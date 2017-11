Resumo: 42º Episódio - 3 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Luísa pede desculpa a Zé por ter acreditado em Leonel. Zé diz que a vida deles tem sido um inferno desde que Miguel voltou para o Algarve. Zé continua a falar da família e de como gostava de ser pai, eles podiam voltar a tentar. Luísa fica reticente, diz que já perdeu uma gravidez e não quer repetir a experiência, nem sabe se quer ter mais filhos.

Helena e Miguel estão no hospital com o médico. Helena perdeu o bebé e o médico diz que Helena é uma mulher saudável e eles podem voltar a tentar. Helena finge-se triste e Miguel diz que eles vão ultrapassar aquilo juntos.

Bé vai falar com Maria para a ameaçar. Bé acha que Maria Paula contou a verdade a Miguel para ele herdar parte do dinheiro da família dela. Maria diz que não é nenhuma interesseira. Bé garante que nem ela, nem Miguel farão parte da família dela nem nunca vão ficar com parte da fortuna. Maria diz que não é isso que quer, apenas queria contar a verdade a Miguel. As duas depois seguem cada uma para seu lado.

Miguel leva Helena de volta a casa e Helena fala com Miguel, mentindo sobre o facto de ter terminado a gravidez mas, revela o quanto gosta dele e de como a vida deles tem sido um inferno. Helena diz que ama Miguel e pede-o em casamento.

iguel está reticente, acha que não é a melhor altura para casar. Helena diz que o ama, mas que apenas estão a viver juntos. Miguel acaba por recuar e aceita casar com ela. Os dois abraçam-se.

Zé fala com Tomás. Zé diz que Castro resolveu o problema do Leonel. Depois diz que está a organizar um open de golfe, de forma a Luísa esquecer o que se passou. O open vai trazer hospedes para o hotel e vai ser bons para todos.

João discute com Isabel por causa da ideia dela em colocar todos os bens da família em nome dos filhos. João não acha que seja a melhor solução, o Miguel não vai reclamar a fortuna da família. Isabel não confia no Miguel. João diz que se derem bens ao Afonso, ele vai vender tudo.

Afonso continua a sua reabilitação na clínica. Na clínica, ele começa a falar e a aproximar-se de uma enfermeira, a Ana Rita. Eles trocam conversa e Afonso tenta seduzi-la.

Gil arruma a casa com São, para deixar Alice feliz. São tenta explicar a Gil que a Alice já não gosta dele, e que ela lhe deu um não. Gil não acredita e continua a arrumar a casa para Alice.

Maria Paula está com Laura na fábrica. Francisco chega à fábrica e diz que tratou o assunto de Maria Paula. Depois diz que Miguel lhe fez uma proposta de negócio mas por outro lado, a Luísa oferece-lhe mais dinheiro. Ele ainda tem de decidir. Laura depois conversa com Francisco. Laura não está contente por ter sido rejeitada por Lou. Ela diz que foi à casa de Francisco e levou a arca dele emprestada. Emprestada até o Lou casar com ela, ou então abre a arca e diz a toda a gente o que está lá dentro. Francisco fica furioso.

Helena vai falar com Zé à adega de jogos. Helena diz que já não está grávida e Zé fica preocupado. Helena diz que ele não tem que se preocupar, porque ela e o Miguel vão casar-se, depois ter filhos e uma família. Helena pede a Zé para a libertar. Zé diz que só a liberta quando vir os dois casados e o Miguel longe da família dele.

Miguel encontra Luísa enquanto estão a conduzir. Eles param os carros para conversarem. Eles falam das últimas novidades e Luísa diz que sabe que a Helena vai ser mãe. Miguel conta-lhe que isso já não é verdade, que a Helena perdeu o bebé. Luísa pede desculpa, não sabia. Depois Luísa diz que sabe que João e Maria Paula foram amantes e que João é pai dele. Miguel diz que agora entende o porquê de Alexandre o odiar e também diz que o Zé nunca devia ter nada a ver com Catarina.

João vai falar com Maria Paula na casa dos Guerreiro. João diz que eles podem dar a volta à situação, mas Maria Paula diz que acabou tudo, não há mais nós. E que não diga a ninguém que eles estiveram juntos depois de Miguel ter sido preso. Filipe entra e João sai.

Na Herdade, Isabel fala com Leonor. Leonor diz que Isabel tem razão, o Miguel não pode ficar com parte do dinheiro da família. Isabel diz que quer por os bens da família em nome dos filhos, mesmo no nome de Afonso. Leonor diz que é melhor em nome de Afonso do que em nome de Miguel. Depois Isabel diz que sabe o casamento dela é uma fachada, mas a família vai continuar unida até ao dia em que a Sofia voltar.