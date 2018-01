Resumo: 102º Episódio - 17 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

São está ajoelhada em frente ao altar da Beyoncé e pede-lhe ajuda para reconquistar Jacinto. Bárbara chega e percebe que a filha está a arder em febre. Bárbara tenta consolar São, dizendo que todos os casais passam por crises no casamento e que se ela e o Jacinto gostarem mesmo um do outro, vão dar a volta por cima. Se São o quer reconquistar, vai conseguir. Ninguém o conhece melhor que ela. São chora nos braços da mãe.

Xavier está a treinar para o espetáculo dos piratas com um colega quando vê Carolina. Xavier vai ter com ela, quer saber como é que ela deu à costa na praia dos salgados e porque é que fugiu do casamento. Xavier faz demasiadas perguntas porque acha que Carolina foi à procura dele. Carolina quer um emprego no Zoomarine, ela estudou biologia marinha e Xavier diz que a pode ajudar, não ali, mas noutro sítio.

David Carreira aparece e convida Luísa e Júlia para almoçar. Luísa aceita, mas primeiro tem de resolver um assunto. Júlia declina o convite, mas David Carreira diz que tem uma proposta profissional para lhe fazer.

Luísa confronta Helena. Conta-lhe que ouviu com todas as letras que o Zé anda a pagar a Helena. Esta, ao início, nega, mas depois assume tudo. Helena conta que quando o Zé soube que o Miguel ia sair da prisão falou com ela e pagou-lhe para se aproximar do Miguel e o manter afastado do Algarve e delas. Assume que o fez por dinheiro e que depois se apaixonou por Miguel. Helena implora a Luísa para não contar nada a Miguel, ela ama-o. Zé liga novamente para Helena e é Luísa que atende.

Miguel, Filipe e Maria Paula almoçam felizes e conversam animados. Miguel adorou estar com a filha sem a presença de Zé. Miguel propõe um brinde a Catarina, à nova vida, ao sucesso que ele espera ter no eco-resort e faz um brinde especial ao irmão e à mãe, agradece tudo o que fizeram por ele. João e Isabel entram para almoçar. O ambiente fica tenso. João quer ir embora, mas Isabel faz questão de ficar. Enquanto João vai confirmar a reserva, Isabel aproxima-se da mesa onde Miguel almoça com a mãe e com o irmão. Isabel acusa Miguel de ter morto Alexandre e de estar ali a comemorar a herança que recebeu de Leonor. Maria Paula exalta-se com Isabel, o filho dela é inocente e não admite que Isabel diga o contrário. Filipe intervém pedindo a Isabel que os deixe almoçar em paz, mas o ambiente de festa terminou.

Duarte e Diana oferecem a Manel a carta de condução como presente pelo 18º aniversário, já que precisa de carta para poder receber um carro. Mas ao contrário do que eles esperavam, Manel reage mal, está em pânico e com receio de ir preso. Diana tenta tranquilizá-lo, mas Manel não quer ouvir e vai-se embora, revoltado. Tem 18 anos e vai ser julgado por homicídio. Diana desaba, mas Duarte alega que têm se manter fortes para ajudar o Manel a ultrapassar este momento. Diana acha que a festa surpresa não é boa ideia, Manel é capaz de reagir mal, mas Duarte pensa que se ele sentir o apoio dos amigos vai perceber que não está sozinho. Duarte reconforta Diana num abraço.

Xavier leva Carolina até ao lar para pedir a Bárbara que ajude Carolina, dando-lhe um emprego. Bárbara fica de falar com Teresa, para ver o que consegue arranjar. Quando Xavier percebe que Carolina não tem onde dormir, Carolina foge de novo para evitar mais perguntas.

Vera fala com Teresa e revela-lhe que Tiago, o tratador de cavalos da herdade, é o irmão dela. Vera diz a Teresa que não quer nada com o irmão e que se ele procurar Teresa para ser tutor de Vera, ela não aceita. Teresa garante que ela só estará com o irmão se quiser, não será obrigada a nada.

