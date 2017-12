Resumo: 87º Episódio - 29 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Helena joga poker online no telemóvel. Zé liga-lhe, retribuindo a chamada que ela fez na véspera, mas Helena mente e diz que já não precisa de dinheiro. Zé pergunta-lhe por Nuno, mas Helena diz que não sabe. Miguel atira a arma de Helena ao mar.

Catarina questiona Luísa sobre o motivo que levou Leonor a matar o avô, a menina está confusa e cheia de perguntas que continuam sem resposta. Júlia aparece e leva Catarina ao cinema. Luísa está determinada a saber quem falou com o jornalista para manchar o nome da família Marreiros.

Bárbara vai ter com Francisco, fazendo ciúmes a Ofélia. Francisco beija Bárbara para provocar a ex-mulher.

Mónica conta a Diana que Vicente vai passar o feriado com ela. Diana acha que Mónica deve falar com Henrique sobre a vontade que ela tem de adotar Vicente, mas Mónica ainda não sabe se vai avançar para a adoção. Diana acha que ela já o trata como um filho e que ela dará uma excelente mãe.

Isabel quer saber o que Teresa tem no olho, mas a filha disfarça e esquiva-se à resposta. Conta à mãe a ideia do projeto musical com os miúdos do lar. Isabel quer aumentar Ana Rita, mas Teresa acha precipitado e pode causar constrangimentos com os outros funcionários.

Bé compra uma roupa elegante a Tiago, muito diferente do estilo dele. Tiago não gosta desta atitude de Bé e os dois chateiam-se.

Zé e Rodrigo conversam sobre uma proposta para a compra de uma cadeia de hotéis.

Duarte e Luísa procuram Elisa no cabeleireiro, mas ela já não trabalha lá há uma semana. A dona do cabeleireiro dá-lhes o número dela, mas o telemóvel está desligado. Uma das funcionárias do cabeleireiro, Cláudia, revela-lhes que Elisa recebeu dinheiro de um homem rico e foi viajar.

Miguel vai com Helena ao local onde Nuno morreu, mas não há vestígios do corpo dele nem da mota onde ele seguia. Helena receia que ele esteja vivo e volte para lhe fazer mal. Miguel jura ficar ao lado dela, protegendo-a.

Francisco e Vasco comentam a presença de Ofélia no resort. Francisco conta ao filho que o namoro dele e de Bárbara é a fingir, é um estratagema para Ofélia ir embora. Estranham Ofélia estar a falar com Filipe, mas não conseguem ouvir o que eles dizem. Filipe está a contar a Ofélia que descobriu que os terrenos que ela pensava ter herdado do falecido marido não lhe pertencem, foram vendidos pelo holandês antes de morrer. Ofélia não quer acreditar. Filipe apresenta a conta dos seus honorários a Ofélia. Esta disfarça e avisa que pagará depois, por transferência, mas a verdade é que não tem como pagar.

Laura está com Tino, que continua amarrado. Laura conta-lhe a desilusão que sentiu ao saber que a sua amiga traiu o marido com o único homem que ela achava sério. Laura estranha Tino não comer quase nada, mas ele alega que está demasiado triste para comer. Tino conta-lhe que faz três meses que o pai faleceu e que hoje não vai poder cumprir a promessa de todos os meses lhe levar flores à campa. Laura decide ir com ele ao cemitério e desamarra-o, acreditando na mentira dele.

Luísa conta a Tomás que o Dr. Manuel Antunes está a ser investigado por corrupção. Encontraram uma quantia avultada de dinheiro na conta do advogado ao mesmo tempo que alguém o denunciou por corrupção. Tomás aproveita logo para dizer que deveriam mudar de advogado ao mesmo tempo que afirma que Miguel deve estar por detrás daquela história, mas Luísa desconfia de imediato de Tomás, quase que aposta que o irmão está por detrás desta falsa acusação.

Rodrigo e Zé discutem o negócio da compra da cadeia de hotéis. Rodrigo comenta que é um excelente negócio, apesar de ser necessário recorrerem ao crédito. Zé dá ordens a Rodrigo para convencer Luísa e os restantes irmãos. Eles têm de avançar com aquele investimento. É com aquele negócio que Zé vai destruir a família Marreiros. Rodrigo não percebe a intenção de Zé, mas este conta-lhe que está farto de trabalhar para os Marreiros e vai dar o golpe.

Rodrigo acha que Zé está louco, ele é casado com Luísa, se ela for ao fundo, ele vai com ela. Rodrigo não compreende a ideia de Zé, mas Zé diz que a única coisa que Rodrigo tem de fazer é convencer Luísa e os irmãos a investirem naquele negócio. Depois, eles pedem o empréstimo e Zé desvia esse dinheiro. Rodrigo acha que ele vai ser logo apanhado pela polícia, mas Zé tem um plano bem pensado, Fecham parceria, Rodrigo aceita receber 27% do dinheiro desviado.

Castro encontra Helena a jogar poker nas máquinas e pergunta-lhe por Nuno, mas Helena mente e diz que não faz ideia.

Tomás quer dar as roupas de Leonor, mas Júlia e Luísa não o deixam levar as coisas que eram da mãe.

Maria Paula ouve nas notícias que encontraram o corpo de Nuno. Apesar de não ter sido apresentada a identidade da vítima, Maria Paula percebe logo que é Nuno.