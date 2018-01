Resumo: 91º Episódio - 4 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Luísa conta a Zé que Elisa, a suposta amante de Alexandre, estava presa quando o pai dela morreu. Zé aconselha-a a esquecer aquele assunto, está a tornar-se demasiado estranho, mas Luísa está determinada em saber a verdade. Alexandre nunca teria uma amante envolvida em problemas de droga. Para Luísa, toda aquela história da morte do pai está mal contada. Luísa continua a achar que Leonor não matou o pai dela nem se suicidou. Zé acha que Luísa apenas não quer ver o que a polícia confirmou. Luísa recusa-se a aceitar esta falsa verdade. Revela a Zé que vai testar a letra da carta de suicídio para verificar a autenticidade desta. Luísa está cada vez mais convencida que é falsa.

João discute com Isabel e acusa-a de ter perdido a cabeça de vez. Isabel garante que a única pessoa com aquele sinal de nascença era Sofia. João diz que Isabel não pode ter a certeza que a tal Ana Rita é Sofia, mas Isabel diz que sente que aquela é a filha dela: Sofia voltou. Ao mesmo tempo, Ana Rita fala com as irmãs no seu antigo quarto. Lembra-se bem do cheiro do perfume da mãe, Isabel usa a mesma fragância desde sempre. Teresa quer um teste de ADN para terem a certeza da identidade de Ana Rita e esta aceita de imediato.

Luísa é assaltada enquanto conduz e levam-lhe o carro, com a pasta com a carta e documentos da mãe lá dentro. Castro fala com Zé, pondo-o ao corrente do assalto, que foi feito de acordo com as indicações de Zé.

Miguel e Catarina fazem um bolo e queques, num ambiente muito divertido. Não têm grande jeito para a cozinha, mas a cumplicidade deles é evidente. Helena chega e fica incomodada com a proximidade de Miguel com a filha, mas disfarça.

Zé acalma Luísa após o assalto. Luísa diz que está bem, não lhe fizeram mal, os assaltantes queriam apenas o carro. Luísa ainda tentou ficar com a pasta dos documentos, mas decidiu não arriscar. Zé finge que está muito feliz por ela estar bem, isso é o mais importante, mas Luísa diz que vai à mesma fazer a perícia da carta. Ela tinha a carta da mãe digitalizada e já enviou ao perito que acha que consegue. Por esta é que Zé não esperava, mas não se descai.

Isabel quer reunir Duarte e restante família num jantar para apresentar Sofia, mas Teresa acha que primeiro têm de fazer um teste de ADN a Ana Rita para terem a certeza. Isabel fica desiludida, tem pena que Teresa não consiga partilhar da felicidade dela. Bé argumenta que tudo indica que Ana Rita é, de facto, Sofia, mas seria bom terem a certeza. Teresa acha que não podem facilitar, Ana Rita pode ser uma impostora. Ana Rita estava a ouvir e vai-se embora para o quarto, triste. Isabel apercebe-se e vai atrás dela. Isabel tenta tranquilizar Ana Rita, que chora. Ana Rita argumenta que não quer arranjar problemas à família, mas para Isabel Ana Rita não tem culpa de nada. Ana Rita acaba por revelar que entende as dúvidas de Teresa. Isabel diz que as irmãs vão acabar por a aceitar e que Afonso vai ficar feliz quando souber que Sofia voltou.

João procura Maria Paula, mas ela recebe-o com sete pedras na mão e manda-o embora. Filipe chega e João vai-se embora.

Catarina conta à mãe que esteve a fazer bolos e queques com Miguel. Miguel está radiante, adorou estar com a filha. Luísa está contente por ver a filha regressar feliz de casa do pai e espera que resolvam as visitas do Miguel na próxima sessão de tribunal, mas ele sabe que tudo depende de Zé.

Bárbara janta com Xavier e com Alice. Bárbara está feliz por Xavier estar a viver o sonho que tinha representar. Xavier é uma das crianças do lar que Bárbara nunca esquecerá. Xavier conta a Bárbara que vai voltar a viver no Algarve e Bárbara fica contente.

Jacinto conta a São da tatuagem de Vasco.

Laura fala com Vasco e conta-lhe da desilusão que sentiu quando soube que ele era o amante de São. Vasco confessa que gostava de São, mas que sente que foi usado tal como Lou usou Laura. Vasco diz que o que ele precisava era de uma mulher como Laura, ela diz que tudo o que queria era um homem como ele e dois beijam-se.

Miguel e Helena falam sobre Catarina e sobre as inseguranças de Helena em relação a Luísa.

Júlia e Filipe encontram-se às escondidas numa suite do resort.

O Inspetor Diogo da Polícia Judiciária vai a casa de Helena e Miguel para interrogar Helena. Esta responde a todas as perguntas de forma calma e de acordo com o que tinha ensaiado com Filipe. O Inspetor Diogo pede-lhe que não saia do país.

Júlia e Luísa falam com Gonçalo Sousa. O jornalista assume que era amante de Leonor e que a fotografou, mas recusa-se a entregar as fotos que tem da mãe delas.

Teresa confronta Ana Rita com o currículo falso que ela apresentou para trabalhar no lar. Ana Rita assume que mentiu para ter mais hipóteses de ser contratada como auxiliar. Teresa fica furiosa com Ana Rita. Isabel chega e acaba com a discussão e exige que Teresa trate Ana Rita como irmã e não de forma desconfiada e agressiva, mas Teresa não consegue, ela tem demasiadas dúvidas em relação a Ana Rita.