Tiago pede ajuda a Bé para conseguir falar com Teresa sobre Vera. Bé acha que Teresa anda desconfiada de tudo e de todos e receia que ela ache que Tiago foi trabalhar para ali para se aproximar do lar, mas Tiago nega. Chega Ana Rita para Bé a ajudar a montar. Tiago fica com elas e para ajudar Ana Rita a perder o medo sugere que comecem por algo simples, como passar o cavalo à guia. Ana Rita fica satisfeita.

Ao saírem do restaurante onde Miguel, Filipe e Maria Paula se cruzaram com Isabel e João, não resiste e aproxima-se de Isabel para lhe dizer que ele também acha que Leonor não se suicidou e que quem simulou tudo foi alguém da família, até pode ter sido a mesma pessoa que pagou para que a autópsia do Alexandre não fosse feita. Isabel fica em estado de choque.

David Carreira propõe a Júlia que ela componha uma canção para o seu novo álbum. Júlia fica surpreendida e acha que é um truque de David Carreira para se aproximar dela, mas David Carreira garante que a ideia foi do agente dele. Júlia aceita, frisando bem que vão ter apenas uma relação profissional.

Isabel está perturbada com a acusação que Miguel fez. Quer saber porque é que ele acusou João da morte da Leonor. João diz que Miguel o odeia por ser filho dele e por Miguel lhe ter mentido a vida toda. Isabel quer saber se João se continua a encontrar com Maria Paula e ele diz que ela sabe bem que não.

Luísa confronta Zé que assume que pagou a Helena quando Miguel saiu da prisão porque tinha medo do que ele podia fazer contra a segurança deles e de Catarina. Zé afirma que conheceu Helena na África do Sul e soube que ela precisava de dinheiro, mas que já não lhe paga. Luísa fica revoltada contra Zé, que continua a afirmar que a ama e que tinha medo de a perder para o Miguel. Luísa afirma que não o conhece e que nem sequer consegue olhar para a cara dele.

Guilhas, Vera e Vicente preparam o presente que vão dar a Manel. Fábio e Guilhas bulham porque Fábio goza com Joana e Guilhas não admite. Catarina chega com Júlia. Teresa revela a Júlia que continua sem ter a certeza que Ana Rita é Sofia. Teresa anuncia que conseguiram o patrocínio para a banda do lar e que já podem comprar os instrumentos. As crianças ficam radiantes.

Laura desabafa com Francisco sobre Vasco e pede-lhe que fique feliz por eles os dois, mas Francisco está reticente. Maria Paula chega com Bárbara e Laura sugere que ela e Vasco casem no pomar no mesmo dia que Bárbara e Francisco, mas ele manda-a ir trabalhar e deixar-se de parvoíces. Maria Paula ri, afinal, para todos os efeitos Francisco e Bárbara estão noivos.

Laura e Lou discutem. Laura não percebe porque é que Lou tem ciúmes de Vasco, mas Lou afirma que não é ciúmes, é uma questão de honra, ela não podia passar de um irmão para outro. Ofélia aparece e entrega-lhe 3000€ para Lou dividir com o irmão. Lou diz que trata disso, que Vasco não quer ver Ofélia à frente. Lou vai ao banco depositar o dinheiro e Ofélia fica a tomar conta da loja.

Artur pede a Jacinto que cante a mesma música da véspera, aquela onde enxovalha São, mas exige que ele cante com a mesma emoção, mesmo que a São não esteja no piano-bar para ser humilhada. Vasco procura Jacinto para lhe pedir desculpa. Vasco admite que agiu mal e está muito arrependido. Diz-lhe ainda que São gosta de Jacinto e está a sofrer. Jacinto quer saber se foi São que o mandou ter com ele e Vasco diz que não. Jacinto improvisa uma música onde se assume condenado por nunca mais poder conhecer uma mulher que o faça tão feliz como a São… Decide escrever esta letra e Vasco assegura-lhe que será um sucesso.

Zé é agressivo com Helena e magoa-a. Acusa-a de não consegui manter o Miguel longe da filha no dia da exposição de fotografia assim como de largar o telemóvel à mão de Luísa. Helena conta ainda que assumiu tudo, fazendo-se de coitadinha, e implorando para ela não contar a Miguel a verdade. Revela ainda que lhe disse que Zé já não lhe pagava e Zé conta que fez o mesmo.