Resumo: 47º Episódio - 9 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Miguel está com Catarina e Luísa quando Zé chega e tanto Luísa como Miguel, ficam chateados com ele. Miguel, para evitar confusões, diz que é melhor ir-se embora.

Duarte devolve as coisas de Manel a Diana. Diana agradece a Duarte por ter ajudado o filho com a GNR depois de ele ter fugido para Espanha com a Vera. Duarte diz que não é problema nenhum e sabe que o Manel tem de estar com ela. Duarte pergunta se eles já se falam e Diana diz que não, mas ele tem de lhe obedecer.

Tomás vai falar com o cozinheiro, que está a preparar as refeições para para o open de golfe. Tomás diz que se ele lhe fizer um favor, o seu salário será triplicado. O cozinheiro fica na dúvida.

Catarina está confusa por ter encontrado Miguel no Zoomarine. Luísa tenta confortá-la. Nesse momento, ouve-se uma janela a partir e o alarme dispara. Alguém atirou uma pedra para dentro da casa dos Marreiros.

Catarina é atingida por uma pedra atirada da rua para dentro da casa. Luísa e Zé ficam preocupados e decidem levá-la ao hospital.

João fala ao telemóvel com Jaime. Jaime quer dizer a João que sabe que Miguel é seu filho e não gostou que ele lhe tivesse escondido esse facto quando lhe pediu para arranjar um emprego a Miguel. Depois diz que vai entrar no negócio de eco-turismo de Miguel e que não lhe volta a fazer favores. João diz que até fica agradado com a notícia.

São está com ciúmes de Vasco e faz perguntas sobre a sua nova namorada. Vasco fica contente porque o seu plano está a resultar.

Luísa e Zé recebem a polícia que veio investigar o ataque a Catarina. A polícia acredita que, provavelmente, foram apenas uns miúdos que passaram pela rua. Depois Luísa e Zé começam a discutir. Zé quer um segurança com Catarina, mas Luísa não quer estranhos lá em casa. Depois Luísa pergunta-lhe porque apareceu no encontro entre Miguel e Catarina.

No lar de acolhimento, Teresa diz que quer falar com Bárbara. Ela quer saber se o pai dela e Maria Paula continuaram a ser amantes depois de Miguel nascer. Bárbara fica pressionada e diz que não sabe e que não se quer meter no assunto.

Tiago encontra-se com Leonor num quarto de hotel. Tiago quer saber como ficam as coisas entre eles depois de Tomás os ter visto juntos. Leonor diz que ele não tem que se preocupar. O Tomás não é problema e ela não o ia deixar mal.

Helena e Miguel vão a casa de Luísa para saber o estado de Catarina. Luísa diz que está tudo bem e que não precisam de se preocupar. Depois de Catarina sair para o quarto, Zé começa a discutir com Miguel e diz-lhe para ele aparecer sem ser convidado. Helena e Miguel vão-se embora. Zé discute com Luísa, ele não quer o Miguel em sua casa.

Tiago vai falar com a Bé. Ele acaba por convidá-la para saírem à noite. Bé sorri e até gosta da ideia. Eles beijam-se mais uma vez.

Luísa fala com o Chef da cozinha do Resort sobre a intoxicação alimentar. Eles não suspeitam de Ricardo, que foi pago por Tomás. Luísa e o Chef não sabem como aquilo aconteceu.

Francisco discute mais uma vez com Laura mas desta vez, Francisco perde o controlo e ofende-a, diz-lhe que é uma oportunista e que se está a aproveitar da família dele. Laura não gosta e abre mesmo a arca. Francisco tenta chegar à arca primeiro, mas Laura consegue ver o que está lé dentro.

São e Jacinto vão jantar com Lou e Vasco. São quer saber quem é a nova namorada de Vasco. Vasco continua a mentir e continua a inventar histórias sobre a namorada falsa.

Teresa enfrenta os pais, Isabel e João. Teresa diz que o pai continuou a ser amanate de Maria Paula depois de Miguel nascer. Teresa quer que Isabel reaja em relação a isso. Mas tanto Isabel como João, não estão interessados em mais discussões tanto um como o outro, percebem o que se passou.