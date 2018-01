Resumo: 98º Episódio - 12 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Xavier agradece a Mónica a oportunidade de trabalhar no Zoomarine. De repente, ligam do Porto de Abrigo a avisar que uma tartaruga deu à costa na Praia dos Salgados. Xavier pede para ir também porque nunca viu um salvamento.

Teresa tem dúvidas em relação a Ana Rita, mas Luísa acha que ela vai conseguir lidar melhor com o assunto quando sair o teste de ADN. Teresa diz que já sofreram muito e, por isso, não quer criar falsas esperanças. Luísa conta-lhe o desenho que Catarina trouxe de casa de Miguel: o seu retrato. Confessa que os sentimentos por Miguel voltaram todos, mas Teresa alega que, na realidade, estiveram sempre lá. Teresa afirma que um amor como o deles nunca morre e aconselha-a a falar com Miguel sobre os sseus sentimentos. Luísa recorda que abandonou-o quando não acreditou nele e, portanto, não tem o direito de destruir agora o casamento de Miguel e a vida que ele construiu.

Luísa envia uma mensagem a Miguel a pedir para se encontrarem no farol. Helena vê a mensagem e fica furiosa.

Tiago quer ir ter com Vera para a apoiar neste momento tão delicado, porque sabe que ela está a reviver todo o passado de violência que viveram em crianças. Bé pede-lhe que aja com cautela para não enervar ainda mais Vera, mas Tiago alega que não a pode abandonar numa altura destas. Isabel surge e Tiago disfarça. Isabel pergunta a Bé se ela e Tiago são amigos já que o tem visto muito por ali, mas Bé diz que não, mente e afirma que estava só a combinar para ir montar com a Ana Rita. Isabel fica contente por Bé se mostrar preocupada e atenciosa com a irmã.

Manel chora abraçado a Vera. Sente-se culpado e não sabe como vai viver com aquele peso. Vera acalma-o e tenta tranquilizá-lo, afirmando que se tratou de um acidente. Promete ainda que o vai apoiar e ajudar a ultrapassar este momento. Mas Manel está cheio de medo de ir preso. Guilhas chega e dá-lhe força.

Diana chora agarrada a Duarte porque está muito preocupada com o Manel e tem medo que ele vá preso. Duarte tranquiliza-a e garante que o advogado deles é o melhor e que tudo vai correr bem, mas Diana lamenta que Manel tenha de viver para sempre com o peso de ter matado o uma pessoa.

Luísa encontra-se com o Dr. Manuel Antunes para chegar a Elisa, a suposta amante do pai. Como Elisa esteve presa, Luísa espera conseguir chegar até ao advogado que teve o caso e, assim, chegar até ela. Luísa precisa de respostas que só Elisa poderá ter.

Luísa sai para se encontrar com Miguel no farol, mas é Helena quem chega. Helena manda Luísa parar de tentar entrar em contacto com Miguel. Helena afirma ainda que Miguel não quer estar com ela e que ela tem de aceitar isso. Helena manda Luísa afastar-se de Miguel até porque ele é um homem casado. Luísa alega que têm uma filha em comum, mas Helena não quer que Luísa use isso como desculpa para andar atrás de Miguel. Helena diz-lhe ainda que Miguel nunca a perdoará por ter duvidado dele e se ter casado com Zé.

Miguel mostra a Filipe o eco-resort que ele quer comprar. Filipe diz-lhe que o dinheiro da indeminização do estado da África do Sul vai ser transferido para a conta dele. Miguel está contente mas ainda lhe falta descobrir quem matou Alexandre. Filipe aconselha-o a afastar-se do caso, mas Miguel diz que tem informações que a polícia desconhece, nomeadamente que João tinha os rascunhos da nota de suicídio de Leonor.

Júlia está a treinar quando Rute lhe traz um ramo de flores. Enquanto ela procura o cartão para saber de quem são as flores, David Carreira liga e pergunta se ela gostou da surpresa. Convida-a para jantar, mas Júlia não aceita. David Carreira é insistente, mas Júlia alega que passaram muitos anos e não faz sentido nenhum irem jantar juntos.

