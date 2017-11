Resumo: 44º Episódio - 6 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Miguel fala com Filipe sobre o negócio de eco-resort. Filipe diz que se Miguel estiver a trabalhar vai ter mais condições para ver Catarina. Jaime vê o email de Miguel e depois liga-lhe. Jaime diz que, como é o único a entrar com capital, a empresa seria sempre dele. Miguel poderia ser o CEO. Miguel aceita, com a condição de ficar com parte da empresa ao fim de dois anos.

São tenta seduzir o Gil para ver se ele trai Alice. São joga o jogo do quizz com Gil onde, quem não sabe as respostas, tira uma peça de roupa. Gil resiste e sai para o quarto.

Luísa e Zé estão a tratar do open de golfe com a agência de viagens de Alice. Depois Luísa fala com Zé, diz que vai fazer os tratamentos para poder engravidar outra vez. Zé fica contente, e diz que sempre a amou.

Francisco tenta que Lou peça Laura em casamento, de maneira a ter a arca de volta. Lou diz apenas a Laura para entregar a arca e não a pede em casamento.

Manel e Vera fogem numa carrinha até Espanha, onde vão a um restaurante comer tapas. Vera diz a Manel para ouvir a mãe, ele tem muita sorte. Depois Vera conta o seu passado, de como o irmão fugiu da violência do pai e de como o pai matou a sua mãe depois de lhe bater, quando apenas tinha sete anos. Vera diz que Manel é a única pessoa que tem na vida.