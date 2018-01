Resumo: 96º Episódio - 10 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Luísa chora ao olhar para o desenho que Miguel fez dela. Depois, recompõe-se e esconde o desenho dentro de um livro.

Vera está sentada na toalha a ver Manel a praticar manobras de bodyboard com Joel e outros rapazes, entre eles David. É evidente a picardia entre Manel e David, que apanham as ondas em despique. David provoca um choque entre os dois. Manel e David discutem fora de água, até que Vera intervém e leva o namorado dali para fora.

Mónica conta a Diana que convidou Henrique para viver com ela. Diana pergunta a Mónica se ela já contou a Henrique que não pode ter filhos. Ela diz que ainda não teve coragem. Diana diz que Mónica não se pode comprometer com uma vida a dois sem por todas as cartas em cima da mesa, ainda para mais quando sabe que Henrique quer muito ser pai. Diana recorda-a de que Henrique a adora e vai compreender.

Tomás está na agência e pergunta a Jéssica por Augusto. Depois, acaba por convidá-la para um almoço e ela recusa, mas Tomás diz que é um almoço de trabalho com o patrão e que ela não pode recusar. Jéssica acaba por ir e Augusto fica confuso com a situação.

Mónica trata de arranjar mais pessoas para a operação “Montanha Verde, a campanha de reflorestação”. Xavier está na Baía dos Piratas a fazer testes para ator/acrobata, pendurando-se nos postes e saltando de um lado para o outro. Henrique e Mónica vêem e parecem impressionados. No último exercício, Xavier desequilibra-se e cai, pedindo mais uma oportunidade ao coreógrafo. Mónica acha que ele tem jeito e que vai dar-se bem ali no Zoomarine.

Miguel chama João para o questionar sobre os rascunhos da carta de suicídio da Leonor que Maria Paula encontrou no carro dele. João diz que alguém os colocou lá para o incriminar. Miguel acusa João de ter matado Alexandre e Leonor, mas João nega. Miguel quer saber se é Zé quem anda a tentar tramá-lo, mas João não revela mais nada.

Maria Paula conta a Francisco que nenhum dos funcionários da fábrica a procurou ou devolveu o dinheiro. Francisco alega que conhece as pessoas que ali trabalham há muitos anos e que continua a acreditar que ninguém se acusou porque ninguém roubou o dinheiro. Maria Paula diz que o dinheiro desapareceu. Um pouco constrangido Francisco revela que única pessoa estranha ao serviço que esteve lá na altura em que o dinheiro desapareceu foi Helena, mas Maria Paula diz que a nora não precisa de dinheiro nem nunca faria tal coisa. Francisco diz-lhe que tem de ir à polícia, mas Maria Paula não quer.

Laura procura Vasco no resort para desabafar porque ficou nervosa com a conversa de Maria Paula sobre o roubo, mas garante a Vasco que não foi ela. Quando se estão a despedir, atrapalham-se e acabam por se beijar na boca.

Vera aconselha Manel a tentar entender-se com David em vez de armar confusão sempre que se vêem. Manel envia uma mensagem a David a marcar um encontro na praia.

Xavier conta a Bárbara que ficou com o lugar no Zoomarine. Bárbara fica feliz por ele e diz-lhe que têm de festejar.

Bé mostra a reportagem em que aparece com as suas jóias. Ana Rita está impressionada com o trabalho de Bé. Tiago surge e anuncia que os cavalos estão prontos. Bé apresenta Tiago como o tratador, deixando-o desagradado. Bé diz que Sofia adorava montar quando era criança, mas Ana Rita tem medo. Tiago pergunta a Bé se ela quer ir montar com ele, mas ela é ríspida e diz que não. Tiago vai-se embora incomodado com mais esta atitude de Bé. Ana Rita comenta com Bé que o Tiago estava todo derretido a olhar para ela, mas Bé disfarça.

Luísa informa Zé que já recebeu a notificação do tribunal para irem discutir o acordo parental da Catarina. Zé espera que Miguel faça um pedido mais aceitável. Luísa argumenta que o pedido de Miguel era bastante razoável, mas Zé nega e alega que continua a achar que ele é perigoso. Zé vai-se embora e Luísa vai ao encontro de Cidália Bettencourt, uma cartomante que vai apresentar o seu livro no auditório do resort. Cidália oferece um exemplar a Luísa e ela não consegue disfarçar o seu ceticismo. Luísa desculpa-se, mas Cidália não fica incomodada com a descrença de Luísa e antes de se despedirem alerta-a para a energia pesada que sente ali dentro, aconselhando Luísa a ter cuidado.

