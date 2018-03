Resumo: 160º Episódio - 23 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em casa, Maria Paula reza com o terço que cesse lhe deu. Filipe chega e comenta com a mãe que acha César muito estranho e ainda não percebeu o que ele pretende dali.

No zoomarine, Inês e Henrique combinam ir ao cinema. Mónica fica de parte e, a sós com Diana, admite que aquela situação está a ser muito difícil para ela e não sabe como agir.

No hospital, Marina espera que a médica a chame para uma consulta. Vê fotografias de Duarte e decide ligar, dizendo que tem saudades dele e que ainda não é tarde demais para recomeçarem.

No quarto de Sofia, Ana Rita encontra um saquinho com um resto de droga e, cheia de raiva, decide acabar com a mentira e desata aos gritos a chamar por Isabel.

Zé informa João que ainda tem cópias do vídeo da morte de Sofia e João perde cabeça ao perceber que ainda está na mão dele e desfere-lhe um soco. Assim, João terá de fazer na mesma o transporte da droga de África do Sul.

Isabel bate à porta do quarto de Sofia e lá dentro, Afonso implora a Ana Rita que não conte a verdade à sua mãe. Ana Rita assente mas para ela a relação deles, termina ali.

Todos se preparam para o casamento de Vasco e Laura. Este e Jacinto estão de ressaca. Ofélia aparece para dar um beijinho ao filho e só, nessa altura, dão pela falta de Laura. São esqueceu-se de a trazer, como combinado.

Laura acorda numa suite do resort e chama por Vasco. Fica estarrecida ao ver Tino ao seu lado, não quer acreditar que traiu Vasco com Tino mas este, mente, afirmando que se envolveram.

Miguel mostra o fórum de fanáticos do “Pastor” a Filipe. Filipe já descobriu o nome do homem, é Mateus Cassamo. Miguel decide entrar no fórum com um nome falso para descobrir quem faz posts em nome do “Pastor”.

À saída do resort, Luísa vê Castro e vai falar com ele. Sonda-o e diz-lhe que ainda está a tempo de escolher de que lado deve ficar, recordando que o seu pai tinha muita confiança nele. Zé chega e vê-os à conversa e depois de Luísa sair, pergunta a Castro do que falaram e este mente-lhe.

Ana Rita quer ir embora da herdade mas Isabel pede-lhe que não a castigue, ficando longe da neta. Mais depressa expulsa Afonso do que ela. Ana Rita aceita mas passa a dormir num quarto longe de Afonso.

Duarte aconselha Manel a ignorar Sandro para não voltar a ter problemas. Falam de Diana e esta liga, nesse momento, a marcar um encontro com Duarte.

Todos esperam por Laura para o casamento e esta chega, vestida normalmente. Conta diante de todos que foi traída mas Jacinto explica que não é verdade. Em pânico, Laura assume que traiu Vasco com Tino pois pensava que tinha sido traída.

Maria Paula ainda está nervosa por causa do beijo que César lhe deu. Miguel tenta convencê-la a ir a sua casa jantar e conta-lhe que viu Helena e que ela já tem sintomas de Alzheimer.

Luísa e Catarina fazem os trabalhos de casa e Zé aparece lá a provocar. Farta de os ver discutir, a criança tem um ataque de asma.

Por causa duma foca no zoomarine, Henrique não pode sair com Inês quando esta quer e ela sugere que Xavier lhe dê boleia. Este fica reticente mas acaba por aceitar a pedido de Henrique.

Na casa de acolhimento, Manel está triste por não conseguir fazer nada para defender Vera de Sandro. Este chega e Manel tem uma ideia, tirar-lhe o telemóvel para provar o que ele fez. Vera distrai Sandro enquanto Manel guarda o telemóvel de Sandro no bolso. Vão para o gabinete de Teresa tentar entrar no telemóvel quando esta entra. Teresa acha estranha a situação mas Vera pede-lhe que veja e comprove que Sandro fez a montagem das suas fotografias.

Diana chega nervosa a casa de Duarte e assume que não aguenta mais a distância entre eles e pede Duarte em casamento. Beijam-se e, nesse momento, chega Marina interrompendo a situação. Duarte apresenta Marina a Diana e esta explica que acabaram de ficar noivos. Marina fala de forma irónica sobre a nova vida de Duarte e depois de ela ir embora, Diana pede a Duarte que lhe explique quem é esta pessoa.

Sandro procura o seu telemóvel quando vê Vera e Manel a saírem do gabinete de Teresa. Sabe que foram eles e exige explicações mas Teresa chama-o ao seu gabinete. Devolve-lhe o telemóvel e conversa com ele calmamente, pedindo-lhe que reveja o seu comportamento pois não quer ouvir mais queixas dele.

Laura pede desculpa a Vasco e a São mas Vasco não consegue ouvir mais nada e manda-a embora. Como Laura não tem para onde ir, São oferece a sua casa.

No resort, Xavier faz companhia Inês enquanto ela toma um sumo. Inês faz-lhe uma festa na cara e alguém regista isso com uma máquina fotográfica.