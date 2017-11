Resumo: 45º Episódio - 7 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago vai ter com Bé ao atelier e oferece-lhe uma prenda, é o dia do aniversário dela. Bé fica toda contente e agradece. Depois toca o telemóvel de Tiago. Tiago sai do atelier e atende.

Vemos Leonor no lobby do Resort a falar ao telemóvel com Tiago. Leonor diz que vai à herdade para os anos da Bé e quer aproveitar para estar com ele. Tomás aparece depois e queixa-se a Leonor. Tomás diz que tinha um negócio em mãos com empresários marroquinos, mas Luísa cancelou tudo. Acha que a mãe o devia proteger mais. Leonor diz que ele não esteve bem em assediar as empregadas do resort. Leonor diz que o filho tem de ir ao aniversário da prima.

Duarte ajuda Isabel para se encontrar com Miguel no restaurante dele sem ninguém saber. Miguel aparece e ele senta-se com Isabel para uma conversa. Isabel diz que ele, como filho de João, pode ter direito ao património da família dela. Isabel quer saber quais são as intenções de Miguel. Miguel diz que não quer dinheiro de Isabel nem de João. E depois também diz a Isabel que não foi ele que matou Alexandre e que um dia vai provar a sua inocência.

Manel e Vera estão a regressar de Espanha na carrinha roubada no lar. Um agente da GNR manda-os encostar na estrada. O agente diz que a carrinha foi dada como roubada. O agente pede os documentos e a carta de condução.

Vasco continua a sua mentira de que está a namorar uma boazona, para ver se a São o larga. São fica irritada e troca mensagens com Vasco.

São prepara-se para se ir embora de casa de Alice e voltar ao Algarve. São diz que tentou de tudo mas o Gil não cedeu. Alice diz que ele é mesmo um homem fiel. São vai-se embora e Gil fica aliviado. Gil queixa-se a Alice que São se fez a ele, mas Alice não lhe dá atenção.

É o aniversário da Bé. As duas famílias reúnem-se para a festa de anos na herdade. Leonor encontra Tiago nos estábulos e pede desculpa por o ter tratado como tratou. Tiago desculpa-a. Leonor acaba por beijá-lo e os dois envolvem-se. Vemos que alguém os está a ver. É Tomás.

Tomás apanha a mãe a beijar Tiago. Tomás diz a Leonor que até compreende,e não vai contar a ninguém.

Diana discute com o filho Manel sobre ele ter roubado uma carrinha e ido a Espanha. Duarte está com eles. Diana diz que ele foi muito irresponsável e que desta vez, paga-lhe a multa, mas ele tem de ir para casa com ela. Manel diz que quer ficar com o Duarte, mas Diana não lhe dá hipóteses. Duarte diz a Manel que está do lado de Diana. Diana e Manel vão-se embora.

No lar de acolhimento, Teresa discute com Vera. Vicente e Joana tentam desculpar Vera, mas Teresa diz que estão todos de castigo, vai ser só lar e escola.

Miguel vai falar do seu plano de negócio com Francisco. Miguel diz que Jaime vai entrar com o capital. Miguel diz que quer criar um eco resort de luxo. Francisco aceita entrar, espera que o negócio dê lucro.

Vasco e Lou estão em casa quando São chega de rompante vinda de Lisboa. São quer saber quem é essa Juliana e obrigar Vasco a deixá-la. Vasco diz que só a deixa se ela deixar Jacinto. São diz que precisa de tempo, não pode deixar o Jacinto de um momento para outro. Jacinto aparece depois, mas Vasco e Lou escondem São. Vasco e Lou levam Jacinto para ir ver um jogo de futebol na tasca do senhor Fernando.