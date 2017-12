Resumo: 88º Episódio - 30 de dezembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Isabel volta a questionar Teresa sobre a ferida no rosto. Está preocupada e quer saber se terá sido algum namorado abusador ou alguma criança do lar, mas Teresa desvaloriza. Isabel tenta aproximar-se de Teresa, sabe que esteve muito ausente nos últimos anos, mas vai recompensar as filhas. Isabel anuncia que vai transformar o quarto de Sofia, vai transformá-lo num quarto para uma jovem adulta, que é o que Sofia será quando voltar. João e Teresa continuam preocupados com os comportamentos de Isabel.

Mónica conta a Henrique que lhe comprou uma escova de dentes para ele ter ali. Não o está a convidar para se mudar para lá nem para viverem juntos, mas pode ficar lá a dormir. Henrique quer levar Mónica a passear de barco no feriado, mas ela anuncia que Vicente irá passar o dia com eles.

Luísa dá um presente a Zé. É um relógio que Duarte ajudou a escolher na ourivesaria de João. Conta o que descobriu de Elisa e Zé afiança que a cabeleireira não é de confiança e que já deve ter outro amante.

Maria Paula conta a Miguel que apareceu corpo de Nuno. Têm de ir à polícia, não podem encobrir Helena, mas Miguel conta que a arma era de Helena, era ilegal, e que Miguel se desfez dela. Miguel quer proteger Helena e pede à mãe que guarde aquele segredo.

Lou encontra Laura amarrada. Lou receia que Tino volte e se vingue deles.

Jacinto pede uma nova oportunidade a Artur, depois do deslize da véspera. Artur aceita e Jacinto arrasa no piano-bar. São é a única que fica devastada com o sucesso da atuação de Jacinto.

Manel e Vera fazem as pazes. Mais tarde, Tiago vê Manel e Vera muito carinhosos um com o outro. Quando Manel fica sozinho, Tiago interpela-o e faz perguntas sobre Vera. Manel sabe bem quem é Tiago e acha que ele devia procurar a irmã para falar com ela. Tiago segue o conselho de Manel, mas Vera não quer saber do irmão. Tiago argumenta que só se têm um ao outro, que são a única família que têm, mas para Vera a família dela está no lar.

Helena martiriza-se com o mal que pode fazer a Maria Paula e a Miguel por ter morto Nuno. Helena fica ainda mais em pânico quando sabe o corpo de Nuno apareceu.

Rodrigo apresenta o investimento a Luísa. Ela hesita, é um investimento muito avultado. Rodrigo garante que é um ótimo negócio e Luísa pede-lhe um dossier mais completo a fim de poder tomar uma decisão.

Tiago acha que Bé tem vergonha dele e é por isso que não o apresenta aos amigos. Bé alega que ainda é cedo para apresentações, mas isso não evita que Tiago fique chateado.

João ouve conversa de Tomás ao telemóvel com Zé e fica intrigado.

Isabel leva antigo urso de peluche de Sofia e dá-o a Ana Rita, que reconhece o cheiro do peluche. Ana Rita ainda não se sente preparada para voltar para casa. Isabel garante que a vai proteger e que ela tem toda a família à espera. Ana Rita tem medo de os voltar a perder e acha que o melhor é ir embora do Algarve, mas Isabel não quer sequer ouvir falar dessa possibilidade. Isabel não aguentaria voltar a perdê-la. Fala-lhe dos irmãos, da loucura que Afonso tinha por ela, sempre a defendê-la de Bé, que a provocava dia e noite. Ana Rita tem pena de não se lembrar dos irmãos, mas Isabel argumenta que ela ainda vai a tempo de os conhecer, ainda podem recuperar o tempo perdido. Ana Rita aceita.

Maria Paula lamenta todo o sofrimento que Helena passou por causa de Nuno mas acha que Helena tem de ir à polícia. Maria Paula está muto preocupada com o facto de Miguel ter cadastro, ele não pode ser apanhado no meio desta história sob pena de ir novamente parar à prisão. Para Maria Paula só há uma solução: Helena tem de se entregar. Mas Helena não quer, tudo o que deseja é ser feliz ao lado de Miguel, mas a sogra diz-lhe que a morte de Nuno vai assombra-la, consumi-la por dentro.

Catarina está chateada com Luísa, está farta que a tratem como um bebé e lhe escondam tudo. Pede à mãe que a deixe ver o Miguel mais vezes e Luísa acede.

Júlia vasculha o conteúdo de uma caixa de cartão que era de Leonor. Fica chocada com uma fotografia bastante ousada da mãe, tirada no verão de 2017. Júlia mostra a fotografia a Tiago, na esperança que ele saiba alguma coisa, mas Tiago nega ter tirado aquela fotografia, nunca a tinha visto.

João segue Tomás e fotografa o segurança e a adega, que é a sala de jogo ilegal.

Castro conta a Zé que Nuno foi morto. Tomás fala com Zé, apesar das desconfianças da irmã, Luísa não tem provas que foi quem pôs o dinheiro na conta do Dr. Manuel Antunes, não há maneira nenhuma de seguir o rasto do dinheiro. Zé está preocupado porque Luísa perdeu a confiança em Tomás e isso é muito mau. Tomás pede ao cunhado para interceder por ele junto de Luísa. Zé acha que a única solução é Tomás ir uns tempos para Lisboa, inscreve-se num MBA e finge que vai estudar gestão para melhorar a sua formação. O que Zé quer é alguém de confiança em Lisboa para ele expandir o negócio do jogo para a capital.

São continua deprimida por causa do show que Jacinto deu a cantar. Jacinto é o novo cantor do piano bar e Vasco acha que São tem de admitir que Jacinto tem talento. Assim que Vasco vê Ofélia chegar vai-se embora para não aturar a mãe. Ofélia aproveita e conversa com São, tentando conquistar a simpatia dela.