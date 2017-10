Resumo: 39º Episódio - 31 de outubro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Zé e Luísa falam de Catarina dizem que a Catarina está a reagir bem a todo aquele processo. Zé sugere que podiam ter um filho e dar um irmão a Catarina. Luísa diz que não é a melhor altura e que um filho naquele momento só ia deixar Catarina mais confusa. Zé acaba por recuar na sua sugestão.

Miguel e Helena convidam Maria Paula e Filipe para irem jantar a casa deles. Maria acha que há uma razão especial para eles os convidarem. Miguel conta que Helena está grávida, e os quatro ficam todos felizes.

São pergunta a Jacinto se ele arranjou uma namorada a Vasco. Jacinto diz que não e pergunta porquê. São mente e diz que há rumores que ele tem uma nova amiga.

Vasco, Lou falam sobre o facto de Lou e Laura irem viver juntos. Vasco pergunta se Lou alguma vez vai viver com Laura. Lou diz que não quer viver com ela e que Laura também não é o amor da vida dele. Laura está à porta da sala e ouviu o que Lou disse e começa a chorar. Lou não se importa e fica a ver televisão. Laura faz as malas e prepara-se para ir embora. Laura diz que Lou nunca mais a vai ver. Laura sai e Vasco diz que Lou não tem sensibilidade nenhuma. Francisco entra em casa e fica contente por saber que a Laura finalmente se foi embora.

Gil e Jéssica preparam um jantar romântico para surpreender Alice. Alice fica contente mas diz que os problemas deles não se vão resolver com um jantar. Jéssica sai e deixa-os sozinhos. Gil e Alice preparam-se para jantar e Alice avisa que as natas estavam estragadas. Gil diz que então é melhor mandarem vir uma pizza.

Helena vai ao hospital falar com a médica Madalena. Helena diz que quer interromper a gravidez. Madalena diz que se é por não saber quem é o pai, ela pode esperar umas semanas para fazer o teste. Helena depois acaba por contar o que aconteceu, diz que foi violada e não quer ter um filho de Nuno, nem quer que o Miguel saiba que ela foi violada. Helena diz que já tomou a decisão. Madalena diz que de qualquer maneira, há procedimentos legais a fazer para ela interromper a gravidez.

Maria e João encontram-se no pomar. Maria diz que a relação deles acabou, se ele quer ficar com Isabel por causa do dinheiro, ela até compreende. João pede para Maria Paula lhe dar mais uma oportunidade e dá-lhe uma jóia.

Maria Paula recusa a oferta porque nunca a ia poder usar, as pessoas iam fazer perguntas. Maria Paula garante a João que só aceitou o cheque para ajudar o Miguel. Vemos então que Miguel está ali perto e ouviu a conversa. Miguel quer saber porque é que a mãe aceitou dinheiro de João. Miguel fica furioso e agarra João. Maria pede a Miguel para largar João e diz que chegou a altura de lhe contar a verdade. Miguel pergunta do que é que eles estão a falar, e Maria conta que João é pai dele.

João pede a Miguel para não contar a verdade a ninguém, algo que Miguel aceita mas, por outras razões.

Luísa descobre a adega de jogos de Zé e que ele tem um casino secreto.

Miguel acaba de saber que é filho de João. Miguel não quer acreditar, pergunta à mãe como é que ela conseguiu mentir estes anos todos. Maria Paula está a chorar, tenta explicar o que aconteceu a Miguel. João diz que na altura a Isabel tinha acabado de perder a filha e João não podia deixá-la. Maria diz que não queria que o seu marido passasse uma vergonha. Miguel continua recuado em relação à mãe e vai-se embora.

Tomás diz que esteve a negociar com empresários marroquinos e o Resort tem hipóteses de se expandir para esse país. Tomás estava à espera que Luísa ficasse contente mas, Luísa diz-lhe que Tomás a devia ter avisado e os dois acabam por discutir. Tomás sai irritado.

Chateado, Miguel vai ter com Francisco e diz-lhe que não vai comprar o seu terreno. Ele não pode aceitar o dinheiro da mãe. Maria Paula entra e pede ao filho para não tomar aquela decisão. Miguel diz que já decidiu e vai-se embora. Maria pede a Francisco para não vender o terreno a mais ninguém, que o Miguel ainda pode voltar atrás.

Laura está a chorar em casa de São depois de se ter separado de Lou. São tenta animá-la, diz-lhe que Lou não a valorizava e que não a merece. Laura confessa que está a custar-lhe muito, mas depois tenta-se animar. São diz que naquele dia tem folga e que vão sair as duas. Em casa de Francisco, Lou está contente e não sente nenhum desgosto por Laura se ter ido embora. Ele diz a Vasco que Laura está chateada mas depois volta.

Alice liga a São e diz-lhe que não teve coragem de acabar com o Gil, que ele foi ter com ela a chorar. São diz que se a Alice se quer mesmo divorciar, então ela trata do assunto. São tem um plano e vai ajudá-la.