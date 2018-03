Resumo: 156º Episódio - 19 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Luísa chega ao resort, muito aflita, porque Catarina não está na escola e nem a filha nem Zé atendem o telemóvel. Quando finalmente Zé atende o telefone, este diz-lhe que estão em Espanha, a caminho de Marrocos e garante que ela não voltará a ver a filha.

Quando Afonso vai a sair do gabinete de Zé, Helena repara nele e estranha. Esconde-se de maneira a que Afonso não a veja.

Luísa fala com a polícia e chora desesperada, receia nunca mais ver a filha. Miguel não acredita que Zé fosse capaz disso.

Miguel decide pedir ajuda a Helena para saber onde Zé está. Discutem em voz baixa e este deixa bem claro que não acredita nas boas intenções dela. Helena liga a Zé, à frente de Miguel mas Zé não lhe dá satisfações

Maria Paula está muito preocupada com a neta. César chega e percebe que ela não está bem e afirma que ela deve ter fé. Filipe acha aquela proximidade da mãe com César demasiado estranha.

Laura chora porque se sente humilhada e enganada. Camila sugere-lhe que não faça suposições e acha que ela deve reagir e, principalmente, confirmar se é mesmo verdade o que está a pensar de Vasco.

Ofélia fala com Laura ao telefone e assente em avisá-la se vir Vasco com São. Depois de desligar, repara em Tomás que está a dar dinheiro a um homem e vai ao seu encontro. Tenta seduzi-lo e Tomás chama-lhe ridícula. Vasco vai a passar e defende a mãe e quase é despedido por isso.

No hospital, Duarte é meigo e atencioso com Diana. Ela fala no juiz e reforça que fez aquilo para libertar o filho. Duarte beija-a mas Diana retrai-se com receio que possam magoar-se, novamente.

Helena procura Rogério, que é neurologista e promete devolver-lhe os vídeos que Zé tem para o chantagear, se este confirmar diante de Maria Paula que ela tem mesmo Alzheimer precoce.

Todos esperam ansiosos quando Catarina chega a casa. Atrás dela vem Zé. Um agente da polícia recorda-o de que não pode sair com a menor do país e Zé desmente que tenha ameaçado Luísa. Miguel olha-o furioso.

De volta ao resort, Helena conta a Zé que viu uma pessoa a entrar no seu gabinete. Quando vão ver as imagens de segurança e Zé reconhece Afonso. Helena aproveita o momento para fingir que está solidária com Zé e afirma que ele fez muito bem em pregar um susto a Miguel e Luísa, levando Catarina.

São experimenta vestidos numa loja vintage e Vasco vai escolhendo. Um dos fechos do vestido fica encravado e Vasco vai tentar ajudar quando Laura entra e pensa que eles estão a despir-se. Chocada, sai a correr.

Vasco vai a correr atrás de Laura mas esta não quer ouvir nada e vai embora. Eva entrega a Lou um envelope que Vasco deixou para ele com o retrato de Júlia. Quando lhe mostra o desenho, Júlia fica admirada porque é uma caricatura sua. Lou disfarça e afirma que é uma brincadeira.

Manel espera por Vera à porta da escola no seu carro. Quando esta entra nem o cumprimenta. Falam de Sandro e Vera não acha normal que Teresa nem sequer o tenha castigado. Manel tenta distraí-la e sugere irem para sua casa que está livre mas Vera não tem vontade nenhuma.

No Zoomarine, Inês insinua-se a Xavier e convida-o para ir ao cinema. Este recusa, o que a deixa muito frustrada.

Afonso procura Zé e quer que ele lhe devolva a cassete ondeie vê a morte de Sofia. Zé, provocador, afirma que não lhe vai dar nada. Afonso quer contar toda a verdade à mãe e Zé ameaça-o. Se abrir a boca irá contar a todos que o seu novo emprego é ser distribuidor de droga.

Em memória da adolescência, Zé pergunta pelo pai a Marilia e esta explica que o pai foi fazer um serviço. Zé fica revoltado e acha que o pai é tratado como um escravo por Alexandre. Noutra memória, Zé recorda o momento em que o pai adormeceu ao volante por estar muito cansado. Nesse acidente, os pais têm morte imediata. Mais tarde, Zé recebe de Alexandre uma caixa com os pertences dos pais e, entre eles, está a máquina de filmar de Afonso. Triste, Zé não sabe o que vai ser da vida dele e Alexandre promete que tomará conta dele.

Catarina está chateada com a mãe por ter discutido com Zé. Na cabeça da criança não fizeram nada de mal e até gostou do passeio. Sem a filha ver, Luísa chora de impotência por não conseguir explicar o porquê da sua preocupação