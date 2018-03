Resumo: 161º Episódio - 24 de março (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No resort, Xavier faz companhia Inês enquanto ela toma um sumo. Inês faz-lhe uma festa na cara e alguém regista isso com uma máquina fotográfica.

Júlia toca no ginásio de sua casa porque tem melhor acústica. Está nervosa com a proposta de concerto que o seu produtor lhe fez. Luísa incentiva a irmã a seguir os seus sonhos e garante que vai sempre proteger a sua família.

Miguel chega a casa com Maria Paula que se sente muito desconfortável ali. Esta apressa-se a ir ao encontro da neta enquanto Luísa fala de Castro e está certa que este não disse nada a Zé sobre a conversa que ela lhe fez. Miguel fica incomodado porque Luísa está obcecada com a vingança.

Zé pede a Helena que controle os passos de Luísa no resort. De seguida, pressiona Castro e este acaba por confessar que Luísa tentou virá-lo contra Zé.

Tiago comenta com Bé que Vera não está bem. Bé sugere que este convide a irmã para ir viver com eles quando tiverem a casa pronta. Este receia a resposta de Vera. Bé aconselha ainda Tiago a ser mais ambicioso em relação à sua carreira e ao futuro.

Duarte encontra-se com Marina, sem Diana por perto. Revela que está noivo de Diana e que teve com ela uma relação séria enquanto Marina esteve em coma. Esta fica triste mas não quer a pena dele. Noutra mesa, Teresa e Camila jantam animadas e Filipe faz uma surpresa a Camila, aparecendo com uma flor.

Na casa de acolhimento, Bárbara acaba de arrumar a sala quando Sandro chega. Bárbara mostra pouca paciência para ele e este aproveita o momento para lhe pedir desculpa por tê-la empurrado, deixando a auxiliar surpreendida.

Jacinto conserva com Xavier e Carolina sobre o que aconteceu a Vasco e a Laura. São vem do quarto e partilha que a amiga está desfeita. Carolina e Xavier reforçam que não têm em mente casar só para evitar males maiores.

Um investigador entrega fotografias de Xavier a Eduardo em que se vê Inês a fazer-lhe festas na cara. Eduardo fica a pensar em como há de usar aquilo para recuperar a filha.

Helena vai ao gabinete de Zé e procura uma pasta. Finalmente encontra o que quer e começa a fotografar para enviar a Luísa mas depois decide ir pessoalmente a casa dela.

Tomás e Zé confrontam-se. Apesar do carregamento de droga ter sido entregue graças a Zé, Tomás explica que não vai aumentar a sua percentagem de dinheiro no negócio. Ao ver Alice a ligar para Zé, Tomás faz comentários jocosos e provocadores.

Afonso entra em casa depois de montar a cavalo. João mente dizendo que Zé entregou realmente as cópias todas da morte de Sofia. João sugere ao filho que recomece a sua vida e que se apazigue.

Afonso vai até ao quarto de Sofia e destrói a cassete e as pens com um pisa-papéis enquanto pede desculpa a Sofia. Isabel assiste a tudo boquiaberta e logo a seguir pergunta ao filho de quem são aquelas coisas. Afonso disfarça e rejeita a presença da mãe, dizendo que se sente constantemente vigiado naquela casa.

Todos estão animados em casa de Luísa quando Helena bate à porta. Ficam constrangidos exceto Catarina que a abraça. Helena disfarça e alega que está ali para lhes mostrar os documentos pois ficou sem bateria no telemóvel.

Diana e Mónica conversam quando Henrique chega a casa com Inês e Duarte. Este vem buscar Diana. Henrique mostra-se triste e frustrado por Mónica não conseguir estar com ele, normalmente.

Laura desabafa desgostosa com São, sente-se péssima por ter estragado tudo com Vasco. No entanto, São acredita que Vasco vai perdoá-la pois tem um coração enorme.

Em casa, Vasco limpa tudo de forma compulsiva para esquecer o desgosto. Francisco tenta acalmar o filho e este desaba, dizendo que está mesmo mal pois gosta muito de Laura.

Isabel vai ao caixote do lixo buscar a cassete que Afonso destruiu e consegue ler que aquilo é de 1997, o ano em que Sofia desapareceu. Bé chega e informa a mãe que aceita ir viver com Tiago na casa dos caseiros da herdade, deixando Isabel muito feliz.

Zé fala ao telemóvel quando Helena entra no seu gabinete com a pasta que levou no dia antes. Não esperava encontrá-lo ali tão cedo e disfarça o melhor que pode, escondendo a pasta atrás das costas.

Luísa encontra-se com o advogado que já analisou os documentos todos de Zé e a informa que não há nada por onde possam pegar no novo negócio das lavandarias de Zé. Por sua vez, Miguel continua a aguardar pela resposta do “Pastor”.

No hospital, Maria Paula finge-se resolvida com o beijo que César lhe deu. Este desculpa-se e agradece à patroa por ajudar tanto. Esta ressalva que ele agradecer sim mas a Miguel que o salvou.

Francisco repreende Laura na fábrica de laranjas e culpa-a pela tristeza de Vasco. Esta tenta desculpar-se mas Francisco não lhe dá abébias.