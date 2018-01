Resumo: 95º Episódio - 9 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Catarina está feliz com Miguel. Filipe chega e conta ao irmão que a escritura do palacete que Leonor lhe deixou vai ser feita no dia seguinte. Com a venda do palacete e com a indemnização do estado da África do Sul vai ter dinheiro para o eco-resort, que tanto deseja.

Francisco diz a Bárbara que têm de avançar com o noivado para ver se a Ofélia volta para a Noruega de vez, e para sempre. Bárbara está pouco confortável com a história do noivado, mas não volta com a palavra atrás. Francisco conta-lhe que roubaram a Maria Paula um envelope cheio de dinheiro e custa-lhe muito a acreditar que tenha sido alguém da empresa. Ressalva que os funcionários são todos sérios, e que trabalha com as mesmas pessoas há anos. Francisco acrescenta que além dos funcionários só lá esteve mais uma pessoa… Helena, a nora de Maria Paula. Bárbara não acredita que ele esteja a desconfiar dela, mas para Francisco a verdade é que ela esteve lá.

Júlia conta a Bé que o seu namorado secreto é Filipe. Júlia conta ainda que Bé é a única que sabe e ela promete guardar segredo. João pede desculpa por ter sido inconveniente durante a sessão fotográfica, quando Júlia apenas queria ajudar a prima. Revela que a revista já saiu e que ele mandou comprar vários exemplares. Elogia a beleza de Bé e a qualidade das fotografias. Bé fica contente com este comportamento do pai.

Ana Rita lê o livro escrito por Isabel e toma notas das suas próprias características. Quando Isabel chega, apressa-se a esconder o livro e o bloco debaixo da almofada e finge estar a dormir. Isabel é muito querida com ela e está muito emocionada com o regresso de Sofia.

No ginásio, Teresa liberta a sua fúria no saco de boxe. Filipe comenta que ela não é a única que está a ter um dia mau, observam Camila que esmurra o saco, muito zangada, soltando sons de raiva, mas com boa técnica e muito estilo.

Os consultores a quem Luísa pediu para analisarem o negócio de compra da cadeia de hotéis aconselham a compra. Zé quer saber quando é que Luísa pensa pedir o investimento e ela diz-lhe vai marcar reunião com os consultores. Já tem o ok de Júlia, apenas Tomás implicou só por implicar, mas não se opôs. Zé conta a Luísa que esteve com Miguel quando foi levar Catarina, ele tentou provocar, mas que Zé o ignorou, pelo bem de Catarina. Luísa fica contente.

Maria Paula chega a casa e está lá João. João pede-lhe que entre no carro, precisam de falar. Maria Paula não quer, mas João afirma que é sobre Miguel. Maria Paula entra. João revela que uma impostora voltou a fingir que é Sofia e que João não a mandou embora porque há 20 anos que não via Isabel tão feliz. Maria Paula não quer saber. Maria Paula encontra debaixo do banco o “presente” que Zé lá colocou: a carta falsificada de Leonor. Maria Paula fica a achar que foi João que falsificou a carta.

Teresa conta à mãe que já enviou as amostras de ADN para o laboratório onde trabalha o marido de uma amiga. Isabel não quer acreditar que Teresa foi para a frente com o teste de ADN, mas Teresa volta a dizer que é o mínimo que podem fazer para ter a certeza. Isabel diz que não precisa de testes para ter a certeza que Ana Rita é a Sofia.

Maria Paula acusa João de ter morto Leonor. João diz que aqueles rascunhos não lhe pertencem, alguém o está a tentar tramar. Maria Paula diz que, nesse caso, ele tem de ir à polícia, mas João diz que não pode e rasga os rascunhos da carta do suicídio de Leonor.

Catarina encontra uma caixa com os desenhos que Miguel fez de Luísa. Fica impressionada com a beleza dos mesmos. Miguel quer guardar os desenhos, são antigos, mas Helena chega, entretanto, e fica furiosa e cheia de ciúmes. Maria Paula está transtornada por causa do encontro com João.

