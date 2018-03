Resumo: 162º Episódio - 26 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bárbara tenta defender Vera diante de Teresa mas esta ressalva que sabe o que está a fazer. Joana defende Sandro diante de Vera e esta fica indignada, já não a reconhece.

No restaurante, Duarte recebe Isabel e Ana Rita que foram às compras e deram um passeio na praia. A propósito de Marina, Isabel aconselha o irmão a contar toda a verdade a Diana sobre Marina, já que vai casar com ela.

Zé dirige-se a Helena que está na recepção e esta, depois de se certificar que ninguém a vê, vai ao gabinete de Zé repor a pasta no sítio. Luísa observa tudo e segue-a.

No gabinete de Zé, Helena finge diante de Luísa que não se lembra de qual gaveta tirou a pasta. Luísa pede-lhe que se mantenha atenta a todos os movimentos de Zé e de Castro e Zé ouve parte da conversa entre elas. Muito nervosas, Luísa e Helena fingem uma discussão diante de Zé para disfarçar. No entanto, este fica desconfiado.

João diz a Isabel que não faz sentido que Ana Rita fique a viver ali se vai separar-se de Afonso. No entendo, Isabel quer a neta por perto. Isabel entrega-lhe a cassete que tirou do lixo e pede ao marido que tente recuperar o conteúdo daquilo para tentarem descobrir algo sobre o desaparecimento de Sofia. João fica muito tenso e finge que vai colaborar com ela.

Depois de sair do gabinete de Zé, Helena faz sinal a Luísa para a tranquilizar que não foram descobertas.

Desconfiado, Zé fala com Castro e ordena-lhe que ponha alguém desconhecido a vigiar Helena e quer saber todos os passos dela. Pede-lhe também que lhe arranje as plantas do eco-recort de Miguel e fala do seu plano.

Filipe e Miguel conversam sobre o “Pastor”. Já sabem o nome do filho de Mateus, é Tomé Cassamo. Miguel planeia ganhar a confiança dele através do fórum de fanáticos.

César responde Miguel, sem imaginar com quem está a interagir. De seguida, reza fervorosamente, afirmando que vai silenciar o inimigo.

Marina e Diana encontram-se e Marina acaba por confessar que foi namorada de Duarte e explica que teve um acidente e que esteve em coma três anos. Diana confirma aquilo que já desconfiava mas faz-lhe ver que Duarte agora é seu.

Vasco está deprimindo quando São o procura para tentar que ele perdoe Laura, tal como Jacinto os perdoou a eles. No entanto, Vasco não consegue. Ofélia aproveita-se da fragilidade do filho para se aproximar dele e Vasco nem tem forças para mandar embora.

Lou atende alguns turistas na sua loja quando Júlia chega. Este disfarça e finge estar a vender quadros. Júlia pede para ver os quadros dele mas este nega enquanto a convence a ir jantar com ele, nesse dia.

Mónica apanha Inês a mexer numas amostras de animais no zoomarine e repreende-a. Henrique chega e dá razão à mulher, têm de arranjar maneira de ter Inês mais controlada.

Tiago conversa com Vera sobre a casa que vai recuperar na herdade para viver com Bé e quando convida a irmã a viver com eles, Vera aceita, de imediato, deixando Tiago muito feliz.

João confronta Afonso e reforça que Isabel não pode descobrir o conteúdo daquela cassete. Bé interrompe-os e fala do projeto da casa que vai recuperar. João tenta convencer a filha a arranjar uma casa nova mas Bé está decidida.

Diana e Duarte discutem por causa de Marina e este revela que foi ele quem a pôs em coma. Diana fica a processar a informação. Duarte explica que foi por isso que desistiu de ser médico. Diana alerta-o para o facto de Marina não o ter esquecido e acha que ela não vai desistir dele.

Na fábrica de laranjas, Filipe conversa com Maria Paula sobre contratos quando Francisco entra e pergunta de forma racista por César. Maria Paula fica desagradada e defende o empregado. Filipe concorda com a mãe mas acha que ela não deve deixar que abusem da sua boa vontade.

Helena caminha na rua distraída. O seu telemóvel toca e ela atende uma chamada de Luísa. Helena repara no homem que a está a segui-la e avisa Luísa que terão de ter cuidado. Em sua casa, Luísa assente e partilha com Miguel que quase foram apanhadas. Miguel está cansado de a ver obcecada com a vingança e reforça que não a quer perder mais.