Filipe não compreende por que é que alguém quer incriminar o João. Miguel também não sabe, mas não tem dúvidas de que algo muito grave se passa. E se não foi o João que matou os pais da Luísa ele está a proteger alguém. Filipe diz que Miguel não pode assumir que a Leonor foi assassinada, mas Miguel alega que a nota de suicídio é falsa e começa a ser óbvio que não foi a ela quem matou o marido. Miguel volta a acusar Zé de ter matado Alexandre. Miguel diz-lhe que ele não pode continuar a acusar pessoas sem provas, mas Miguel está mais preocupado em avisar Luísa de que o tio tinha cópias da carta de suicídio da mãe. Filipe aconselha Miguel a manter-se quieto. Miguel conta que já pôs o prédio da baixa de Lisboa à venda e já encontrou o espaço ideal para fazer o eco-resort, mas afirma que apesar de estar a andar com a vida dele para a frente não vai descansar enquanto não perceber o que se passou.

Manel está na praia com Vera. David aparece com os amigos do costume, mas não quer conversar com ele. Dentro de água, agridem-se e David choca propositadamente contra Manel. Caem os dois à água. Vera está aflita na areia sem saber como ajudar. Grita por socorro mas não está lá mais ninguém. Manel regressa à superfície e sai da água, furioso. O corpo de David surge momentos depois, trazido pela corrente. Os amigos de David acusam Manel de o ter matado.

Diana e Duarte falam sobre a data de casamento e sobre o aniversário de Manel, que está à porta. Duarte acha que podiam fazer uma festa surpresa no restaurante e Diana concorda.

Na praia, aguardam a chegada da ambulância. Manel está em estado de choque quando chega o Cabo do Mar. Manel alega que não fez nada a David e que ele é que o empurrou. Os amigos de David acusam Manel, mas Vera defende-o. Vera liga a Diana e Manel chora ao telefone com a mãe.

Tiago e Bé discutem novamente porque ela o apresentou a Ana Rita como o “tratador de cavalos”. Tiago está farto que Bé tenha vergonha dele, Bé alega que não tem vergonha dele, mas que não gosta de demonstrações de carinho e convida-o ir jantar ao restaurante do tio Duarte, prometendo que o apresenta. Bé diz que gosta de Tiago, mas que nunca foi de apresentar os namorados.

Maria Paula fala com Miguel e recorda que João ia sair de casa quando Sofia desapareceu e que depois já não o fez porque não podia abandonar Isabel e os filhos numa altura tão difícil. Miguel questiona o envolvimento de Alexandre, mas Maria Paula garante que Alexandre não sabia que João tinha tido um filho fora do casamento. Maria Paula conta a Miguel que conheceu João quando eram crianças, que andaram na mesma escola e que se reencontraram quando ela já estava noiva do marido. Começaram a encontrar-se, a conversar e Maria Paula apaixonou-se por ele. Mesmo assim casou com Horáciopor pensar que acabaria por esquecer João.

Zé faz uma surpresa a Luísa no resort e convida-a para jantar, mas Luísa está cansada e ainda tem trabalho para fazer. Zé fica chateado, mas disfarça. Luísa apresenta Zé à cartomante Cidália Bettencourt. Quando ficam sozinhas, Cidália diz a Luísa que ela não ama o marido e aconselha-a a sair do casamento o mais depressa possível porque Zé não é o que aparenta. Luísa repreende Cidália por estar a ser inconveniente, mas a verdade é que fica angustiada com as palavras da cartomante.

Filipe volta a encontrar Camila no ginásio e ela conta-lhe que na véspera estava furiosa porque tinha sido despedida injustamente. Filipe diz que é advogado, mas Camila diz que não quer nada com o antigo patrão e que só quer esquecer e seguir em frente. Filipe convida Camila para subir ao ringue e ela aceita. Filipe acaba estendido no chão depois de um golpe de Camila. Filipe levanta-se e continuam a lutar, mas Filipe acaba sempre no chão.