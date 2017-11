Resumo: 43º Episódio - 4 de novembro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diana pede a Manel para a ouvir, e para ir viver com ela. Manel ainda sente ódio da mãe e não quer viver com ela. Se tiverem de ir para tribunal, Manel vai pedir para viver com o padrasto.

Alice e Jéssica vão a casa de Alice, e apesar de Gil ter arrumado a casa, Alice não fica impressionada. Alice tem bilhetes para o teatro e sai com Jéssica. São fica a jantar com Gil e São tenta seduzi-lo para ver se Gil trai Alice. Eles depois jogam ao verdade e consequência, e São tenta saber se Gil já traiu Alice. Mas Gil diz que a Alice foi o único amor da vida dele.

Francisco exige que Lou se case com Laura porque ela tem a arca de recordações de Francisco e só a devolve se Lou casar com ela. Lou não quer, mas Francisco ordena que Lou se case com ela. Depois Vasco diz que vai criar um perfil falso de uma mulher para dizer que tem um relacionamento com essa mulher e assim, São deixa de o chatear. Lou não gosta mas aceita ajudá-lo.

Helena discute com Miguel depois de ele dizer que esteve com a Luísa. Helena diz que contou que estava grávida a Zé para fazer ciúmes à Luísa, e diz que o Miguel devia ter dito à Luísa que eles iam casar. Miguel acha que Helena está a ficar paranoica. Helena pede desculpa e diz que apenas não o quer perder.

Alice e Jéssica regressam a casa para descobrirem Gil a dormir no sofá. São diz que ele é mais fiel que um cão. Alice diz que lhe custa fazer esta armadilha ao marido. São diz que vai conseguir que eles se separem.

Henrique fala com Mónica sobre a casa que foram ver. Mónica não gostou da casa. Henrique diz que é importante a opinião dela porque quer que ela se sinta bem quando o for visitar. Henrique também acha que ela não gosta de nada. Mónica depois descuida-se com Diana e diz que não se imaginava a viver com Henrique naquela casa. Diana diz que ela está a pensar no futuro.

Vasco comenta com Jacinto o novo namoro que postou no Facebook. Jacinto dá força a Vasco. São liga a Vasco chateada com o namoro dele. São diz a Alice que tem de voltar ao Algarve para retificar a situação.

Miguel vai até à escola para ver Catarina ao longe. É Zé que a vai pôr à escola. Zé surpreende Miguel e entra no carro dele. Zé ameaça Miguel e diz que se calhar tem mesmo de por uma queixa contra ele.

Zé diz para Miguel se manter longe da sua família. Miguel diz que vai esperar o tempo que for preciso para poder estar com a menina. Zé diz que não quer que Miguel ande a rondar a Catarina.

Leonor treina no ginásio. Depois ela liga a Tiago, mas ele não atende. Júlia vai ter com ela, e elas comentam a situação de Isabel. Júlia acha estranho ela não pedir o divórcio. Depois Júlia pergunta a Leonor se ela tem alguém, mas Leonor diz que não. Júlia diz depois que anda à procura de inspiração para fazer músicas. Quer fazer uma viagem ao Brasil.