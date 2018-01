Resumo: 97º Episódio - 11 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

David Carreira faz check-in no resort, deixando São complemente doida e encantada com o artista.

Helena pede a Miguel para esquecer o assunto da morte de Leonor, mas ele não consegue. Helena volta a queixar-se que se sente sempre em segundo plano, que o ama, mas que não se sente amada. Miguel diz que a ama e dá-lhe a novidade do eco-resort que encontrou para recomeçarem. Mostra as fotografias e Helena gosta. Helena dá a Miguel as telas e tintas que comprou para Miguel desenhar com a filha e mostra-lhe uma tela maior para ele a desenhar a ela. Miguel começa a desenhar Helena, que se sente mais feliz.

Duarte está mais calmo e já consegue contar a Diana e a Duarte o que se passou no mar. Diz que tudo não passou de um acidente e que não o queria matar. Duarte tem medo de ser preso, mas Duarte e Diana tranquilizam-no, garantindo que vão conseguir provar ao juiz que foi um acidente.

No lar estão todos em estado de choque com o que aconteceu. Ana Rita e Teresa chegam, já a par do sucedido na praia. Vera sente-se culpada por ter dado a ideia de Manel se encontrar com David para conversarem e por ter deixado Manel entrar na água com ele. Vicente, Guilhas e Fábio ficam preocupados com Manel e a pergunta que surge é: será que ele pode ir preso?

Isabel tenta mais uma vez ligar para Afonso, mas o telemóvel continua desligado. Bé despede-se da mãe e diz-lhe que vai jantar fora com uma amiga. Isabel acha que está na hora de irem viajar em família com Sofia. Pede a Bé que descubra se a irmã gosta mais de praia ou de campo, mas ela diz para Isabel ir com calma porque Sofia ainda se está a ambientar e eles também.

Catarina convence Luísa a irem jantar fora com Zé. Luísa está sem vontade, mas não resiste ao pedido da filha. Luísa pede a Zé o número do investigador que encontrou Elisa porque precisa de falar com ele, mas Zé mente e diz que ele já não está em Portugal. Zé mostra a Luísa o seu desagrado por terem uma cartomante no hotel, mas Luísa assegura que é uma boa cliente.

Laura tenta convencer a amiga São que não há nada entre ela e Vasco além de uns beijinhos perdidos. Laura pede a São que a deixe lá ficar em casa e São acede. É então que Laura promete que nunca mais beija Vasco. Bárbara chega e conta que Francisco a pediu em casamento. São está em choque porque nem sabia que a mãe namorava com Francisco. Bárbara acaba por revelar que tudo não passa de uma farsa para meter ciúmes à Ofélia.

Ofélia quer saber se Lou não gostou dos postais que ela lhe deu e ele explica que vinham sem os 10 mil euros que tinham combinado. Ofélia diz que vai pagar. Francisco fica enervado quando chega e a encontra em casa. Ofélia foi saber de Bárbara e da história do casamento, mas Francisco manda-a embora. Lou deixa-os sozinho. Francisco volta a pedir de volta o dinheiro que ia na cabeça da boneca e Ofélia lhe roubou, mas ela garante-lhe que não sabe de dinheiro nenhum e diz que até pode ter sido Lou a usar para pagar as rendas adiantadas. Francisco não admite que ela desconfie do filho e expulsa-a de casa.

Júlia canta no piano bar. Filipe está sentado a uma mesa. Manel, Teresa e Henrique chegam e sentam-se à mesa com ele. Contam a Filipe e a Teresa que Mónica e Henrique vão viver juntos. Surge David Carreira e começa a cantar com Júlia. Mónica fica impressionada com a presença de David Carreira ali. Teresa, que está com eles, revela que Júlia e David Carreira namoraram em tempos e revela que acha que eles nunca se esqueceram. Filipe força um sorriso.

