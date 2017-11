Resumo: 46º Episódio - 8 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vasco pergunta a Lou porque escreveu uma carta falsa da sua namorada. Lou diz que só queria defender o irmão. São depois vai falar com Vasco e está furiosa com a nova namorada de Vasco. Vasco diz então a São para largar Jacinto primeiro para depois viverem os dois juntos. São fica confusa, diz que precisa de tempo. Jacinto vai ter com eles depois e não suspeita de nada.

Em casa de Mónica, ela passa a noite com Henrique. Henrique convida Mónica para irem ver mais uma casa. Depois ficam a saber que o pai de Henrique, Augusto, saiu com Jéssica e comentam se eles os dois têm uma relação.

Miguel está em casa com Helena. Falam dos seus planos para o futuro. Depois Filipe vai ter com eles e traz o teste de ADN, que prova que a Catarina é filha de Miguel. O juiz recomenda que eles cheguem a acordo e encontrem uma maneira de Miguel estar com Catarina. Se Luísa e Zé não aceitarem, terá de ser o tribunal a decidir.

Zé e Luísa dormiram num quarto de hotel. Eles estão a tentar engravidar. Zé diz que eles ainda tem de fazer mais dois exames antes de poderem engravidar.

Tomás faz chantagem com Leonor para ela convencer Luísa a aceitá-lo de volta na administração do hotel. Se Leonor não conseguir, Tomás vai contar tudo sobre o amante dela à imprensa cor-de-rosa. Leonor não quer acreditar no que o filho está a fazer. Tomás diz que a mãe tem de arranjar uma maneira.

Miguel Antunes diz a Luísa e Zé que o melhor é mesmo negociarem com Miguel. Zé diz que não quer fazer isso, mas Luísa diz que é isso que vai fazer, para evitarem problemas maiores.

São vai ter com Lou e exige que ele lhe dê informações sobre Juliana, a nova namorada de Vasco. São está mesmo irritada. Lou diz que não conhece Juliana, mas acha que ela vai a casa de Francisco mais tarde.

Zé liga a Helena a pedir-lhe para arranjar uma maneira de convencer o Miguel a faltar ao encontro com Luísa. Zé não quer que eles os dois se encontrem. Helena diz que anda a segurar o Miguel com uma trela, mas vai ver o que pode fazer. Helena finge-se doente mas Miguel sai à mesma para ir ter com Luísa. Miguel liga à mãe para fazer companhia a Helena.

Miguel encontra-se com Luísa no Zoomarine. Luísa leva Catarina com ela, que se entretém a ver os golfinhos. Eles concordam que Miguel deve ver Catarina, mas Luísa não quer que ele apareça sem avisar em casa ou na escola dela. Miguel aceita que seja Luísa a combinar com ele quando pode visitar a Catarina.