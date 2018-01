Resumo: 92º Episódio - 5 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bé e Tiago andam a cavalo juntos. Bé conta-lhe que reservou um fim de semana só para eles, num hotel ótimo, e que já está tudo pago. Tiago fica desagradado, é acima das possibilidades dele e não gosta que Bé faça tudo à maneira dela, sem lhe perguntar nada.

Bárbara comenta com Alice que não faz sentido Jéssica ficar à noite com Gil no hospital, mas Alice desvaloriza e elogia a simpatia da funcionária da agência. Augusto convida Bárbara para um passeio em Lisboa, mas ela declina o convite.

Inspetor Diogo da Polícia Judiciária aparece a Maria Paula para a interrogar.

Luísa bebe um café com Zé. Conta-lhe que deu esta oportunidade ao irmão porque seria o que a mãe teria feito. Não é que Luísa confie em Tomás, mas confia na equipa da agência de viagens de Lisboa. Rodrigo surge com o dossier sobre a cadeia de hotéis e o respetivo plano de negócio. Zé faz menção de sair, para os deixar a sós, mas Luísa pede-lhe que fique e lhe dê a opinião dele. Zé fica e dá um parecer favorável em relação ao negócio da compra dos hotéis. Luísa está hesitante, é um grande investimento. Zé é da opinião que Luísa pode perder aquela oportunidade se não decidir rapidamente, mas Luísa tem receio, estão a falar de um negócio de 250 milhões de Euros. Zé diz que qualquer sociedade sólida consegue aquele financiamento junto da banca e que se não forem eles, outros ficarão com aquele negócio e com o lucro que ele gerará. De acordo com o relatório de Rodrigo o retorno do investimento chega em três anos, o que é muito bom. Luísa não se quer precipitar e decide que vai pedir mais um parecer, desta vez a uma consultora externa.

Helena rouba a Maria Paula o envelope que esta tinha na carteira com o dinheiro de um avultado pagamento de um cliente.

Ana Rita passeia com João pela herdade. Ana Rita já não se recordava da beleza do local. João é brusco e quer saber o que é que Ana Rita pretende com aquela mentira. João sabe que ela está a mentir e que não passa de uma oportunista. Ana Rita afirma que não é nenhuma mentirosa e que se vai embora naquele dia, se João assim o entender. Ana Rita diz que vai fazer um teste de ADN. Revela ainda que eles são a única família que ela tem e que espera que um dia ele e as irmãs acreditem nela.

Isabel fala com Ana Rita para saber o que é que Ana Rita gostaria de fazer no futuro. Ana Rita diz que gostaria de continuar a trabalhar no lar, mas Isabel diz que ela pode estudar. Bé incentiva-a a estudar algo que Ana Rita gostasse de fazer no futuro. Isabel lembra-se que em pequena Sofia adorava cozinha e dizia que quando fosse grande ia ter um restaurante. Ana Rita diz que vai pensar, tirou o 12º e não tinha pensado voltar a estudar, mas agora que tem oportunidade vai pesar no assunto.

Bé e Tiago voltam a discutir sobre o fim de semana que Bé tinha reservado para os dois. Tiago não se quer sentir convidado, quer escolher um sítio que ele também possa pagar. Bé acede, mas adiam para quando as coisas com a família dela estiverem mais calmas.

Helena está a jogar a jogar blackJack com outros Jogadores, o ambiente é tenso. Castro aconselha-a a sair de jogo, ela já perdeu tudo, mas Helena decide apostar a pulseira que tem, uma pulseira muito valiosa que Maria Paula lhe deu. Helena perde a pulseira, desesperada, pede a Castro que lhe devolva a pulseira, mas Castro só o faz se ela der o dinheiro em troca.

Luísa vai a casa de Miguel buscar o casaco que Catarina lá deixou. Conta-lhe que vai pedir a um perito em caligrafia que analise a suposta carta de suicídio de Leonor. Luísa olha para o computador de Miguel onde está aberto o site do seu turismo aventura. Luísa opina que se fosse feito por especialistas em comunicação ficaria melhor, Luísa sugere dar-lhe alguns contactos. Miguel não gosta da observação de Luísa, nem gosta da mania que ela tem em achar que faz sempre tudo melhor que ele é. Luísa vai-se embora, irritada.

Laura procura São no resort e conta-lhe que ela e Vasco se beijaram. São passa-se com ela e expulsa-a dali, acusando-a de traição.

Vera e Manel discutem, ela continua chateada por ele ter interferido entre ela e o irmão, quando tudo o que Vera quer é esquecer o passado. Vicente faz ciúmes aos amigos, Fábio e Guilhas, anunciando que vai passar o feriado a jogar consola com a Mónica e o Henrique.

Mónica fala com Diana sobre Vicente. Mónica preparou tudo para que o Vicente se sinta bem com eles. A questão da adoção volta a surgir. Mónica tem algumas dúvidas em dar esse passo, mas também sabe que poderá dar ao Vicente uma vida melhor que no lar, apesar de reconhecer o trabalho fabuloso que a Teresa e a Isabel fazem. Diana concorda que estar numa família é sempre melhor que estar numa instituição, por melhor que a instituição seja. Diana fica a torcer por Mónica, Vicente e Henrique.

Luísa conta a Teresa que foi a casa de Miguel e que ele mexe com ela. Racionalmente, Luísa sabe que ela e Miguel nunca mais vão estar juntos, mas quando está com ele sente-se atraída e parece-lhe que os anos não passaram. Teresa revela a Luísa que Sofia apareceu, mas pede-lhe segredo.

Helena conta a Miguel, entre lágrimas, que perdeu a pulseira que Maria Paula lhe deu. Helena mente e diz que já a procurou em todo o lado, mas que não a encontra. Helena diz que se sente amaldiçoada por ter morto o Nuno, mas Miguel tranquiliza-a, desvalorizando a perda da pulseira, apesar do valor da mesma, e garante-lhe que vai correr tudo bem.

Francisco oferece-se para ir ao banco depositar o dinheiro do pagamento de Hermínio. Maria Paula agradece, mas quando vai à mala buscar o envelope, não o encontra. Maria Paula acha que alguém da fábrica a roubou e fica indignada, conhece toda a gente há anos e não pode acreditar que a roubaram.

Bé desabafa com Tiago, sente-se mal por ter achado que a mãe era louca em acreditar que Sofia voltaria e afinal voltou… Ao contrário de Teresa, Bé acredita que Ana Rita possa ser Sofia, seriam demasiadas coincidências. Bé insiste para que Tiago procure a irmã. Apesar de Vera não querer saber dele, Tiago não deve desistir da irmã, eles são família e só se têm um ao outro.

João acha que Isabel tem de colocar a hipótese de Ana Rita não ser Sofia e ser apenas uma imposta. Isabel discorda, ela sabe que é a filha dela que voltou, e está feliz, e João devia estar feliz também, estão a ter uma segunda oportunidade e deviam aproveitá-la. Teresa volta a insistir no teste de ADN, Ana Rita chega, entretanto, e diz que ela também faz questão de fazer o teste, para Isabel é desnecessário, ela sente que Ana Rita é a filha dela, mas Ana Rita não quer que restem dúvidas nenhumas. Quando fica a sós com o pai Teresa acaba por revelar que gostava que o teste de ADN desse positivo e que Ana Rita fosse mesmo a irmã dela.