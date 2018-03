Resumo: 158º Episódio - 21 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No resort , Luísa provoca Zé e afirma que por ela ele tinha ficado afogado no poço. Zé perde as estribeiras e aperta-lhe o pescoço mas Luísa não tem medo dele. Helena interrompe para avisar Zé de uma reunião. Quando ficam a sós, Helena nega ter dito a Zé que tem Alzheimer precoce para que ele não use isso contra ela.

Apesar dos avisos do filho, Maria Paula não consegue deixar de se preocupar com Helena. No entanto, Miguel continua com dúvidas e não quer Helena perto de Catarina. Ao cruzar-se com César, Miguel observa que o acha estranho.

No caminho para Espanha, Afonso ignora as indicações do GPS e encosta num parque de merendas. Desliga os telemóveis e tira os cartões também.

Isabel chega a casa com Ana Rita que afinal teve uma cólica renal. Ninguém sabe de Afonso, o que deixa Ana Rita triste. Isabel partilha com ela que mandou, novamente, um detetive continuar a procurar pistas de Sofia.

Bé queixa-se a Tiago que não quer ficar num quarto virado para o estacionamento quando podem ficar noutro melhor. Este acaba por ceder ao seu pedido. Júlia chega com São e prepara-se para lhe dar a primeira aula de canto.

Laura pede a Francisco que a leve ao altar e ainda quer tratá-lo por pai e Francisco, sem disfarçar, recusa.

Ana Rita confronta João sobre deixar que Isabel continue à procura de Sofia e quer contar a verdade. Pergunta-lhe onde está o corpo de Sofia mas este manda-a ficar quieta ou terá de tomar medidas contra ela.

Helena faz pesquisas sobre Alzheimer na internet para preparar alguns sintomas diante das outras pessoas.

Tomás e Zé constatam, preocupados, que a encomenda que Afonso levou não chegou ao destino. Zé recebe uma chamada de Afonso em que este o avisa que só entregará a encomenda de droga se ele lhe devolver o vídeo da morte de Sofia, bem como todas as cópias que tiver.

Zé fala, nervoso, com Afonso e tenta convencê-lo a fazer o combinado mas Afonso não tem nada a perder. Tomás alerta o primo que se a encomenda não chegar ao destino, correm risco de vida. No entanto, Afonso reforça que não vale a pena tentarem procurá-lo e que está tudo nas mãos de Zé. Depois de desligar observa a mercadoria.

No eco-resort, Miguel comenta com Augusto e Alice que o grupo que cancelou com eles foi para o resort do grupo Marreiros. Vão perder imenso dinheiro com isso e Miguel tem a certeza que Zé está por detrás disso. Alice tenta defender Zé e não admite que lhe falou desse grupo.

No Zoomarine, Diana conta a Mónica que beijou Duarte mas ressalva que sabe que Manel o ouviu falar com uma mulher. Não está muito esperançosa. Henrique chega com Inês e Mónica fica atrapalhada e não consegue disfarçar perante ninguém que não consegue lidar com a filha do seu companheiro.

Camila fala amuada com Filipe e manda-o ir ter com Teresa pois ficam muito bem juntos. Paciente, Filipe explica que os ciúmes dela são um disparate e que ele gosta mesmo é da mulher que tem ao seu lado.

Ao telefone, Afonso ordena a Tomás que fale com Zé para resolverem a situação rapidamente. Por instantes, Afonso pega num saco com cocaína e quase consome mas depois retrai-se e volta a guardar.

Tomás acha que é melhor Zé fazer o que Afonso está a exigir e fazer com que carregamento chegue ao destino, ou estão completamente em cheque, podendo mesmo ser assassinados.

Luísa desabafa com Júlia que receia que Catarina se revolte contra ela por não confiar em Zé e no que ele possa fazer quando está com a criança. Se não a deixar ir jantar com Zé, ela ainda fica contra ela e Júlia acha que a irmã deve cumprir o que está no acordo.

Na fábrica de laranjas, César esbarra com Francisco. Está a arder em febre e mesmo depois de ter tomado um comprimido não se sente melhor. Decide terminar o que veio fazer, pega numa faca e sai.

Zé prepara a cassete de vídeo e uma pen para entregar a Afonso mas mantém consigo outras cópias de seguranças. Afirma que vai ele mesmo ao encontro de Afonso.

Vasco pergunta a Lou o que anda a tramar em relação a Júlia e este admite que está interessado nela. Muito animada, Júlia partilha com eles que vai dar um concerto, na primeira parte de uma banda americana e Lou abraça-a em comemoração.

Francisco chega a casa pronto para descansar e fica irritado ao ver Laura e Bárbara nos preparativos para o casamento. Não tem sossego na própria casa.

Inês continua a insinuar-se a Xavier e Carolina fica incomodada . Vê-se mesmo obrigada a demonstrar que é a namorada de Xavier. Este não gosta da situação e assegura que vai deixar de lhe dar conversa.

César entra no eco-resort e pergunta por Miguel. Esta febril e começa a sentir-se mal. Quando Miguel chega, César perde os sentidos e não consegue atingi-lo com a faca que traz no bolso.

Quando chega ao pé de Afonso, Zé dá a cassete e 2 pens a Afonso. Castro começa a bater-lhe e obriga Afonso a dizer onde está a camioneta com a mercadoria. Antes de irem embora, deixam um saco com droga a Afonso.

Catarina admite diante da mãe que se sente confusa em relação a Zé e não sabe se é suposto estar com ele ou não. Luísa tenta ser paciente e assegura que vai tudo pelo melhor.