Resumo: 93º Episódio - 6 de janeiro (sábado)

Alice informa Jéssica e Augusto da vinda de Tomás para a agência de viagens, mencionado que as decisões e os relatórios de atividades continuam do lado de Alice para ela enviar a Luísa. Tomás chega com uma atitude altiva e emproada.

Júlia está com um sorriso no rosto a trocar mensagens escritas com Filipe quando chega Luísa, mas Júlia não lhe revela a razão da sua alegria e disfarça. Zé chega e conta que Tomás lhe ligou a dizer que já está instalado em Lisboa e que ia à agência de viagens. Luísa espera que ele aproveite esta oportunidade que ela lhe está a dar de organizar a vida dele. Zé acredita que o cunhado está mesmo empenhado e que vai mostrar que consegue ser responsável. O perito de caligrafia liga a Luísa e revela que a carta de suicido de Leonor é falsa, não foi Leonor quem a redigiu.

Maria Paula conta a Filipe que alguém da fábrica lhe roubou o envelope com o dinheiro que ela tinha na mala. Filipe acha que Maria Paula pode estar a fazer confusão, mas Maria Paula alega que seria incapaz de levantar uma suspeita tão grave se não tivesse a certeza. Maria Paula questiona Filipe sobre Júlia, um dos funcionários viu-os juntos, mas Filipe nega, alegando que o confundiram. Maria Paula fica aliviada, não suportava que Filipe e Júlia se tornassem amigos.

Zé tenta desacreditar o perito de caligrafia, mas Luísa está certa que ele tem razão e que a carta de suicídio de Leonor é falsa. Luísa conta que vai falar com o inspetor da Polícia Judiciária e vai insistir para que reabram o caso da morte da mãe dela. Zé fica tenso com estes resultados e com a determinação de Luísa.

Ofélia escreve aos filhos os postais relativos ao ano de 2006. São provoca Vasco, mas ele não quer nada com ela. São quer ver a tatuagem com o nome dela, mas Vasco já a modificou e em vez de São lê-se hipertensão.

Luísa fala com o tio Duarte, contou-lhe do relatório do perito de caligrafia e diz que está cada vez mais convencida que a mãe não matou o pai. Luísa começa a duvidar que Leonor se tenha suicidado. Duarte diz que precisam de encontrar Elisa, a suposta amante de Alexandre, e têm de esperar que a polícia os ajude. Luísa não vai descansar enquanto não perceber o que se passou com os pais.

Maria Paula fala com Miguel sobre o roubo do dinheiro. Vai falar com os trabalhadores e dar oportunidade a quem roubou de devolver. Filipe aconselhou a não apresentar queixa na polícia por causa do que aconteceu a Nuno, não é bom atraírem atenção. Miguel concorda. Miguel e Filipe conversam sobre a reabertura do processo da morte de Leonor. Miguel acha que o assassino de Alexandre pode ter sido Zé, mas Filipe alega que Miguel não tem provas e aconselha-o a deixar os problemas de Luísa longe, que eles já têm problemas que chegue.

Catarina pede a Luísa para ir brincar com os cães de Maria Paula e Luísa deixa. Zé não gosta da decisão de Luísa, que não o consultou, e afirma que gostava de ter uma palavra a dizer sobre as visitas da Catarina. Zé acha que Luísa não pode decidir nada sem o consultar e afirma que as visitas têm de ser decididas pelo tribunal. Luísa discorda, é melhor para todos que tudo seja decidido a bem, e que não vê problema em Catarina estar com Maria Paula e com Miguel, o pai biológico. Zé volta usar a traição de Luísa para se fazer de vítima.

Ofélia procura Vasco e Lou para lhe entregar os postais que alegadamente escreveu ao longo dos anos, Ofélia está a tentar mostrar que não esqueceu os filhos, e que sempre os amou. Lou fica comovido, mas Vasco não quer saber, acusa-a mais uma vez de os ter abandonado e de ter deixado o pai numa enorme tristeza. Vasco mostra a boneca que Francisco fez de Ofélia. Quando Ofélia sai Vasco diz ao irmão que os bilhetes de Ofélia são tão falsos como o arrependimento dela, vê-se bem que os postais são todos novos e que ela os escreveu a todos no mesmo dia com a mesma caneta. Lou não acredita.

Júlia fica impressionada com a boa voz de Jacinto e elogia-o. Todos os hóspedes que estão no piano-bar a ouvi-lo, aplaudem com entusiasmo. São odeia o sucesso de Jacinto e manda-o ir reparar um ar condicionado. Apesar de já não ser esse o seu trabalho, ele vai.

Luísa não consegue dormir, folheia um álbum de fotografias antigo, está mais do que intrigada com a morte do pai e o suposto suicídio da mãe, já nada lhe faz sentido, e a falsidade da carta de suicídio só veio alimentar ainda mais as suas dúvidas. Zé desvaloriza as novas descobertas e acha que Luísa tem de fazer o luto e esquecer, mas Luísa não consegue nem quer esquecer. Ela precisa de encontrar a verdade. Zé muda o assunto para Catarina, agiu mal com ela e com a filha, e aproveita para dizer que se Luísa acha que a convivência com o Miguel e com Maria Paula faz bem à Catarina, não se vai opor. Mas continua a querer ir para tribunal para fecharem o acordo de parentalidade, acha que podem chegar a um consenso, ainda que pense que as exigências de Miguel são demasiadas, pelo menos, nesta fase inicial.

Isabel conta a Duarte que Sofia voltou. Duarte quer ver a sobrinha, mas Isabel diz que é preciso irem com calma. Duarte quer saber como é que a irmã descobriu a filha, mas Isabel diz que foi Sofia que os encontrou a eles.

João procura Ana Rita, não acredita que ela seja Sofia, é impossível que Ana Rita seja a filha deles. E só não a expulsou dali porque há 20 anos que não via a mulher tão bem. Não sabe qual é o plano dela para forjar o teste de ADN, mas ele está disposto a dar-lhe o ADN de Bé para Ana Rita usar como dela. Apresenta-lhe uma zaragatoa usada por Bé e à última da hora, Ana Rita agarra na zaragatoa com o ADN de Bé, impedindo João de a deitar fora.

Diana estranha a falta de interesse de Manel no campeonato de bodyboard, mas limita-se a dizer que a Vera está chateada com ele, não querendo adiantar mais nada. Depois Manel pergunta se Diana pensa em casar com Duarte, uma vez que fizeram as pazes. Manel admite que gosta de Duarte. No fim, aproveita para pedir a carta de condução à mãe como presente pelos 18 anos.

Ana Rita conta a João que não está interessada no dinheiro da família. O Afonso contou-lhe a história de Sofia e ela viu uma oportunidade de ter uma família, uma vez que não tem mais ninguém. Foi por isso que leu tudo sobre eles, leu o livro que Isabel escreveu e fez a tatuagem. João está disposto a fazer este acordo com ela porque a vida da sua família parou no dia em que Sofia desapareceu. João permite que Ana Rita mantenha esta farsa desde que nunca desiluda a mulher dele nem ninguém da família. Ana Rita aceita usar a zaragatoa com o ADN de Bé e fingir para sempre que é Sofia.