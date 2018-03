Resumo: 159º Episódio - 22 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Camila procura Teresa para lhe pedir desculpa pelo seu comportamento de ciúmes. Esta ressalva que não tem interesse nenhum por Filipe e que ele gosta mesmo de Camila.

Sandro fala da festa onde foi a Joana e Bárbara intervém recordando-o que não pode sair à noite. Este responde de forma agressiva e é mal educado com ela.

Afonso chega a casa sob o efeito de drogas, excessivamente contente. Traz um presente para a filha na mão. Isabel percebe e esbofeteia-o, dizendo que Ana Rita esteve no hospital.

Afonso corre para o quarto e pede desculpa a Ana Rita, dizendo que tudo vai ficar bem porque já tem os vídeos em sua posse. Ana Rita não acredita numa palavra dele e chora, de tristeza, porque ele é o oposto de tudo o que ela precisa.

Em conversa, Tomás diz a Zé que só estão vivos porque ele intercedeu junto do contato do fornecedor da droga. Aproveita isso para mudar os termos do acordo que tinham e avisa Zé que quer Afonso fora das transações.

Miguel e Maria Paula percebem no hospital que César tem malária. Por pouco não entrou em coma e Maria Paula manda o filho ir para casa. Ela ficará ali e guarda o casaco de César.

No resort Vasco e os amigos bebem e vão-se embebedando. Querem levá-lo a um bar de strip tease mas Vasco tem nojo. No entanto, levam-no na mesma.

Júlia dá uma aula de canto a São e esta farta-se depressa de tantas regras e quer desistir mas Júlia pede-lhe que faça um esforço por Laura.

São e Jacinto seguem com Vasco, muito bêbado, pelo corredor do resort, dirigindo-se a um quarto onde ele possa descansar. Já no quarto, São despede-o, enquanto Jacinto vai à casa de banho. Da porta, Laura vê São em cima de Vasco a despi-lo e pensa que estão a traí-la. Sem que ninguém a veja, vai embora a chorar.

No quarto do hospital, César conversa com Maria Paula, ainda combalido. Fica surpreendido ao saber que está vivo graças a Miguel. Quando Maria Paula vai procurar os documentos dele no seu casaco, César beija-a para a impedir de ver a faca que lá está. Maria Paula fica desnorteada enquanto César lhe passa o seu bilhete de identidade. Depois dela sair do quarto, César percebe que gostou de a beijar.

Em casa, Miguel pesquisa na net o versículo da página da Bíblia que recebeu e percebe que o homem que matou na prisão tem uma página de seguidores fanáticos. Comenta isso com Luísa e reforça que tem descobrir o nome verdadeiro do “Pastor”.

Luísa espera, tensa, que Zé lhe traga Catarina de volta. Quando chegam, Zé provoca-a mas Miguel intervém para que ela se controle à frente da filha

Helena encontra-se com uma detetive, Adriana, que vai investigar o paradeiro dos seus pais biológicos. Entrega-lhe a sua certidão de nascimento.

Em casa, Bárbara observa o seu braço que está magoado por causa de Sandro quando São chega com Jacinto, ainda bêbado e conta à mãe que a despedida de solteiro de Vasco foi um fiasco.

Laura vai para o casino afogar as suas mágoas e joga numa máquina. Ganha o jackpot mas entrega o prémio a uma velhota. Tino rouba uma carteira e Laura vai atrás dele e, num momento de distração dele, beija-o.

No quarto do resort, Vasco dorme profundamente enquanto chama por Laura. Afirma que ela é o seu amor.

Alice encontra-se com Zé para o confrontar com a reserva da farmacêutica que o eco-resort perdeu para o grupo Marreiros. Este nega ter feito alguma coisa e reforça que tem mais do que fazer do que andar a roubar clientes a Miguel. Alice muda de assunto e fala do casamento de Vasco e quando menos espera, Zé beija-a, sedutor, deixando Alice perturbada. Esta vai embora, deixando-o vitorioso.

Luísa caminha na passadeira e quando pára, põe a mão na cicatriz. Catarina entra e fica preocupada com a mãe, não quer perdê-la nem quer que lhe aconteça mais mal nenhum.

No eco-resort, Alice fica constrangida ao ver Miguel por ter sido beijada por Zé. Helena espera por Miguel e, depois de conversarem, esta finge que se engana na saída, o que deixa Miguel muito impressionado.