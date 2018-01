Resumo: 94º Episódio - 8 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Entre lágrimas falsas, Helena conta a Maria Paula que perdeu a pulseira que esta lhe tinha oferecido. Helena diz que lhe compra uma igual ou parecida, mas Maria Paula diz que a pulseira era importante pelo valor sentimental que tinha, uma vez que já tinha pertencido à sua avó e à sua mãe.

Vasco quer saber se Lou ainda gosta de Laura e ele diz que não sabe, quer saber a razão da pergunta, mas Vasco desconversa. Lou vê a nova tatuagem de Vasco e goza com ele. Francisco não sabe da cabeça da boneca Ofélia, Vasco assume que a deu à “progenitora”. Francisco fica transtornado: era lá que ele tinha todo o seu dinheiro. Ofélia deixa cair a cabeça ao chão e descobre o dinheiro que Francisco amealhou ao longo dos anos. Ofélia exulta de alegria.

Maria Paula reúne com todos os trabalhadores no feriado. Chamou-os porque lhe desapareceu o dinheiro de um pagamento. Maria Paula pede a quem souber de alguma coisa que fale com ela. Ela sempre ajudou os trabalhadores e vai continuar a fazê-lo, mas quer que lhe devolvam o dinheiro.

Helena implora a Castro que lhe devolva a pulseira de Maria Paula que ela apostou no jogo. Castro diz que já não tem a pulseira e que Helena também não teria maneira de pagar para a ter de volta.

Luísa, Júlia e Zé tomam o pequeno-almoço enquanto conversam. Júlia está cada vez mais convencida que a mãe não matou o pai delas. E garante, mais uma vez, que não vai descansar enquanto não descobrir exatamente o que se passou. Anuncia ainda que a polícia decidiu reabrir o processo. Para a polícia se o bilhete de suicídio é falso vale a pena investigar. Zé não compreende a razão pela qual elas insistem em atormentar-se com aquele assunto, nada vai trazer Leonor de volta. Acabam a discutir com Zé a relembrar que os pais dele morreram num acidente de carro a trabalhar para a família dela.

Ana Rita faz o teste de ADN na presença de Teresa. Teresa revela que gostaria muito que ela fosse mesmo Sofia, a irmã desaparecida há 20 anos.

GIL regressa a casa com Alice e com Bárbara. Augusto e Jéssica recebem-no, com grande entusiasmo. Augusto promete visitar Bárbara quando for ao Algarve.

Francisco procura Ofélia, no resort, e percebe que o dinheiro já não está dentro da cabeça da boneca. Ofélia garante que não lhe roubou o dinheiro, mas Francisco sabe que ela está a mentir, ela é ainda pior do que ele imaginava.

Helena não vai com Miguel passar o dia com Catarina a casa de Maria Paula, desculpando-se com uma dor de cabeça.

Luísa conta a Júlia que surgiu a oportunidade de fazerem um grande investimento numa cadeia de hotéis que está falida. Explica que têm retorno três anos após o investimento e que será muito vantajoso. Os hotéis estão em ótimo estado e bem localizados e que faliram por má gestão. O Rodrigo já fez a avaliação e garantiu o sucesso do investimento. Aguarda a opinião de uma empresa internacional de consultadoria. Luísa diz ainda que o Zé também é da opinião que devem avançar. Júlia dá-lhe todo o apoio, confia totalmente na irmã, ela que peça o empréstimo necessário e que avance.

Zé leva Catarina até casa de Maria Paula, onde Miguel já a aguarda. Catarina sai logo com Maria Paula para ir ver os cães. Quando Miguel se apanha sozinho com Zé acusa-o de ter morto Alexandre. Acusa-o ainda de ter morto Leonor quando ela descobriu que foi Zé quem matou o marido dela.

Ana Rita vai à carteira de Teresa, onde ela guardou o envelope com o teste de ADN e troca as zaragatoas, de modo a garantir que o resultado é positivo.

Filipe e Júlia encontram-se. Júlia beija Filipe. Bé, que vem a sair do mercado, vê-os aos beijos. Júlia percebe que Bé os viu.

Tiago procura Vera no lar e fica a saber que ela se chateou com Manel por sua causa. Vera manda-o embora, mas Tiago garante que não vai voltar a desaparecer, ele não a vai voltar a abandonar.

Vicente e Henrique jogam consola divertidos sob o olhar de Mónica que os observa, também divertida. Há gelados e pizza, uma verdadeira festa. Tudo o que Mónica quer é que Vicente se sinta bem e goste de estar ali.

Filipe vai ao resort para se encontrar com um cliente e cruza-se com Ofélia. Quando ele refere que ela ainda não lhe transferiu o valor dos honorários, Ofélia paga-lhe com um pack de Vouchers para ele gastar no Spa do Resort. Filipe fica furioso, mas Ofélia não lhe dá hipótese.

Bárbara mostra o lar a Xavier, que o acha mais pequeno do que se recordava. Conta que vai trabalhar no Zoomarine como animador e que à noite vai trabalhar num bar. É aí que vai dormir, o dono do bar vai deixá-lo dormir nas traseiras. Bárbara oferecer-lhe um quarto em sua casa para ele ficar e ele aceita.

Zé e João conversam de forma sigilosa. João revela a Zé o plano de Ana Rita fingir que é Sofia. João e Zé trocam chantagens mútuas. Isabel chega e apresenta Ana Rita a Zé, revelando-lhe que Ana Rita é Sofia.