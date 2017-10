Resumo: 38º Episódio - 30 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Miguel apanha Luísa a correr na praia. Miguel tenta explicar porque interrompeu a reunião. Ele também queria aquele terreno para fazer o seu negócio. Luísa diz que ele só lhe está a estragar a vida. Miguel tenta saber se Luísa ainda gosta dele, lembrando-lhe do beijo que deram. Luísa diz que isso não foi nada. Luísa esconde os seus sentimentos de Miguel.

Helena vai ao hospital onde confirma que está grávida. Helena tenta saber com a médica se nesta fase dá para saber quem é o pai do bebé. A médica diz que tem de esperar mais um pouco.

Leonor fala com Zé sobre o teste de ADN de Catarina. O teste vai provar que o Miguel é o pai de Catarina e ele vai querer estar na vida da neta. Leonor e Zé não estão contentes com a situação e não vão deixar que o Miguel entre na vida deles.

Helena chega a casa e aproxima-se de Miguel para falar com ele. Miguel pergunta o que se passa. Helena diz que está grávida.

Miguel fica contente por saber que Helena está grávida e os dois fazem planos para o futuro. Eles dão a novidade a Maria Paula e a Filipe. Mas depois ficamos a saber que Helena está com medo que o filho seja de Nuno quando ele a violou e que Helena está a pensar em abortar.

Leonor faz uma visita à casa de Isabel e João. Depois ela vai ao estábulo e encontra-se com Tiago. Leonor dá uma chave de hotel a Tiago para eles se encontrarem depois.

Gil vai ter com Alice à agência de viagens e implora-lhe que volte atrás na decisão de se separar dele. Alice não gostou que ele tivesse vindo ter com ela ao local de trabalho, mas depois de Gil insistir, Alice dá-lhe mais uma oportunidade.

São e Vasco estão a trabalhar no resort. São diz que vai estar umas horas sem o Jacinto e convida Vasco para passarem um tempo juntos. Vasco volta a avisar São que enquanto ela estiver com o Jacinto, ele não vai estar com ela. De qualquer maneira, ele já tinha coisas combinadas com uma amiga. São fica chateada.

Zé surpreende Helena na rua. Zé começa a ameaçá-la. Zé pergunta-lhe porque é que ela não o está a ajudar a manter Miguel afastado. Helena tenta desculpar-se, e diz que está grávida do Miguel. E que essa é a melhor maneira de agarrar o Miguel. Zé concorda e deseja felicidades a Helena.

Leonor e Tiago vão para um quarto de hotel onde fazem amor. Leonor prepara-se para sair mas Tiago pergunta-lhe se ela não quer jantar com ele. Leonor diz que não. Tiago depois avisa que não quer ser usado. Leonor diz-lhe que lhe liga para marcar novo encontro.