Resumo: 101º Episódio - 16 de janeiro (terça-feira)

Mónica e Henrique voltam a falar da possibilidade de adotarem Vicente, mas Henrique quer ir com calma. ele sente-se lisonjeado por Mónica pensar nele para formar família, mas vivem juntos há dias e não há razão para precipitarem as coisas.

Rodrigo fala com Luísa sobre a compra dos hotéis. Rodrigo explica que se Luísa quiser mesmo avançar com a comprar os hotéis, deve agir depressa. Ele refere que Luísa já estudou o processo, já ouviu os consultores e que o estudo de viabilidade deixa poucas dúvidas. Luísa pede a Rodrigo que fale com o banco e com os italianos para avançarem com a compra. Rodrigo explica que precisam de transferir 50% do pagamento, no valor de 125 milhões. Luísa manda avançar com a transferência. Rodrigo conta a Zé que Luísa deu ordens para avançar com o negócio da compra dos hotéis.

Júlia procura David Carreira no hotel. Pede para David Carreira a deixar em paz porque ela tem uma pessoa. Júlia revela que é Filipe, o irmão do ex de Luísa, e que é recente e é segredo. David Carreira quer saber se Júlia já o esqueceu. Júlia mente, dizendo que sim, e diz ainda que passaram muitos anos desde a última vez que se viram. Júlia pede-lhe que ele siga o caminho dele, que ela vai seguir o dela, mas David Carreira não acredita que Júlia o tenha esquecido.

Helena e Miguel regressam a casa depois de terem ido ver o eco-resort que Miguel quer comprar. Estão os dois felizes. Zé liga a Helena e diz-lhe que não a quer nem a ela nem ao Miguel na exposição de desenhos de Catarina. Helena que faça o que quiser, mas que arranje maneira de não irem lá! Helena diz que não tem como travar o Miguel, que está muito entusiasmado, mas Zé é implacável! Ele não quer saber de desculpas e lembra-a que ela trabalha para ele e vai arranjar maneira de impedir que estejam presentes na exposição.

Bé e Teresa falam sobre Ana Rita. Teresa continua convicta que Ana Rita não é a irmã delas, apenas uma oportunista, mas Bé acha que Teresa não aceita que a irmã voltou porque não aceita ver a mãe bem. Teresa usou a mãe delas para preencher o vazio da vida dela e agora que Isabel está feliz Teresa está perdida e sem saber o que fazer. Bé manda Teresa deixar a irmã delas em paz!

Isabel desabafa com João, tem medo que o regresso de Ana Rita a faça perder Teresa… Isabel não quer reencontrar uma filha e perder outra, mas João tranquiliza-a e diz que é uma questão de tempo até Teresa aceitar a irmã. Isabel revela que mandou o detetive Vítor procurar Afonso. João exalta-se porque para ele Afonso não está desaparecido, Afonso é adulto e não quer estar com a família, Isabel que aceite isso.

O restaurante está fechado e Duarte e Henrique conversam, enquanto bebem café. Duarte diz que espera que Manel não seja acusado e preso pela morte do jovem. Duarte elogia Manel, diz que ele é um bom miúdo e espera que a polícia veja isso. Carolina chega, esfomeada. Duarte explica que estão fechados, mas aceita servi-lhe alguma coisa. Carolina come com sofreguidão perante o olhar preocupado de Duarte e de Henrique.

São conta a Laura a atuação de Jacinto na véspera. Revela que o odeia e o ama ao mesmo tempo. Laura explica que ele está a agir daquela forma porque está magoado com ela. São pede ajuda, ajoelhada aos pés do altar de Beyoncé. Laura acha que ela devia ir trabalhar para se distrair, mas São explica que meteu folga. Reparam numa encomenda que chegou para Laura. É um vestido caro. São irrita-se porque o Vasco nunca lhe deu nada daquilo, mas para espanto de Laura o presente não é de Vasco, mas sim de Tino.

Helena e Miguel vão a caminho da exposição de Catarina. Lembrando-se da ordem que Zé lhe deu, Helena desvia o carro da faixa de rodagem, atirando-o para a berma da estrada, tentando provocar um despiste, mas Miguel tem reflexos rápidos e consegue guinar o volante de modo a evitar Helena o despiste. Helena finge-se assustada e dá uma desculpa para o sucedido.

Maria Paula e Filipe chegam à exposição de Catarina. Maria Paula está radiante com o convite e vai com Catarina ver o desenho dos Cães. Júlia e Filipe trocam palavras em surdina, sem que ninguém desconfie. Helena e Miguel chegam juntos.

Catarina fica feliz ao ver o pai. Helena provoca Luísa contando que o Miguel vai avançar com a compra do eco-resort. Luísa sabe de imediato qual é o que está à venda e alerta Miguel para os antigos prolemas de gestão que levaram o hotel à falência. Miguel está a par de tudo e sabe o que está a fazer. A conversa sobe de tom com Miguel a dizer a Luísa que se preocupa com os negócios dela, que dos dele trata ele, mas Luísa insiste no assunto e em dar conselhos a Miguel. Maria Paula mete-se na conversa, não acredita que eles estão a discutir aquilo ali e puxa Miguel para ir com Catarina ver o desenho da filha.

Joana escreve no quadro que se anda a arranjar mais por causa do Guilhas. Ela sabe que o Guilhas gosta da Ana Rita e ela quer ficar mais parecida com ela. Vera diz-lhe que ela também é muito gira e que o Guilhas vai perceber isso. Chegam o Inspetor Diogo e outro inspetor da Polícia Judiciária. Receberam uma chamada do Guilherme Pereira, dizendo que tinha mais informações sobre morte do jovem David Sá. Bárbara, Vera e Joana ficam surpreendidas.

Guilhas mete os pés pelas mãos num falso testemunho, defendendo Manel. Inspetor Diogo da Polícia Judiciária percebe que Guilhas está a mentir para ajudar o amigo, quer saber se foi Manel que lhe pediu para falar com a polícia, mas Guilhas nega. A ideia foi dele.

Teresa pede desculpa a Ana Rita pela forma como agiu e sugere que Ana Rita recorra a tratamentos de terapia regressiva para se libertar das memórias traumáticas do passado. Ana Rita aceita.

Luísa assume perante Maria Paula a tensão que existe entre ela e Helena, mas aceita que a mulher de Miguel esteja ali ao lado dele. Seguem todos para o auditório para a entrega dos prémios. Luísa volta atrás para ir buscar a mochila de Catarina, vê o telemóvel de Helena a tocar e reconhece o número do marido. Luísa estranha Zé estar a ligar a Helena e resolve atender. Luísa não fala e limita-se a ouvir Zé que ataca Helena, dizendo-lhe que não lhe paga para andar com Miguel nas festas da família dele, mas sim para o manter afastado. Luísa fica estarrecida com o que acabou de saber.

Zé insiste ao telefone, pensando que está a falar com Helena, mas Luísa desliga a chamada sem dizer nada e encaminha-se para o auditório, em estado de choque, para ver a filha Catarina receber o prémio.