São encontra David Carreira no resort e diz-lhe que já sabe que ele espalhou magia ao cantar ali. São diz ainda que sente que eles são almas gémeas, musicalmente falando. David Carreira é cordial, mas afasta-se sem dar grande conversa.

Teresa pede a Ana Rita para estar atenta a Vera e às conversas dos miúdos. Entretanto, Teresa recebe por email os resultados do teste de ADN. Não restam dúvidas: o teste dá positivo com 99% de probabilidades. Teresa abraça Ana Rita, chama-a de “irmã” e ambas choram de emoção. Teresa diz que é um milagre e que nunca pensou ser possível.

Bé pede a Luísa para guardar segredo em relação ao namoro dela com Tiago. Pede ainda para ela tentar que Zé para não comente com ninguém. Luísa acede ao pedido da prima.

Helena procura Zé para lhe contar que Luísa enviou uma mensagem a Miguel e que ela conseguiu evitar que eles se encontrassem. Zé volta a dizer que Helena tem de engravidar depressa, mas ela diz-lhe que as coisas não estão a correr como planeado. Helena avisa Zé que Luísa e Miguel gostam um do outro e que, por mais que eles os tentem separar, de certeza que eles vão acabar juntos. Zé fica furioso.

Diana, Manel e Duarte regressam do tribunal. Diana vem arrasada e afasta-se para não chorar à frente de Manel, mas ele está otimista porque o juiz deixou-o ir para casa depois da audiência. Diana não aguenta os nervos e desata a chorar. Duarte alerta-o para a gravidade da situação: Manel vai ser julgado por homicídio e, como está prestes a fazer 18 anos, vai ser julgado como adulto. Não ficou provado se o que aconteceu a David foi um acidente. Manel fica então aflito e receia ser preso, mas Duarte e Diana dizem que vão fazer tudo o que for preciso para o ajudar.

Laura e Vasco voltam a beijar-se, Laura fica com problemas por causa de São e de Lou, mas Vasco diz que ninguém manda neles e que eles são livres. Acaba por pedir Laura em namoro e ela aceita. Lou chega e Laura conta-lhe de imediato que ela e Vasco são namorados. Lou fica estarrecido.

Ofélia já sabe do noivado de Francisco com Bárbara e tenta humilhá-la, insultando-a. Mas Bárbara expulsa-a dali para fora com a esfregona. Tiago chega para falar com Teresa, mas Bárbara diz-lhe que ela não está. Tiago acaba por ir-se embora sem ver Vera.

Júlia conta a Bé que Filipe ficou com ciúmes de David Carreira. Júlia está intrigada com o motivo que o levou a ir passar férias precisamente ali. Bé acha que ele veio atrás de Júlia e aconselha-a a aceitar o convite para jantar.

Xavier está à beira-mar e, de repente, apercebe-se de que está uma pessoa deitada junto ao mar com um vestido branco e uma coroa de flores mal encaixada na cabeça, como se tivesse dado à costa. É Carolina! Xavier corre até Carolina e puxa-a para a areia, fazendo com que ela recupere os sentidos. Xavier corre até ao bar para pedir auxilio e Carolina aproveita para fugir o mais depressa possível.

Ana Rita está com o livro que Isabel escreveu quando João chega e congratula-a por ela ser uma Galvão. Ana Rita quer perceber as motivações que levaram João a ajudá-la e ele limita-se a dizer que a depressão de Isabel lhe roubou a própria vida. Chega-lhe que a chegada de Ana Rita como Sofiadeixe Isabel feliz, mas garante que estará atento e que não vai permitir que ela prejudique as irmãs ou tente roubar a família. Ana Rita diz que a única coisa que ela quer é uma família. Ela tenta ainda perceber o que sente João em relação à verdadeira filha, mas ele corta logo o assunto. João aconselha-a a falar o menos possível para não ser apanhada na sua própria mentira.