São recebe uma fotografia de Gil com Jéssica, enviada por Alice. São estranha a proximidade de Gil com a empregada da agência de viagens. Bárbara é da mesma opinião e comenta com Alice, que desvaloriza, mas a verdade é que vemos Gil e Jéssica cada vez mais próximos e cúmplices.

Isabel revela a Luísa que Sofia voltou. Pensava que Zé já lhe tinha dito, apesar de Isabel ter pedido segredo. Luísa estranha Zé ter ido falar com João. Isabel volta a criticar Teresa por ter exigido o teste de ADN, mas Luísa defende a prima.

Maria Paula fala com Filipe e com Miguel sobre o encontro que teve com João. Miguel põe a hipótese do Alexandre ter descoberto que ele era filho de João, Maria Paula acha pouco provável e, acima de tudo, custa-lhe acreditar que um homem que ela conhece há quase quarenta anos seja um assassino e tenha permitido que o filho pagasse a pena por ele, mas já não diz nada, daquela família já espera tudo… Miguel questiona se adianta ir à polícia com aquelas informações, mas sem os rascunhos da carta do suicídio da Leonor não têm provas de nada. Miguel está determinado a descobrir quem matou o Alexandre e porque é que ele pagou durante anos por um crime que não cometeu.

João procura Zé. Está furioso por causa dos papéis que Zé lhe colocou no carro. Zé diz que são um aviso. Zé não está a fazer bluff e há mais papéis iguais. Se caírem em cima dele, João vai ter de confessar a morte do Alexandre e da Leonor. João diz que não vai confessar nada! Quem cometeu duplo homicídio foi o Zé, mas Zé alega que João não tem provas e que Zé lhe pode arruinar a vida.

Mónica e Henrique a jantam no restaurante do Duarte. Ao balcão, Duarte diz a Diana que quer marcar a data do casamento. Diana emociona-se ao mesmo tempo que fica admirada, mas para Duarte não há surpresa nenhuma, já tinham data marcada anteriormente, e dela só quer ouvir o sim. Diana diz sim!

Mónica e Henrique conversam sobre a alegria de Vicente ao estar com eles. Mónica pede a Henrique que passe a ficar lá mais algumas noites em casa dela, e no meio do pouco romantismo a que Mónica já habitou Henrique, Mónica diz-lhe que gostava que Henrique se mudasse para casa dela. Henrique anuncia a Duarte que acabou de perder um inquilino e Duarte fica feliz por eles.

Vicente mostra o troféu que recebeu a jogar consola em casa de Mónica. Guilhas e Fábio desvalorizam, Vicente não percebe porque é que os amigos não ficam felizes por ele, a casa de Vicente continua a ser o lar. Manel chega e Vera pede desculpa por ter sido injusta com ele por causa de Tiago, conta-lhe que ele foi lá e que falaram. Manel quer saber se fizeram as pazes, mas Vera nega.

Xavier aparece em casa de Bárbara, quem lá está é São, que não o reconhece do lar. Xavier anuncia que Bárbara o convidou para ficar em casa delas uns tempos. São tenta falar com Bárbara, mas ela não lhe atende o telemóvel. Bárbara está com Francisco no piano-bar. Francisco e Bárbara encenam o pedido de casamento para provocar Ofélia, que exige o anel que Francisco deu agora a Bárbara, alegando que o anel é dela. Bárbara nega e Francisco argumenta que Ofélia lhe devolveu o anel para ir ter com o Ove. Ofélia fica furiosa. Bárbara regista que Ofélia não só acreditou no pedido como possivelmente lhe vai rogar uma praga.

Catarina desobedeceu às ordens de Miguel e acabou por ficar com um desenho que Miguel fez de Luísa. Catarina entrega o desenho à mãe, que fica emocionada e relembra o dia em que Miguel a desenhou.

Helena diz a Miguel que não aguenta mais a presença de Luísa na vida deles. Parece um fantasma, sempre a rondar. Quer saber porque razão ele não deixou os desenhos na África do Sul e ele afirma que são os seus desenhos, vieram com as coisas dele e não fazia sentido deixá-los para trás. Afirma ainda que eles têm filha em comum e que ele não aguenta passar a vida a discutir com Helena. Conta-lhe que Maria Paula esteve com o João e que encontrou os rascunhos da carta de suicídio de Leonor.