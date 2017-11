Resumo: 49º Episódio - 13 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Júlia leva Catarina para ir ver Miguel e Helena. Miguel fala com Catarina e tenta explicar-lhe a situação e garante-lhe que não foi ele que matou o seu avô.

Henrique e Mónica regressam ao Zoomarine depois de terem ido ver uma casa para Henrique. Mónica diz que não gostou da casa e Henrique fica chateado, ele gostou e a casa é para ele. Ele não quer ficar a viver no Resort. Depois diz que tem de ir a Lisboa, chamar o pai à razão depois de ter começado a namorar uma mulher 40 anos mais nova.

Maria Paula pediu a Bárbara para chamar Isabel para terem uma conversa privada. Isabel vai ter com ela ao lar e Bárbara deixa as duas sozinhas. Isabel diz que não tem problemas nenhuns em ela e o João serem amantes. Mas Maria Paula intervém e diz que a relação dos dois acabou. Ela pode confiar, Maria Paula não se vai encontrar mais com o João. Maria Paula oferece-se para falar com a Teresa, mas Isabel diz que quem fala com a filha é ela. Isabel vai-se embora. Bárbara entra depois e pergunta se ela vai conseguir mesmo deixar o João. Maria Paula responde que tem a certeza disso.

Miguel vai ao campo de golfe falar com Zé. Miguel quer avisá-lo de que ele não pode pôr a Catarina contra ele. A Catarina é filha dele e não tem o sangue do Zé. Zé diz que se Catarina tem pesadelos com o Miguel, não é culpa dele. Miguel responde que ele sabe muito bem o que anda a fazer.

Manel vai falar com Duarte. Duarte lamenta que ele continue chateado com a mãe. Manel diz que não a perdoa e quando fizer 18 anos vai pedir a emancipação. Depois Manel comenta que teve um azar na praia e que partiu a prancha de Bodyboard e queria que Duarte fala-se com a mãe para ela lhe dar dinheiro para comprar uma nova. Duarte diz que não vai fazer isso por ele e lembra-lhe que se ele viver sozinho vai ter muitas contas para pagar, vai ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, não é fácil. Manel pergunta se ele pode trabalhar no restaurante e Duarte diz que só deixa com a autorização da mãe dele.

Lou e Vasco preparam-se para abrir a arca de Francisco. Eles abrem a arca e encontram um boneco dentro da arca. Lou e Vasco escondem tudo e Francisco entra em casa. Os filhos dizem que Laura finalmente devolveu a arca e Francisco fica contente. Deixa-os abriro frigorífico.

Duarte vai ao Zoomarine falar com Diana. Ele diz que Manel quer trabalhar e que lhe perguntou se podia trabalhar no restaurante. Diana diz que nem pensar, o Mane tem de estudar. Duarte sugere que se ele trabalhasse, seria melhor no restaurante dele. Mas Diana diz que Manel não vai trabalhar em lado nenhum.

Helena está com Filipe. Helena conta que Júlia levou Catarina em segredo para ela estar com o Miguel. Helena pergunta se o Miguel, se estivesse casado, não teria mais hipóteses de estar com a Catarina. Filipe diz que a boa imagem ajuda sempre, tal como a estabilidade. Helena diz que era isso que estava a pensar e quer levar o Miguel em segredo à conservatória para assinarem os papéis.

Isabel e Teresa vão falar com o médico da clinica onde Afonso está a ser tratado. Elas querem saber do estado de Afonso. O médico diz que ele precisa de tempo, é muito reservado e ainda não pode receber visitas. Elas depois encontram Afonso na clínica, e Isabel emociona-se e começa a chorar, e abraça Afonso.

Zé fala com o advogado de família. Ele quer saber se há alguma maneira de afastar definitivamente Miguel da Catarina. O advogado diz que isso é improvável a não ser que tenham algo de novo a apresentar ao juiz. Zé diz que isso não é problema, vai se arranjar algo de novo.

Zé vai falar com Helena. Ele está furioso e determinado. Ele quer que Helena bata em Catarina para ela dizer ao juiz que não quer estar com Miguel. Helena diz que ela não pode fazer isso, vai-se casar com o Miguel. Zé, furioso, obriga-a a aceitar.