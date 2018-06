Resumo: 242º Episódio - 25 de junho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Miguel e Augusto recebem alguns hóspedes no eco-resort. Guilherme chega e dirige-se a Miguel para falarem sobre negócios e Miguel não mostra qualquer simpatia para com ele.

Zé espera ansioso por Helena e quer saber se ela contou alguma coisa a Eduardo sobre a sua tentativa de homicídio. Fria e calculista, Helena planeia que Zé a ajude a matar Eduardo, brevemente, mas só depois de se casarem.

Helena mostra a Zé o vídeo que tem como prova contra ele. Zé ainda tenta intimidar mas Helena tem-no nas mãos. Ou a ajuda a matar Eduardo ou morrerá.

Sandro avisa Bárbara que vai trabalhar e que já falou com Teresa e tudo. Bárbara assente na condição de Xavier o levar. Na verdade, eles vão levar Carolina para que ela entre na sala de jogo clandestina.

Vera visita Manel na herdade e convence-o a irem dar um passeio. Cruzam-se com Bé e esta queixa-se a Vera que não consegue entender-se com Tiago. A propósito do trabalho de modelo, Bé justifica-se a Vera que ainda está demorado pois não terminou a sua coleção de jóias.

Filipe encaminha Camila para um colega seu advogado. Esta fica triste e sabe que foi Júlia quem o impediu de a defender.

São quer fazer algum uso do vídeo infame. Alice destrói a pendrive para evitar que a irmã se meta em mais confusões. Jacinto chega e vem dizer que está tudo pronto para assinarem o divórcio.

Isaura declara a Mónica e a Henrique que a adoção de Vicente não pode avançar porque eles não são casados e esse é um factor muito importante. Assim sendo, não reúnem as condições necessárias. Mónica fica arrasada com o que ouve.

Helena vê o seu vestido de noiva quando Eduardo chega e lhe oferece uns brincos para usar no dia do casamento. Mostra-lhe também as passagens para um cruzeiro, onde irão na lua de mel. Quando Eduardo fala em Fátima ir ao casamento, Helena contém a raiva.

Carolina entra disfarçada na sala de jogo e dirige-se a Castro. Este reconhece-a e liga a Zé a avisar. Zé manda Castro deixá-la entrar e quer ver como é que Eduardo se vai safar com a filha ali. Por uma questão de segurança, manda Castro ir embora não vá alguém chamar a polícia.

No lar, Bárbara ainda não teve coragem de contar a Vicente que a adoção não vai acontecer. Juntamente com Vera, Bárbara descobre que Ofélia tem dormido na arrecadação. Não perde a oportunidade de a enxovalhar e manda-a ir dormir noutro sítio.

Camila brinca com Lou dizendo que quer casar e ter muitos filhos. Este começa a ficar aflito com a perspetiva de futuro com ela. Ao ver Bé chegar, Camila vai ter com ela e esclarece que não tem nada com Tiago e aconselha-a a não o deixar fugir.

Luísa conversa, desesperada, com Maria Paula. Quer que ela acredite que jamais faria um aborto de ânimo leve. Maria Paula fica reticente e é muito difícil de acreditar.

Teresa vai ter com Marina ao resort e pergunta por Sandro. Marina não sabe quem ele é e explica que não costumam contratar ninguém para reforço de eventos. Teresa percebe que ele anda a enganá-la.

Sandro está a jogar numa mesa e Carolina noutra. Observa Eduardo a chegar com Mauro e vê o pai a distribuir droga pelos jogadores. Quando Carolina se revela. Eduardo fica lívido, sem reação.

Helena fica radiante ao saber que Miguel e Luísa estão separados. Mesmo assim, quer que Guilherme leve o seu trabalho até ao fim.

Ainda na sala de jogo, Carolina e Eduardo discutem tentando passar despercebidos. Desiludida, Carolina declara que finalmente percebeu que tipo de pessoa Eduardo é.