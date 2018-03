Resumo: 155º Episódio - 17 de março (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Zé vai à herdade de João para lhe pedir para que este transporte uma mercadoria de África do Sul sem revelar que é droga. João recusa e Zé ameaça-o de mostrar o vídeo com a morte de Sofia à sua família. Sem que ninguém saiba, Afonso ouve tudo e fica petrificado. Alheios à presença de Afonso, João sob ameaça, aceita ajudá-lo.

Ana Rita vê algumas roupas que Isabel comprou para a bebé e fica comovida. Aproveita o momento e partilha com Isabel que está preocupada com o tipo de trabalho que Afonso arranjou. A propósito de Isabel estar a pensar em fazer retratos de Sofia adulta, Isabel reforça que nunca vai deixar de procurar Sofia.

Miguel confidencia a Luísa que matou um homem na prisão por causa da mensagem bíblica que recebeu. Luísa culpa-se por isso mas agora ele pode contar com ela para o apoiar.

Inês brinca com Augusto e decidem tirar à sorte quem vai dormir no sofá. Riem-se divertidos. Inês queixa-se que Monica não está a aceitar muito bem a situação e Augusto responde à neta que lhe deve dar tempo.

Mónica assume diante de Henrique que está chateada porque está tudo a fugir-lhe ao controlo e está irritada por Henrique tomar decisões sem falar com ela primeiro.

Vasco fala ao telefone com São para irem comprar o vestido de Laura. Esta chega e Vasco disfarça. Para envenenar, Lou diz a Laura que o irmão estava ao telefone com São, o que deixa Laura destruída.

Seguindo as instruções de Castro, Helena aproxima-se de Rogério e ao fim de pouco tempo consegue levá-lo para uma suíte no resort. Sem que Rogério perceba estão a ser fotografados. Depois de entrarem na suíte, Rogério tenta despi-la e quando esta recebe uma mensagem de Castro, acaba com a situação e explica-lhe que aquilo tudo é para o obrigar a pagar o que deve a Zé.

Alice janta com Zé e conversam das grandes cidades do mundo. Zé recebe um sms de Helena a comunicar que o assunto com Rogério está tratado e fica satisfeito.

Miguel treina no ginásio quando Luísa chega ao pé dele. Este revela que sente falta de uma certa normalidade e que tem saudades dela. Beijam-se e fazem amor ali mesmo.

Vera mostra as falsas fotografias que fizeram dela. Está furiosa e Manel aconselha-a a ignorar. Apesar dele também sentir raiva tem de ter cuidado pois pode fazer algo grave como já aconteceu no passado.

Sandro goza com Joana e Bárbara interfere, de imediato. Avisa-o que já o topou e que vai andar em cima dele.

No treino de boxe, Teresa ganha uma luta com Camila. Combinam ir jantar, a seguir e Teresa desafia Filipe a vir também. Camila sente-se incomodada com a cumplicidade entre eles.

Ana Rita acorda sobressaltada quando Afonso chega, completamente alterado. Este chora e confidencia com a mulher que afinal o vídeo da morte de Sofia ainda existe e quem o tem é Zé.

Zé vai buscar Catarina a casa de Luísa e esta exige saber onde ele vai levar a filha. Zé começar por recusar responder mas depois assente e diz que vão ao parque aquático.

João fala com os seus fornecedores de África do Sul e este dá indicação que terão de trazer mais alguma mercadoria. De seguida conversa com Isabel sobre Bé e Isabel vai propor à filha que ela e Tiago fiquem a viver na casa dos caseiros, na herdade. Ana Rita espera por Afonso que foi procurar o vídeo que Zé tem em sua posse, no resort.

César chega à fábrica e vem muito pesaroso. Conversa com Maria Paula e pede-lhe que lhe adiante o ordenado para poder transferir a mãe para um hospital melhor. Esta disponibiliza-se e até o convida para jantar em sua casa. César fica cheio de remorsos.

Camila conversa com Filipe sobre Teresa. Inês chega com Henrique e esta chama-lhe pai mas ele nem se apercebe, o que a deixa muito triste.

Carolina está pensativa. A sua vida teria sido muito diferente se tivesse casado com Dinis. Xavier desanuvia a conversa e beija-a, enquanto alguém os observa ao longe.

No eco-resort, Alice recebe uma chamada de um cliente grande a desmarcar a reserva. Eram os melhores clientes e escolheram outro hotel que lhes deu melhor proposta.

Tomás sai com um envelope grande do seu gabinete e Eva informa-o que vão ter um grupo de pessoas de uma grande empresa lá hospedados, encaminhados por Zé. Afonso chega e pede para falar com Zé. Certificando-se que não está ninguém no seu gabinete, Afonso entra e vai abrindo tudo à procura do vídeo.