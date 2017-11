Resumo: 41º Episódio - 2 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

João decide contar a verdade de Maria e Miguel a Bé e Teresa, que não querem acreditar. Depois João conta a verdade a Isabel, que se mantem calma e não se incomoda com o facto. Ou menos ficou a saber a verdade. João tenta explicar o que aconteceu, e que sempre esteve ao lado de Isabel.

Luísa fala com Tomás sobre Leonel e o casino. Tomás diz que ele e Zé não têm nada a ver com o jogo ilegal e que o Leonel apenas está a pedir dinheiro porque está cheio de dívidas e desesperado. Luísa acredita em Tomás, e vai falar com Zé.

Isabel fala com Teresa. Teresa pergunta a Isabel como perdoou e como não se sente incomodada. Isabel já sabia que João tinha uma relação com Maria Paula, e que isso não muda nada. Isabel diz que Miguel é um assassino e nunca fará parte da família. Teresa diz que Miguel é irmão dela e que isso muda tudo.

São e Gil vão a casa de Alice. São diz que Gil está disposto a mudar e Alice aceitar dar-lhe mais uma oportunidade. Alice diz que ele não faz nada e é isso que tem de mudar. Gil começa a chorar e sai. São pergunta à irmã porque é que ele não acabou com ele de uma vez por todas. Alice diz que Gil não percebe nada, que ainda não percebeu que ela já não gosta dele, mas que vai-lhe dar mais uma oportunidade.

Laura vai a casa de Francisco buscar umas coisas que se esqueceu. Vasco e Lou estão a ver um jogo de futebol. Vasco vai receber Laura e chateia-se com Lou pela sua falta de atenção. Chega mesmo a bater-lhe. Laura diz a Vasco para não se preocupar, que ela agora está em casa da São.

Zé finge-se chateado com Luísa. Ele não acredita como ela pode acreditar no Leonel. Zé diz que Leonel é um viciado em jogo e é uma pessoa perigosa. Luísa pede desculpa.

Helena volta ao hospital para falar com a médica e confirma que tem a certeza que quer interromper a gravidez. A médica dá-lhe uns comprimidos para tomar e diz que ela tem de fazer análises para confirmar a interrupção de gravidez.

Luísa vai ao bairro onde está a casa de Leonel, fala com uma vizinha dele que diz que ele saiu com a família cheio de malas. Eles eram uma família problemática, discutiam muito e havia rumores que o Leonel andava no jogo. Luísa fica pensativa.

Miguel vai ter com Francisco com a proposta de eles serem sócios no eco-resort, com o Francisco a entrar com o terreno e o Miguel com o trabalho. O Jaime, amigo de Miguel que está na África do Sul, podia entrar com o capital. Francisco diz que tem de pensar bem, não é de correr riscos.

São diz a Alice que tem uma ideia para ela se separar de Gil. São diz que se Gil trair Alice com outra mulher, Alice já tem uma razão para se separar dele.

Helena tomou os comprimidos para interromper a gravidez e agora sente-se mal com as cólicas. Miguel entra em casa e fica preocupado com o estado de Helena. Ela tenta disfarçar mas vê-se uma mancha de sangue no sofá. Miguel leva Helena ao hospital.

João fala com Bé, que diz que compreende a traição do pai mas, que não é fácil saber que tem um irmão com aquela idade. Depois João, Bé e Teresa ouvem Isabel. Isabel diz que quer todos os bens da família em nome dos filhos, Bé, Teresa e Afonso, para que o Miguel não herde nada. João diz que nunca trará Miguel para a família. Mas Isabel diz que não quer que o homem que matou o irmão dela fique com algum bem da família.