São implica com Xavier por chegar tarde a casa, mas Bárbara diz que ele não tem horas para chegar. São perde a cabeça quando ele lhe diz que não gosta das músicas da Beyoncé.

Bé e Tiago vão jantar ao restaurante de Duarte mas ele não está e, por isso, ela já não pode apresentar o namorado ao tio. No entanto, surgem Luísa, Zé e Catarina. Bé tenta agir com normalidade e apresenta-lhes Tiago. Noutra mesa, Catarina pergunta se Bé e Tiago namoram e Luísa diz que sim. Zé manda uma boca. e pergunta a Luísa se já decidiu sobre a compra dos hotéis, mas ela diz que não. Zé diz-lhe que ainda se arrisca a perder o negócio, mas Luísa não se quer precipitar.

Júlia e David Carreira terminam de cantar e Júlia quer saber o que é que ele está ali a fazer. David Carreira diz que a veio visitar e pôr a conversa em dia. Júlia vai até à mesa onde está Filipe e ele segue-a. Mónica está extasiada com a presença de David Carreira. Todos se apresentam e apenas Filipe se sente incomodado com a presença de David Carreira, que acaba por recusar o convite de Teresa para beber um copo com eles. Filipe também se vai embora, dando a noite por terminada.

Isabel está preocupada com Manel. João não defende Manel, até porque não sabem o que se passou e acha que pior estarão os pais do rapaz que morreu. Ana Rita avisa que vai tomar o pequeno-almoço pelo caminho para ir rapidamente para o lar porque estão todos muito abatidos, principalmente Vera. João pede-lhe que fique porque Isabel estava à espera dela.

Vera está inconsolável e não consegue comer. Chega o Inspetor Diogo da Polícia Judiciária para falar com ela sobre o sucedido na véspera.

Manel está com Diana e com Duarte. Manel não tem forças para ir à escola, porque está destroçado com o que aconteceu. O restaurante está fechado, mas entra uma senhora. É a mãe de David, o rapaz que morreu no acidente com Manel.

Vera é interrogada por dois inspetores da Polícia Judiciária. Vera explica que David estava sempre a mandar bocas a Manel e a tentar expulsá- lo da praia. Tinham lá ido na véspera para Manel conversar e fazerem as pazes mas, quando chegaram, David começou logo a discutir e Manel acabou por ir surfar. Conta ainda que foi David quem entrou na onda de Manel, provocando o acidente que lhe foi fatal. Não conseguiu ver ao certo quem agrediu quem porque tinha ido procurar ajuda, mas ela sabe que Manel não é violento. O inspetor Diogo da Polícia Judiciária diz que terão de voltar a falar. Vera está muito abatida e Bárbara leva-a dali para descansar. Teresa alega que Manel é um bom rapaz e que Vera é uma rapariga responsável.

Diana tenta afastar Lurdes em defesa de Manel, mas a mãe de David debate-se para agredir Manel, acusando-o de ter matado o filho. Diana expulsa-a, mas ela está cega de raiva. Diana lamenta a sua perda, diz que Manel não fez nada e que tudo não passou de um acidente provocado por David. Lurdes garante que vai fazer tudo para Manel apodrecer na prisão e Duarte expulsa-a.

Filipe está com ciúmes do ex-namorado de Júlia. Ela diz-lhe que namoraram há anos, mas Filipe conta que a família dela achava mesmo que ele era o tal e que iam casar. Filipe assume que se foi embora do Piano Bar porque não gostou de a ver toda derretida com o David Carreira. Júlia convence Filipe que não há motivos para ele ter ciúmes e os dois beijam-se, apaixonados.

Luísa reencontra David Carreira e estranha que Júlia não lhe tenha dito que ele estava ali hospedado. David Carreira quer saber se Júlia tem namorado e Luísa diz que não.

Alice estranha o comportamento de Gil, que parece outra pessoa desde a operação. Ela está preocupada e até lhe sugere ir a um psicólogo, mas Gil diz que se sente bem.