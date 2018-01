Resumo: 100º Episódio - 15 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Isabel diz ao detetive Vítor que já encontrou a filha dela, mas que agora precisa que ele encontre o Afonso. Vítor fica muito espantado ao saber que Sofia apareceu.

Ana Rita desculpa-se perante Teresa, inventando mentiras. Conta que fez aquela lista sobre ela porque não se recorda de nada, não se sente a Sofia, mas não quero desiludir a mãe que tem tantas expectativas em relação a ela. Teresa insiste que Ana Rita montava bem e agora tem pavor de cavalos, sabia andar de bicicleta e agora não sabe… Ana Rita defende-se, dizendo que passaram 20 anos e que ao longo deste tempo tentou voltar a andar de bicicleta, mas não consegue… Ana Rita põe a hipótese de ser um trauma. Afinal, estava a andar de bicicleta quando foi raptada… Teresa continua a achar que Ana Rita está a mentir e Ana Rita termina a conversa lamentando que Teresa não consiga ficar feliz com o regresso da irmã.

Catarina chega a casa muito entusiasmada porque o desenho que ela fez dos cães de Maria Paula ganhou num concurso da escola. Conta ainda que vai haver uma exposição no dia seguinte e que o desenho dela vai lá estar. Luísa diz logo que vai, mas Zé lamenta informar que tem uma reunião inadiável na costa alentejana. Catarina fica triste, mas compreende. Luísa acha que a filha é capaz de convidar Miguel para a exposição e Zé finge que está confortável com isso, dizendo que não se vai opor.

Miguel conta a Filipe que já há interessados em comprar a casa da baixa pombalina. Miguel quer tentar esquecer o passado, ver a filha crescer, parar de discutir com Helena e abrir o Eco Resort. Helena chega e anuncia a Filipe que ela e Miguel decidiram voltar a tentar ter um bebé. Filipe fica contente com a novidade, mas Miguel é apanhado de surpresa.

Gil confronta Jéssica sobre os sentimentos dela em relação a ele. Jéssica fica atrapalhada, mas acaba por revelar que o ama. Gil diz que é bom serem sinceros um com o outro, mas que apesar de tudo ama Alice. Jéssica pede para fingirem que nunca tiveram aquela conversa e Gil garante que por ele tudo bem.

Teresa questiona Ana Rita em frente de Isabel e de Bé, pondo mais uma vez em causa a identidade de Ana Rita. João chega e junta-se à conversa. Teresa revela a todos o caderno de Ana Rita com anotações sobre Sofia e Ana Rita volta a dizer que não sabe quem é, que passaram 20 anos e que ela já não é a criança que desapareceu quando tinha 6 anos… Sente-se pressionada para ser o que esperam dela, mas não consegue. João pede a Teresa para não implicar com Ana Rita e Isabel não aceita que Teresa continue a duvidar da irmã, mesmo depois de ela se ter submetido a um teste de ADN. Teresa e Bé garantem que vão ajudar Ana Rita a ultrapassar todos os traumas.

Duarte e Vera combinam a festa surpresa de Manel, mas quando este chega fica chateado por lá estar Vera, que lhe dá forças e palavras de ânimo. Manel discute com Vera, dizendo que se não lhe tivesse dado ouvidos não teria ido encontrar-se com o David e ele não estaria morto. Manda-a embora. Vera vai-se embora, a chorar, e Manel fica muito abatido.

Diana está com Mónica, que lhe serve um vodka. Diana está arrasada com o que aconteceu e muito preocupada com Manel. Receia que Manel vá preso por ter morto o jovem David. Diana dava tudo para estar no lugar do filho, protegendo-o desta situação. Mónica diz que ela é a melhor mãe do mundo e que se algum dia for mãe gostava de ser como ela. Diana pergunta se Mónica já falou com Henrique sobre adotarem o Vicente e Mónica diz que Henrique não ficou muito entusiasmado. Diana pergunta se ela contou que não podia ter filhos por causa do cancro e Mónica diz que não… Diana volta a referir que Mónica devia abrir o jogo com Henrique e contar-lhe toda a verdade.

Xavier está a tomar um café e mete conversa com Jacinto, contando o que lhe aconteceu na praia, referindo-se a Carolina como a Sereia… Jacinto não acredita nele e brinca com o assunto. Começam a conversar e chegam à conclusão que Xavier vive em casa de São, ex-mulher de Jacinto.

No resort, Carolina avança furtivamente pelo corredor, pega num pequeno trolley e num casaco, garantindo que não está a ser vista. Carolina veste o casaco, por cima da combinação de noiva e avança rapidamente pelo corredor, levando o trolley e a coroa de flores nas mãos. Xavier vê Carolina passar ao longe e diz a Jacinto que a sereia dele está ali. quando Jacinto olha, Carolina já não está. Xavier vai atrás dela.

Catarina faz uma lista das pessoas que gostava de convidar para a exposição de desenho na escola. Pede a Luísa para convidar Maria Paula e Luísa acede. Liga a Maria Paula que fica feliz por ouvir Catarina. Maria Paula agradece o convite, que se estende também ao tio Filipe. Maria Paula comenta com Filipe que gostava que João não fosse o culpado pela morte de Alexandre. Filipe afirma que a morte de Alexandre e de Leonor estão muito mal explicadas e espera que Miguel saiba parar quando perceber que é possível que nunca se venha a descobrir a verdade. Catarina convida também Miguel e Helena. Miguel compreende se Helena não quiser ir à exposição, mas Helena faz questão de aceitar o convite. Comenta que espera que quando tiverem um filho ele também herde os melhores genes de Miguel. Miguel acha precipitado terem já um filho com a questão da morte do Nuno em aberto. Helena não quer falar sobre isso, ela não é suspeita e não quer perder mais tempo, mas Miguel está preocupado.

Alice ainda está a trabalhar quando é surpreendida por Tomás, que estranha ela estar ali até tão tarde. Tomás graceja que o marido dela não deve achar graça a que Alice trabalhe até tão tarde e ela acaba por revelar que está a separar-se de Gil. Tomás quer falar sobre uma ideia que teve para capitalizem clientes e convida-a para jantar. Alice aceita e aceita também a proposta de Tomás para se tratarem por tu. Antes de saírem para jantar, Alice retira do dedo a aliança de casada.

Júlia vai ter com Filipe, mas uma chamada de David Carreira faz despertar os ciúmes de Filipe. Júlia garante a Filipe que ele não tem motivos para ter ciúmes e que a única coisa que quer é jantar em paz com ele, esquecendo o ex-namorado, mas Filipe continua inseguro.

Luísa encontra David Carreira no resort. David Carreira revela que continua sem conseguir falar com Júlia. Luísa é frontal e quer saber os verdadeiros motivos que o levaram ali. David Carreira nem sabe o que responder, mas Luísa revela que depois dele Júlia mão teve nenhuma relação séria e que se ele ainda gosta da irmã, não devia desistir.

Francisco está com Bárbara no piano bar para fazer ciúmes a Ofélia, mas esta nem repara neles. Jacinto canta uma música sobre São, humilhando-a. São sai a chorar e Bárbara vai atrás dela. São chora e lamenta-se que Jacinto a odeia. Bárbara diz que depois do que ela fez a Jacinto não podia esperar outra coisa. Ofélia aproveita que Francisco está sozinho e vai-se meter com ele, mas Francisco vira-lhe as costas e vai-se embora.