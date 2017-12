Resumo: 82º Episódio - 22 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Catarina estranha a tensão de Zé e o facto de ter faltado à natação para estarem ali. Luísa liga a Zé, mas ele rejeita a chamada. Zé conta a Catarina que ele e Luísa se chatearam e que ele vai viver para o resort uns tempos. Propõe fazerem um programa juntos. Catarina quer ir andar de patins e vão a casa buscar o equipamento. Nisto, surge Miguel que garante a Zé que no que depender dele, Miguel nunca mais vê a filha Catarina. Zé afiança a Miguel que vai transformar a sua vida num inferno tal, que Miguel vai ter saudades da prisão. Zé revela a Miguel que sabe que ele dormiu com Luísa. A tensão entre eles aumenta e Zé dá um soco a Miguel, atirando-o ao chão. Catarina chega no momento em que Zé pontapeia Miguel, que está caído no chão.

Maria Paula fica surpreendida com a visita de Helena, que lhe revela que está preocupada e sem saber de Miguel. Maria Paula conta que o filho esteve lá, mas que saiu, estava muito transtornado porque Luísa tinha rejeitado o acordo das visitas de Catarina.

Miguel reage à agressão de Zé, sob o olhar aterrorizado de Catarina. Zé tenta abraçar Catarina, mas ela repudia-o. Zé expulsa Miguel de casa e ele vai-se embora para não assustar ainda mais a filha. Zé vitimiza-se junto de Catarina e mente-lhe, dizendo, que Miguel o ameaçou, garantiu que lhe vai roubar o que ele tem de mais precioso! Zé conta que foi por desespero e para a defender que agrediu Miguel. Catarina está nervosa. Zé pede-lhe para não contar nada à mãe para não a preocupar. Entretanto, Luísa chega completamente apavorada porque não sabia da filha, mas Zé tranquiliza-a, estavam juntos. Luísa fica irritada e não compreende por que é que Zé não lhe disse que tinha a filha com ele.

Francisco mostra aos filhos o álbum de fotografias que Ofélia fez dos filhos, mas eles não querem saber nem da mãe nem das fotos. Vasco acha que Francisco deve investir na relação com Bárbara para afastar Ofélia de vez da vida deles. E não é o único a apostar nesta relação. Maria Paula também teima com Bárbara para esta não se esquecer do lanche que tinha apalavrado com Francisco antes de Ofélia chegar. Bárbara conta que ele está muito atormentado com o regresso da ex-mulher, mas Maria Paula acha que a amiga não se deve deixar intimidar por Ofélia, e que se está interessada em Francisco, deve lutar por ele.

Helena não revela a Miguel que foi ela que contou a Zé o que se passou entre o marido e Luísa na África do Sul, dizendo que deve ter sido a própria da Luísa a contar. Helena gostava de voltar para África do Sul, mas sabe que não pode pedir isto a Miguel por causa de Catarina. Helena quer saber como ficam os sentimentos de Miguel por Luísa se ela se separar mesmo de Zé, mas Miguel enerva-se, não quer voltar a falar sobre o assunto. Ele escolheu Helena e casou com ela. Helena fala sobre terem um filho dos dois e Miguel diz que sim, mas não para já.

Luísa volta a insistir com Júlia para esta ir trabalhar com ela no resort, aliando os projetos musicais aos negócios da família, mas Júlia não quer. Luísa tem pena, sente falta de alguém de confiança ao lado dela. Ela tem o Zé, mas não é a mesma coisa, principalmente agora que estão chateados. Luísa espera que esta fase passe rápido e que eles se reconciliem e voltem a ser uma família feliz. Júlia acha que a prima confunde gratidão com amor.

Castro diz a Zé que não encontra Nuno em lado nenhum. Zé fica ainda mais nervoso do que já está e manda Castro continuar a procurar e quando o encontrar ,despache-o para África do Sul. Zé não pode correr o risco de Nuno abrir a boca.

Tomás paga a Tiago para este contar que andava a dormir com Leonor e que ela lhe parecia bastante instável e perturbada. Tiago hesita, mas acaba por ficar com o envelope, deixando Tomás convencido que Tiago aceitou o suborno. Mas na verdade, Tiago vai procurar Bé e mostra-lhe o envelope. Conta o encontro que teve com Tomás. Bé fica com o envelope, confiando na lealdade de Tiago.

Duarte está nervoso com a apresentação do livro de Isabel. Diana questiona Isabel se Afonso aparecerá e Isabel espera que sim. Bé refere que Afonso voltará quando precisar de dinheiro. A conversa sobe de tom. João mantém-se sempre com um ar comprometido. O ambiente entre Bé e João continua tenso devido ao que aconteceu na sessão fotográfica das joias de Bé.

Catarina “rouba” o telemóvel de Luísa e manda mensagem a Miguel a saber como é que ele está. Catarina é surpreendida pela mãe e acaba por contar que viu Miguel e Zé, ali em casa, a lutar e que foi Zé quem começou a briga. Miguel fica contente quando recebe o SMS de Catarina. Comenta com Helena, que finge que também fica contente por Miguel.

O dia começa com Laura e Lou a darem um banho a Tino, que grita por socorro. Lou desabafa com Laura sobre Ofélia, mas ela está mais preocupada com a situação de Tino e em alimentá-lo.

Últimos preparativos para a apresentação do livro de Isabel na casa de acolhimento.

Tomás conta a Zé do pagamento que fez a Tiago para conseguir impugnar o testamento da mãe. Zé liga ao jornalista Gonçalo Sousa, mantendo a sua identidade anónima, fornecendo informações sobre a morte de Leonor Marreiros.

Jaime despede-se de Miguel antes de voltar para África do Sul. Miguel lamenta mais uma vez o negócio deles ter sido um fracasso, mas Jaime sabe que a culpa não foi de Miguel. Questiona-o acerca da investigação policial sobre a contaminação dos terrenos, mas Miguel frisa que tudo indica que as toxinas foram colocadas de propósito para os prejudicar.

Helena está com Maria Paula e, dissimulada, conduz a conversa de modo a contar à sogra o que aconteceu entre Miguel e Luísa na África do Sul. De forma sonsa e ardilosa confessa que ouviu o que Miguel lhe contou, que aceitou e que o perdoou porque o ama e ele é o homem da vida dela. Maria Paula enaltece a atitude de Helena. São surpreendidas por um rapaz de rua que entrega um bilhete na mão de Helena. Ela lê o bilhete, fica tensa, mas disfarça, dizendo que não passou de uma brincadeira de criança.