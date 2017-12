Resumo: 85º Episódio - 27 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Helena limpa as impressões digitais da arma. Depois liga a Zé para se encontrar com ele.

Tino continua preso na parte de trás da loja. Jacinto chega e Lou disfarça. Jacinto pergunta ao amigo se ele sabia da relação de Vasco e de São e Lou acaba por confessar tudo. Jacinto sai chateado, sentindo-se traído por todos.

Francisco procura Bárbara para lhe pedir que finjam que são namorados e explica que é só para manter Ofélia longe dele. Bárbara hesita, mas acaba por aceitar.

Luísa conversa com o jornalista Gonçalo Sousa. Ela quer saber quem é que lhe deu as informações sobre a morte do pai para a reportagem. Gonçalo afirma que foi uma fonte anónima. Luísa acusa-o de não ter procurado a família dela para ter a outra versão da história, mas Gonçalo alega que falou com a polícia e que confirmou tudo. Luísa quer ler a entrevista antes de ser publicada, mas Gonçalo não permite. Luísa oferece dinheiro a Gonçalo para este revelar a sua fonte, mas Gonçalo não aceita. Luísa garante que vai processar o jornalista se a reportagem ofender a memória do pai ou difamar a família, mas Gonçalo não se deixa intimidar.

Júlia e Filipe sentem-se dois jovens apaixonados. No entanto, Júlia está reticente, acha que a relação deles é complicada, as famílias deles odeiam-se. Mas para Filipe não é razão, eles não têm culpa dos problemas familiares e gostam de estar um com o outro. Decidem deixar andar e ver no que dá. Filipe beija Júlia e ela corresponde, apaixonada.

Isabel leva Ana Rita a jantar ao restaurante de Duarte e lamenta este não estar. Mas para Ana Rita é um alívio, ela ainda não se sente preparada para revelar a verdade. Isabel aceita manter segredo sobre a verdadeira identidade de Ana Rita e esta promete a Isabel não desaparecer.

Diana prepara uma noite romântica com Duarte e este corresponde ao amor dela. Reconciliam-se.

Helena está muito nervosa com o que fez, mas disfarça. Miguel tem pena que Helena não tenha feito o passeio com ele e com os caminhantes.

Miguel acha que Helena está estranha, mas ela desculpa-se com a insegurança que sente com a relação que têm. Luísa interrompe, aparecendo sem avisar, deixando Helena tensa e desagradada com a visita. Leonor vem questionar Miguel sobre a reportagem que Gonçalo Sousa escreveu sobre a morte de Alexandre. Miguel irrita-se com mais esta desconfiança de Luísa. Helena manda Luísa sair, acusando-a de estar a apontar o dedo a Miguel injustamente. Miguel garante que não falou nada com o jornalista, apesar de o conhecer. Quando Luísa sai, Helena aproveita para virar Miguel contra Luísa, que mais uma vez desconfiou dele.

Surge a notícia que “mãe de Sofia Galvão continua perturbada ao fim de 20 anos”. Isabel regressa a casa depois de jantar com Ana Rita. Conta que esteve com a jovem, apesar de não revelar a verdade. O ambiente sobe de tom, estavam todos preocupados e Isabel não se dignou a dizer nada. Mas esta limita-se a afirmar que se sente melhor e anuncia que vai voltar a trabalhar na fundação, deixando a família perplexa.

Gil e Jéssica estão numa grande animação, fazendo um jogo e bebendo shots de vodka quando Alice regressa do Algarve. Alice repreende Gil por estar a beber nas vésperas da operação, mas Gil desvaloriza e faz uma piada sobre o assunto.

Tomás conta a Zé que o dinheiro já está na conta do Dr. Manuel Antunes, como combinado. Tomás tranquiliza Zé, dizendo que é impossível seguir o rasto do dinheiro. Ofélia mete-se com eles, mas Zé despacha-a de forma elegante e manda servir-lhe um cocktail.

Luísa comenta com Júlia que está muito intrigada, não consegue perceber quem é que falou com o jornalista. Luísa está muito tensa com a notícia que vai sair nos jornais sobre a morte do pai. Está determinada a ir novamente falar com Elisa, a suposta amante de Alexandre, para ver se consegue descobrir mais alguma coisa.

Miguel continua preocupado com o estado de Helena, mas esta não lhe conta a verdade, limitando-se a dizer que tem saudades de África do Sul, da avó… Miguel promete que tudo vai melhorar, não imaginando o terrível segredo que a mulher lhe esconde.

Tiago e Bé beijam-se e acabam por fazer amor.

Henrique e Mónica divertem-se a sair à noite, estão num clima muito romântico e apaixonado.