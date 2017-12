Resumo: 86º Episódio - 28 de dezembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bárbara e Vera estão preocupadas com Ana Rita, que regressa ao centro alegando que teve de resolver uns problemas pessoais, mas que já está tudo bem e que ela está ali para trabalhar. Guilhas pede desculpa a Joana. Escreveu-lhe uma letra de uma canção, sobre a amizade, que depois traduz para língua Gestual Portuguesa. Joana desculpa-o e “juram” amizade eterna um ao outro.

Zé fala com Catarina sobre a notícia que vai sair nos jornais sobre a morte do avô. Zé conta-lhe que foi Leonor que matou Alexandre, matando-se depois. Catarina fica em estado de choque. Zé alega que lhe está a contar isto para a filha saber por ele e não por estranhos.

Miguel e Maria Paula encontram a arma que Helena tinha escondida na carteira. Helena mente e diz que a arma é de Nuno. Conta que ele ia matá-la, mas que ela se defendeu. Helena está em pânico e acaba por contar que matou Nuno. Miguel quer ir com ela à polícia, mas Helena tem medo, não tem como provar que foi um acidente. Helena revela que Nuno andava atrás dela desde que regressaram de África do Sul e que ele nunca aceitou o fim da relação deles.

Castro comenta com Zé que Nuno desapareceu, mas que as coisas dele continuam na pensão. Zé manda Castro continuar atrás de Nuno até o encontrar.

Bé oferece uma pulseira a Isabel e comenta que gosta de ver Isabel mais animada. Isabel diz à filha que se sente bem e que apenas a preocupa o olho negro de Teresa. Bé refere que parece que foi uma agressão, deixando Isabel a pensar se a filha está metida em problemas. Surge Tiago, que fala sobre um concerto que vai haver, mas Bé destrata-o em frente de Isabel. Quando estão sozinhos, Bé revela que não gostou da conversa de Tiago em frente à mãe dela, não quer levantar suspeitas sobre eles. Tiago fica irritado com a postura de Bé, mas os dois acabam por fazer amor nas cavalariças.

Zé procura Luísa, declarando-lhe todo o seu amor e anuncia que vai voltar para casa, para junto dela e de Catarina, a família dele.

Ana Rita mente a Teresa, inventando uma história de um tio doente. Ana Rita conta que foi esse o motivo porque esteve ausente e a razão pela qual Isabel a levou a jantar. Teresa pede a Ana Rita que se mantenha longe de Isabel, a mãe já tem muitos problemas e escusa de se envolver nos dramas de Ana Rita.

São está horrorizada com a notícia que sai sobre a morte de Alexandre. São revela a Laura que ela e Vasco tiveram um caso. Laura fica incrédula, Vasco é amigo de Jacinto e irmão de Lou, São não poderia ter feito aquilo.

Gil vai para o hospital para ser operado. Alice leva-o, Jéssica fica a chorar, para espanto de Augusto.

Miguel quer ligar a Filipe a pedir ajuda, mas Helena não quer. Conta a Miguel que Nuno a violou na Cidade do Cabo. Helena não quer contar à polícia nem a ninguém o que aconteceu. Conta ainda que a arma do crime era dela, que a comprou para se defender de Nuno. Miguel não quer acreditar que Helena comprou uma arma ilegal. Helena está desesperada, ela não quer ir presa.

Filipe conta a Maria Paula que Ofélia o procurou porque está interessada em vender os terrenos que herdou do marido norueguês.

Zé revela a Luísa que contou a Catarina sobre a notícia que ia sair nos jornais sobre a morte do avô. Zé quis antecipar-se antes que ela soubesse pelos colegas da escola. Luísa acha que foi Elisa, a suposta amante do pai, quem falou com o jornalista. Zé acha mais provável que tenha sido Miguel, mas Luísa revela que falou com ele que lhe jurou que não. Luísa acreditou em Miguel e vai procurar a cabeleireira. Zé fala com Elisa para garantir que ela já desapareceu. Elisa está no aeroporto.

Vasco procura São. Como Jacinto os descobriu, Vasco acha que eles os dois se podiam assumir. São desconversa, deixando Vasco chateado. Jacinto quase é despedido por Artur, mas implora-lhe uma segunda oportunidade.

Júlia propõe a Teresa formarem uma banda com os miúdos do lar, a ideia é usarem a música para os manter no bom caminho. Teresa adora a ideia e decidem procurar patrocinadores para comprarem os instrumentos musicais.

Luísa conta a Isabel que não revelará a Tomás que ele não é filho de Alexandre. Luísa encontra Isabel mais animada e fica contente pela tia.