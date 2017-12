Resumo: 83º Episódio - 23 de dezembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vasco leva o pequeno-almoço ao quarto de Ofélia, que fica surpreendida por ver o filho que é rececionista a fazer o trabalho de camareiro, mas Vasco foi ali com uma intenção: devolver-lhe o álbum de fotografias, rasgado e sujo. Vasco manda Ofélia ficar longe deles, principalmente do pai.

Isabel olha emocionada para os exemplares do livro “Por amor a Sofia”. Teresa surge e anuncia que os convidados do lançamento já começaram a chegar.

Luísa fala com Miguel sobre o que sucedeu na véspera com Zé. Miguel receia que a filha pense que ele é um monstro, mas Luísa diz que se assim fosse, ela não lhe teria enviado a mensagem que enviou, mostrando preocupação com ele. Miguel quer saber por que razão Luísa rejeitou o acordo de responsabilidade parental que lhe permitia estar com Catarina. Garante que nada nem ninguém o vai afastar da filha. Luísa revela que foi Zé que se opôs e não ela.

A apresentação do livro de Isabel está prestes a começar. Luísa consegue chegar a horas, ao contrário de João que não aparece. Duarte começa a apresentação do livro falando com carinho da sobrinha Sofia, que desapareceu, e da coragem da irmã, Isabel, que escreveu aquele diário de memórias. Uma empregada do cocktail entorna um copo em cima de Ana Rita e esta, ao limpar-se, deixa a descoberto o sinal de nascença em forma de meia lua que tem no ombro direito. Isabel paralisa e fica em estado de choque, completamente perplexa, a olhar para o ombro de Ana Rita. Isabel tem um flashback de há 20 anos atrás: Isabel colocava protetor solar na filha Sofia antes desta ir para a piscina. Isabel descobre que Ana Rita é a sua filha Sofia ao mesmo tempo, Ana Rita apercebe-se que foi descoberta. Isabel perde os sentidos.

Alheado a tudo o que se passa com a família está Afonso, reunido num acampamento com outros jovens, todos com um estilo hippie. Afonso está descalço e dança sob efeito de drogas.

Isabel recupera os sentidos, mas está muito perturbada. Chama por Sofia, garante que a filha está ali. Bé, Duarte e Teresa tentam acalmá-la, mas em vão, e Teresa vê-se obrigada a dar um calmante a Isabel. Ana Rita fugiu da casa de acolhimento e cruza-se com João, que esteve a beber. João está alcoolizado, mas reconhece Ana Rita e interpela-a, mas esta foge, transtornada.

Helena está furiosa com Miguel porque não o encontrou todo o dia e, para variar, ele foi encontrar-se mais uma vez com Luísa. Acusa-o de passar mais tempo com Luísa do que com ela. Helena está farta de dividir o marido com a outra, mas Miguel fá-la ver que Luísa é mãe da filha dele e que terão sempre assuntos para tratar. Helena sente-se insegura com aqueles encontros, não quer que ele esteja sempre com Luísa. Miguel propõe que Helena vá com ele quando ele se for encontrar com Luísa e Helena aceita.

Bárbara conta a Maria Paula e a Francisco que Isabel descompensou durante a apresentação do livro e que só a conseguiram acalmar com medicação. Ofélia surge-lhes, elegantemente vestida, mas Francisco manda-a embora. Bárbara junta a sua voz à de Francisco para expulsar Ofélia dali, acusando-a de todo o mal que causou a Francisco e aos filhos quando os abandonou. Mais tarde, no resort, São surpreende Ofélia no quarto a comer atum em lata. Ofélia disfarça, mas São não quer saber, vira-se contra ela, sabe o que ela fez aos filhos. Conta que é amiga de Vasco e que não vai deixar que Ofélia lhe volte a fazer mal. Estão todos contra Ofélia.

Laura e Lou continuam com Tino preso e amordaçado na loja. Tino tenta que Laura o solte.

Bé conta a Luísa que Tomás subornou Tiago para este dizer que tinha um caso amoroso com Leonor e que ela era uma mulher instável. Bé dá a Luísa o envelope com o dinheiro do suborno. Luísa fica furiosa, sabe que Tomás tudo fará para impugnar o testamento. Bé sabe que Tomás agiu mal, mas também não acha certo que Miguel receba o palacete. Mas para Luísa a vontade de Leonor é que conta. E se a mãe quis deixar o palacete a Miguel para o compensar, é isso que vai acontecer. Mais tarde, Luísa confronta Tomás por querer manchar ainda mais a imagem da mãe com a história do falso caso amoroso com Tiago. Mas Tomás é claro: não vai partilhar a herança dele com Miguel e tudo fará para impugnar o testamento.

João está com Duarte. Duarte está preocupado com o cunhado, acha-o demasiado abatido, a beber demais… João confessa que tem sido muito duro ver Isabel com esperança que Sofia volte, a vida deles parou há 20 anos.

Finalmente, Castro encontra Nuno e ameaça-o. Manda-o de volta para África do Sul. Nuno diz que irá, mas precisa de dois dias para resolver um assunto. Castro aceita, mas são só dois dias, nem mais um minuto. Nuno garante que já tem o bilhete de ida.

Helena recebe uma encomenda de Nuno: é um cartão e um pote. São as cinzas de Adelaide e de Carlos. Helena fica transtornada, sabe que foi Nuno quem lhe enviou aquela mensagem.