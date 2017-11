Resumo: 40º Episódio - 1 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Zé vai ter com Luísa ao Resort e conta-lhe que encontrou a Helena e ela lhe disse que estava grávida de Miguel. Luísa tenta esconder o choque e Zé diz que se calhar Helena queria que essa notícia chegasse a Luísa, por causa dos ciúmes.

No casino da adega de Zé, Leonel continua a apostar mas está a perder. Ele quer recuperar o dinheiro e por isso aposta a sua casa. Castro e Tomás dizem-lhe para se ir embora. Leonel pede para não lhe tirarem a casa, ele vive lá com a família. Tomás diz a Castro que tem mais uma cobrança difícil.

Miguel está furioso e vai falar com Maria Paula, perguntando-lhe porque é que ela também lhe mentiu estes anos todos. Maria pede a Miguel para compreender, ela nunca teve oportunidade de contar. Maria Paula diz que João já o ajudou no passado e agora também o estava a tentar ajudar.

Entretanto João, está na sua herdade e está instável e bêbado. Tiago e Bento pedem a João para não montar agora, porque ele está naquele estado. João começa a gritar e pede-lhes para cumprirem as ordens. Bé aparece e diz que Tiago tem razão e leva o pai para casa. Em casa, João continua a beber, Bé e Isabel estão preocupadas. Elas perguntam o que se passa mas João apenas diz que teve um dia mau.

Leonel vai falar com Tomás ao Resort e implora-lhe que lhe dê algum tempo, ele não pode perder a casa e a família e vai pedir um empréstimo. Tomás não lhe dá hipótese e diz que simplesmente vão-lhe tirar a casa. Eles começam a discutir e Luísa está a ouvir. Leonel menciona o nome de Zé e depois acaba por se ir embora. Luísa pergunta a Tomás o que é que ele queria do Zé. Tomás disfarça. Depois Tomás liga a Castro para apertar com o Leonel.

Luísa vai ter com Leonel a um café perto do Resort e consegue sacar informações a Leonel, ficando a saber que Zé gere um casino secreto e que Leonel tem dívidas de jogo com Zé. Luísa diz que o pode ajudar, se ele lhe disser onde é esse casino secreto. Depois, quando Leonel está a andar na rua, é perseguido por Castro que o encosta à parede e exige saber o que é que ele contou à Luísa.

João vai a casa de Miguel e tenta explicar a sua versão da história. Ele explica-lhe porque não se divorciou de Isabel e no fim da conversa,pede-lhe para não contar a ninguém que ele é seu pai. Miguel está com pouca paciência para João e diz que por acaso não quer que ninguém saiba que João é pai dele. Depois Miguel pede a João para sair.

Alice está na agência de viagens com Jéssica e Augusto e não quer ir para casa ter com Gil. Eles falam do casamento de Alice, mas Alice diz que não sente nada por Gil. Depois, Gil manda uma mensagem a Alice a dizer-lhe que tem uma surpresa. São vai a casa de Alice e diz a Gil que é tempo de Alice seguir com a sua vida, e se Alice não lhe diz a verdade ela diz-lhe. Gil começa a dizer que não consegue viver sem a Alice, até deixar São emocionada.

Luísa, depois de saber as informações de Leonel, vai à adega de jogos de Zé. Vemos Luísa a entrar e a descobrir o casino do marido.

Zé está com Tomás. Zé está preocupado com Luísa, que foi ver a adega. Zé está preocupado com a sua vida. Luísa nunca pode descobrir o casino. Zé diz a Tomás para ter cuidado com o Leonel e a partir daquele momento Tomás não faz nada sem ele.

Manel vai jantar com Vera ao restaurante de Duarte. Mas Diana vai ao restaurante para falar com Manel. Manel continua sem querer falar com a mãe. Duarte consegue que eles os dois combinem uma conversa para outra altura. Manel fica perturbado e conta a Vera que a mãe foi acompanhante de luxo.