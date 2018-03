Resumo: 157º Episódio - 20 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Catarina está chateada com a mãe por ter discutido com Zé. Na cabeça da criança não fizeram nada de mal e até gostou do passeio. Sem a filha ver, Luísa chora de impotência por não conseguir explicar o porquê da sua preocupação.

Na casa de acolhimento, Teresa fala com as crianças todas sobre os comportamentos a ter na internet. Vera queixa-se que ninguém foi castigado por aquilo que lhe fizeram e fala diretamente para Sandro.

Laura chora diante de Francisco e para ela, está tudo terminado entre ela e Vasco. Francicso afirma que foi melhor assim. Vasco entra e explica que ele e São estavam só a escolher-lhe um vestido de noiva para ela. Laura fica emocionada com o gesto.

Bé fala com Tiago em irem viver na casa dos caseiros, na herdade. Tiago acaba por ceder e até lá ficam a viver no resort.

Duarte e Isabel conversam e este partilha com a irmã que Marina o continua a pressionar para reatarem. Conta também que beijou Diana. Nesse momento, Isabel recebe um telefonema de Ana Rita. Está preocupada porque não sabe de Afonso.

À saída do resort, Miguel surpreende Zé e aponta-lhe um tubo como se fosse uma arma e obriga-o a seguir as suas ordens. Zé, amedrontado, obedece a tudo. Leva Zé até a um poço e atira-o lá para dentro.

No hospital, Rogério confirma diante de Maria Paula que Helena tem mesmo Alzheimer precoce. Maria Paula fica muito abalada e Rogério reforça que é muito importante Helena ser acompanhada e cuidada para sobreviver mais tempo.

Luísa partilha com Maria Paula que falou demais à frente de a Catarina. Está preocupada porque Miguel não lhe atende o telefone. Maria Paula consegue falar com o filho e ficam as duas mais descansadas.

No eco-resort, Alice desmarca algumas atividades por causa do mau tempo. Augusto vê na secretária dela o cartão de Zé e, sem querer sem inconveniente, alerta-a pois não a quer ver sofrer. Miguel chega encharcado da rua e vem transtornado. Alice repara nisso. Miguel recorda um momento dele com Zé quando eram amigos e, com remorsos, acaba por ligar a Castro para que vá socorrer o seu chefe. Este fica sem perceber nada mas sai a correr, seguindo as coordenadas.

Afonso quer contar a verdade a Isabel antes que ela saiba por Zé mas João ordena-lhe que não faça nada e que confie que Zé não vai abrir a boca.

Ainda dentro do poço, Zé está encharcado e exausto. O nível da água do poço subiu por causa da chuva torrencial. Quando menos espera, alguém desce uma corda. É Castro que vem salvá-lo.

Luísa conversa com Maria Paula e admite que se sente culpada todos os dias por ter confiado em Zé durante anos. No entanto, garante à mãe de Miguel que Zé vai pagar por todo o mal que fez. Maria Paula olha-a maternal.

Ana Rita sente dores anormais diante de Bé. Esta, inicialmente, não acredita nela mas logo se apercebe que Ana Rita, realmente, não está bem. Chama Isabel que, em pânico, liga paga o 112, enquanto tenta tranquilizar a nora.

Em casa de Francisco, Ofélia ajuda Lou a memorizar quadros de pintores famosos. Para a irritar, Francisco mostra-lhe o vestido de noiva todo manchado. Ofendida, Ofélia garante que vão ter que o devolver limpo.

Laura pede a São que seja sua madrinha de casamento e que cante, em sua homenagem, na cerimónia. Inicialmente, São não quer aceitar mas acaba por assentir.

Miguel conta a Luísa o susto que pregou a Zé e reforça que não quer viver com o peso de mais uma morte às costas. Por Luísa, Zé tinha ficado no poço. Falam de Helena e Miguel não quer dar muita confiança apesar de Luísa querer tanto a ajuda dela para se vingar de Zé.

No seu quarto de hotel, Zé está a recuperar da situação. Liga o novo telemóvel e não atende uma chamada de Alice. Abre uma gaveta e tira de lá uma fotografia sua com Luísa e Catarina e, furioso, atira-a contra a parede.

Mauro dá indicações a Afonso sobre a entrega da encomenda de droga que vai fazer a Espanha. Afonso ouve atentamente e decidido.

No lobby do resort, Teresa desabafa com Filipe sobre o mau comportamento de Afonso e Camila fica cheia de ciúmes da cumplicidade deles. Não se contém e é desagradável com Teresa e pede a Filipe para irem embora.

Vera queixa-se a Joana que António devia ter sido castigado. Joana está sem paciência para a ouvir queixar-se quando tem tudo para ser feliz. Depois de Vera ir embora, António aparece e tenta desafiar Joana a ir consigo a uma discoteca mas ela recusa.