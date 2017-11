Resumo: 48º Episódio - 10 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Luísa chega a casa e fala com Leonor sobre Tomás. Leonor diz que é melhor repensarem o castigo que deram a Tomás, ele quer ajudar e não quer que ele se afaste da família. Luísa diz que não vai perdoar o irmão

Os jornalistas vão ao Resort tentar saber o que se passou com os golfistas que deram entrada no hospital. Tomás tenta falar com eles enquanto Luísa está no seu gabinete a pensar o que vai fazer a seguir. Tomás diz que ela tem de falar com os jornalistas.

Rui, o antigo companheiro de cela de Miguel, vai à Reserva de Jaime para procurar por Miguel. Jaime diz que Miguel está no Algarve, e que lhe pode dar o número dele.

Filipe vai a casa de Miguel e diz que arranjou trabalho numa agência de advogados. Eles festejam e depois falam de Luísa. Miguel diz que a Luísa é apenas a mãe da filha de eles os dois, e que ele está com a Helena.

Vemos Helena a dar dinheiro a um rapaz numa rua do Algarve. Helena pagou a esse rapaz para atirar a pedra para dentro de casa de Luísa. Helena paga e pede ao rapaz para desaparecer.

No Resort, os jornalistas estão impacientes. Enquanto Luísa está no seu gabinete, Tomás aproveita e faz um discurso para a imprensa em nome do hotel. Luísa fala com ele depois, está furiosa, e diz que ele anda a brincar aos administradores. Leonor diz que tomou uma decisão, Luísa está com muitos problemas na vida dela e o Tomás vai voltar à administração do Resort. Entretanto, uma senhora corre na direção de Luísa e aponta-lhe uma arma. Júlia vê e desvia o disparo.

Luísa depois discute com Leonor no seu gabinete. Luísa não concorda com a decisão da mãe em fazer regressar Tomás à direção do Resort. Tomás depois entra, tenta ser simpático com Luísa, mas esta discute com ele e diz-lhe que espera que ele não tenha nada a ver com a intoxicação alimentar que se passou na cozinha do Resort.

Laura vai ter com Lou e diz que se ele não gosta dela, é melhor ir embora. Lou diz -lhe que isso não é verdade, ele gosta dela, mas apenas não quer casar nem ter filhos agora. Quando ele lhe disse isso era num futuro mais distante. Laura aceita isso e diz-lhe que se podem casar quando ele quiser. Depois Laura devolve a arca a Lou.

Júlia vai à receção falar com São e Vasco e pede o contacto de Miguel. Diz ainda que quer falar com o André, o responsável pelo bar e anuncia que vai deixar de cantar no Resort. São fica eufórica e diz que pode ficar com o lugar. Júlia não reage, e depois diz que ia falar com o André para lhe apresentar uma amiga que estudou no conservatório para a substituir no bar.

Leonor está a treinar no ginásio e Tomás vai ter com ela. Percebe-se que eles tinham um acordo, Leonor queria que Tomás mantivesse segredo a sua relação com Tiago e Tomás queria que Leonor o recolocasse na direção. Tomás pede depois para ela comunicar a decisão numa reunião da administração. Leonor diz ao filho para ter cuidado que Luísa vai andar a segui-lo.