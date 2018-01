Resumo: 90º Episódio - 3 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

João conta a Bé que uma empresa quer uma linha de joias exclusiva desenhada por Bé. Pagam muito bem. João está contente pela filha.

Isabel faz limpeza geral no quarto de Sofia. Isabel manda fazer a cama de lavado e tirar os brinquedos infantis, adequando o quarto à idade que Sofia tem agora. Teresa pergunta a Isabel se ela tem ido às consultas de psiquiatria. Isabel volta a afirmar que se sente bem e que só lamenta que ninguém a compreenda.

Alice vai para o hospital, ligaram a avisar que Gil acordou. Jéssica também quer ir, mas Alice vai com a mãe e precisa que Jéssica fique na agência com Augusto. Jéssica conta a Augusto que pensou tirar uns dias de férias para ajudar a cuidar de Gil, mas ele diz-lhe que isso não faz sentido, quem tem de tomar conta de Gil é a mulher dele, Alice. Augusto percebe que Jéssica gosta de Gil, mas ela nega.

Vasco acorda com uma tatuagem em forma de coração, com o nome São. A tatuagem fica na parte superior da nádega de Vasco. Tatuou na véspera, mas não se lembra. Lou tenta tirar fotos ao rabo de Vasco.

Filipe encontra Ofélia e relembra-lhe que ela ainda não fez a transferência relativa aos honorários dele. Ofélia mente, diz que perdeu o NIB. Filipe não desconfia que ela não tem dinheiro para lhe pagar.

São confronta Artur sobre a contratação de Jacinto para o piano bar. Artur alega que Jacinto tem talento e sabe cantar. Dá uma oportunidade a São, mas ela desafina.

Helena vai jogar. Zé quer saber se foi ela quem matou Nuno. Helena nega. Zé diz-lhe que a morte de Nuno não altera nada e que Helena continua a trabalhar para ele.

Tomás anuncia a Júlia e a Luísa que vai para Lisboa uns tempos, tirar um MBA. Além disso, quer dinamizar a agência de viagens. Júlia é contra, mas Luísa está disposta a dar uma última oportunidade ao irmão e Júlia aceita a decisão dela.

Ana Rita vai com Isabel à herdade e emociona-se no seu antigo quarto. Afonso continua no acampamento hippie, alheado ao que se passa em sua casa. Isabel convoca família e revela-lhe que Ana Rita é Sofia.

Zé manda Castro despedir segurança que permitiu que João entrasse na sala de jogo clandestina, misturado com os outros jogadores. Zé não perdoa esta falha de segurança, uma vez que não foi verificada a identidade dos jogadores que entraram. Zé garante que tem João controlado e na mão.

João está em estado de choque com a notícia de Ana Rita ser Sofia. Ana Rita mostra o sinal que tem no ombro. Bé e Teresa ficam perplexas. Bé toca no sinal de Ana Rita. João acha que Isabel está louca, Teresa quer ir à polícia. Ana Rita arrepende-se de ter ido até à herdade. João afirma categoricamente que Ana Rita não é Sofia, e Ana Rita vai-se embora a correr. Isabel vai atrás dela.

Isabel convence Ana Rita a regressar, desculpa a família pelo choque inicial, mas Ana Rita sente que foi olhada como uma criminosa oportunista. Ana Rita diz que gostou de conhecer a família, mas que o lugar dela não é ali, passou tempo demais. Isabel suplica para Ana Rita não ir embora e pede-lhe que confie em si, que é a mãe dela.

Luísa e Júlia procuram Vasco no resort para tentarem saber com quem é que Leonor se encontrava. A muito custo, Vasco revela que a mãe delas se encontrava com Gonçalo Sousa. Luísa nem quer acreditar: é o jornalista que escreveu a reportagem sobre a morte de Alexandre.

Miguel leva Catarina até sua casa e revela-lhe que ficou feliz quando Luísa lhe ligou a dizer que a filha gostaria de passar mais tempo com ele. Miguel pergunta se ela trouxe trabalhos da escola e Catarina acaba por revelar que sim, mas que não tem vontade de os fazer. Miguel e Catarina chegam a um acordo: primeiro ele ajuda-a com os trabalhos e depois fazem o que ela quiser. Catarina aceita e diz que depois fazem um bolo.

Helena vai ter com Maria Paula e com Filipe para preparem as respostas que vão dizer à polícia quando forem interrogadas. Helena lamenta tê-los envolvido naquela confusão e jura gratidão eterna. Encenam o alibi de Helena para a afastar do local do crime e para a colocar junto de Maria Paula, na hora em que Nuno foi morto.

Ofélia procura Lou na loja e insiste para que ele faça as pazes com ela. Lou está disposto a negociar com a mãe por todos os anos de abandono. Ofélia defende-se, dizendo que o amor não se compra e Lou argumenta que também não é suposto uma mãe abandonar os filhos. Chegam a um acordo: 10 mil euros para ele e 10 mil euros para Vasco. Ofélia diz que terá de pagar depois porque tem os cartões desmagnetizados, mas é mentira.

Vasco baixa as calças para aplicar creme na zona da tatuagem, que lhe dói. Jacinto apanha-o no quarto com as calças em baixo e acha que ele está com São, mas não está. Jacinto vê a tatuagem de Vasco, com o nome da mulher dele tatuado na nádega, e dá um murro a Vasco mesmo na zona da tatuagem. Vasco grita de dor.