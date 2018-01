Resumo: 89º Episódio - 2 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Laura está preocupada com Tino, não sabe onde é que ele está. Lou mostra jornal a Laura onde se lê a notícia sobre um bandido disfarçado de mulher que fez assaltos nos arredores do Algarve. O assaltante roubou 4 mil euros, o valor que Lou e Laura roubaram a Tino. Laura fica desiludida por Tino continuar um delinquente, achava que tinha criado uma relação com Tino, mas Lou diz que ela está doida.

Francisco visita Bárbara, levando-lhe laranjas de presente. Agradece a ajuda dela para afastar Ofélia e conta-lhe que acha que devem ir mais longe e fingir que vão casar. Bárbara acha demasiado, mas Francisco acha que têm de fazer isso para que ela se vá embora de vez. Bárbara lá aceita.

Duarte procura cabeleireira colega de Elisa, Cláudia, para tentar perceber melhor a história da suposta amante de Alexandre. Oferece dinheiro a Cláudia e esta conta-lhe que Elisa estava sempre metida em confusões, que não é de confiança e que até esteve presa.

Helena fala com Maria Paula e Miguel. Ela não tem como provar que Nuno a violou na África do Sul, não tem provas das perseguições dele… Não tem nada contra Nuno. Aparece um Inspetor da PJ para falar com Helena. Eles têm registos das chamadas de Nuno para Helena no dia em que morreu. Maria Paula intercede por Helena, dando-lhe um álibi para a hora do crime.

Rodrigo conta a Zé que Luísa ficou interessada no projeto, mas que pediu um dossier mais completo para poder decidir. Zé fica contente. Rodrigo conta que com o dinheiro do golpe vai fugir para Cuba.

Miguel agradece a Maria Paula por ela ter mentido para proteger Helena. Contam a Filipe o que Helena fez. Filipe passa-se com Maria Paula e Miguel, eles acabaram de se tornar cúmplices de um homicídio.

Luísa vasculha os documentos do pai à procura de respostas.

Júlia conta às crianças do lar que vão formar uma banda e dar concertos. Ana Rita esquece-se de ir buscar as crianças à escola, no lugar de Bárbara que foi a Lisboa por causa da operação de Gil, e Teresa repreende-a. Isabel defende Ana Rita e sai com ela para irem buscar as crianças.

Jéssica está preocupada com a operação de Gil. Alice chega com Bárbara e contam que a operação correu como planeado e que Gil está bem. Jéssica quebra num pranto e chora, receia que Gil tenha ficado com mazelas, mas Bárbara é otimista: Gil é jovem e forte e vai ficar bom. Augusto elogia a beleza de Bárbara.

Luísa conta a Zé que Catarina pediu para estar mais vezes com Miguel. Zé é falso e finge lidar bem com este pedido, mas a verdade é que isto o incomoda.

Ofélia insinua-se a Zé, convidando-o para jantar, mas ele declina de forma simpática.

Miguel explica a Filipe que tinha de defender Helena, não a podia abandonar depois do que Nuno a fez passar. Filipe está preocupado. Ele tem a certeza que Maria Paula e Helena vão ser apanhadas nas suas próprias mentiras, mas Miguel pede a Filipe para os ajudar a resolver aquele problema. Miguel recebe o telefonema de Luísa, Catarina gostava de ir comer um gelado com ele. Miguel fica feliz, mas nessa noite não pode, combinam que ele vai buscá-la no dia seguinte à escola.

João infiltra-se no meio de um grupo de empresários e consegue entrar na sala de jogo, passando pelos seguranças sem ser visto. Zé vê João e trocam chantagens mútuas.

Lou e Vasco anunciam a Francisco que vão à concentração das motas a Faro, apesar de nem sequer terem moto. Francisco acha ridículo, mas eles vão na mesma.

Miguel aconselha Helena a falar com a polícia, mas ela não quer, está apavorada, mas Miguel garante que vai ficar tudo bem.

Duarte procura Luísa. Conta-lhe que investigou melhor Elisa depois do que a cabeleireira Cláudia lhe contou e descobriu que Elisa estava presa em Tires quando supostamente era amante de Alexandre na África do Sul. Luísa fica em choque com mais este dado: e se a carta de Leonor foi falsificada e escrita por outra pessoa que não a mãe?! Luísa diz ao tio que vai pedir à polícia para investigar a autenticidade da carta.

Júlia está triste com a fotografia que descobriu da mãe e sente-se mal por Leonor ter andando com homens com idade para serem filhos dela. Júlia está perturbada com tantos segredos e mentiras e custa-lhe estar também ela a mentira sobre a sua relação com Filipe. Júlia pede ajuda a Luísa para tentar perceber quem é que tirou a fotografia de Leonor.