Resumo: 243º Episódio - 26 de junho (terça-feira)

Em casa dos Marreiros, Filipe reforça a Júlia que não vai defender Camila mas tem a noção de que Tomás não é nenhum santo e que tem culpa também. Tomás apanha Filipe distraído e vai cuscovilhar o seu telemóvel.

Enquanto jantam, Camila continua a brincar com Lou mas quando o vê assustado, desfaz a brincadeira. Ofélia aparece e, inconveniente, estraga os planos ao filho e junta-se a eles para jantar. Afinal a carteira de Amélia estava no carro dela e Duarte reconhece, penalizado, que julgou Afonso injustamente.

Mónica está muito triste por não poder adotar já Vicente. Henrique propõe casarem para assim reunirem os requisitos necessários. Mónica acha piada mas não é essa a solução. Inês, apreensiva, pergunta se Vicente já sabe.

No lar, Vicente está triste pois gosta mesmo de Mónica e Henrique e não estava à espera daquele desfecho. Vera anima-o, falando do jogo. Encontram mais uma pista, outra parte do mapa com coordenadas.

Teresa entra em casa, aborrecida, e Isabel pensa que é por causa de Marina. Teresa esclarece que está assim porque soube que Sandro lhe anda a mentir. Isabel está mais preocupada com a possibilidade de fecharem a instituição.

No seu atelier, Bé não consegue trabalhar. Vê desenhos que fez para o seu vestido de noiva e chora com saudades de Tiago. Isabel entra e consola a filha.

Maria Paula tenta ligar a Bárbara, sem sucesso para esclarecerem as coisas. Ana Rita pede-lhe opinião sobre deixar a bebé com Isabel em vez de a por numa creche. Apesar de tudo, Maria Paula acha que ela pode confiar, Isabel nunca fará mal à neta.

Na véspera de casar, Helena surpreende Miguel no eco-resort. Humilha-se diante dele, diz que o ama e despe-se, ficando completamente nua. Basta uma palavra dele para desistir do casamento com Eduardo. Miguel fica estarrecido e manda-a embora.

Filipe propõe a Júlia irem viver juntos e ela fica agradada com a ideia. Só acha que não é o momento certo pois não pode deixar Luísa sozinha, num momento tão frágil.

No lar, Carolina chora de desilusão por causa do pai. Pede desculpa a Xavier por não ter acreditado nele.

No resort, Eduardo está nervoso porque não consegue falar com Carolina. Helena entra e mente, dizendo teve de sair para ir resolver uma reclamação. Cínica, tenta acalmar Eduardo.

No dia seguinte, Camila chega cedo à fábrica e quando acende as luzes, assusta-se ao ver Tomás com um ferro na mão. Este intimida-a e diz que não sabe com quem se meteu.

No lar, Teresa confronta Sandro com as suas mentiras e este inventa que só ia ter com os amigos quando saía e que não fez nada de mal. Teresa tira-lhe o telemóvel novo e dá-lhe um velho e desatualizado. Impõe-lhe regras rígidas e não lhe vai dar mais oportunidades.

Tomás ameaça Camila com o ferro para que ela mude o seu depoimento. Tiago entra e defende-a. Tomás provoca Tiago e vai embora. De seguida, Tiago acha que Camila deve mesmo entalar Tomás, duma vez por todas.

São vai à casa de Francisco e fala toda dengosa com Lou. Falam do vídeo e visionam. De repente, São torna-se agressiva e exige que ele apague qualquer cópia que possa existir. Lou obedece e garante que não tem mais nada.

Vasco tenta fazer as pazes com Eva mas esta responde que está tão magoada com ele, que se pudesse mudava de emprego só para não ter de o ver. A seguir chora no ombro de Jacinto.

Eduardo procura Carolina no zoomarine e tenta justificar-se. No entanto, Carolina tem vergonha do pai e apesar de ele implorar para que ela esqueça o que viu, Carolina já decidiu que não irá ao seu casamento.

Helena planeou encontrar-se com Fátima na sua suite. Esta julga que vem ajudá-la a arranjar-se para o casamento mas Helena acaba por prendê-la com umas algemas e amordaçá-la.