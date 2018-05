Resumo: 181º Episódio - 19 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Enquanto faz surf, Carolina desabafa com Manel sobre a sua relação com Xavier e receia que as coisas possam ir longe demais.

São apanha Jacinto a contar o dinheiro que recebeu de gorjetas depois de ter passado horas no fundo de desemprego. São comenta que se calhar não precisa de arranjar trabalho. Jacinto recebe uma mensagem a recordar que têm de fazer o vídeo para a festa de noivado de Tiago e Bé. São inspira-se e faz um vídeo excêntrico.

Ofélia procura Francisco para lhe dizer que já sabe que ele terminou com Bárbara e propõe começarem de novo. Sem Francisco estar à espera, Ofélia beija-o e Laura assiste a tudo, desiludida.

Duarte recebe o resultado do teste de ADN e conta a Diana que o osso que encontrou é mesmo de Sofia. Houve um crime e alguém o encobriu.

Luísa e Júlia conversam sobre o seu despedimento quando Helena chega a casa dos Marreiros. Helena fala da casa de jogo clandestina e propõe armarem uma cilada a Zé com isso. Revela ainda que Tomás também está envolvido nisso.

Alice conta a Zé que Miguel já sabe da relação deles, o que deixa Zé descontente. No entanto, disfarça.

No lobby, São provoca Vasco de forma sensual mas este dá-lhe para trás com a ajuda de Eva. São vê Alice ao longe e percebe que ela anda mesmo com Zé e avisa a irmã para ter cuidado com ele.

Mónica e Henrique vão às compras e falam sobre Inês. Mónica recorda fotografias com Vicente e diz a Henrique que desistiu de adotar e que quer passar mais tempo com o rapaz.

Num treino de boxe, Teresa, enervada, dá um golpe em Camila, deixando-a atordoada.

Filipe fala do “Pastor” com Miguel quando repara no diário de Helena, que ela deixou aberto de propósito. Nele, Helena escreve sobre Miguel, o que o deixa incomodado.