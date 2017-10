Resumo: 37º Episódio - 28 de outubro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Miguel diz a Francisco que cobre a oferta de Luísa. Luísa diz que dá mais dinheiro que Miguel pelo terreno. Francisco diz que o dinheiro não é tudo por isso, vende o terreno a Miguel. Zé fica furioso e chega a agredir Francisco. Luísa separa os dois. Francisco e Miguel saem da sala de reuniões.

Maria Paula fala com João e diz-lhe que deu dinheiro a Miguel. João fica contente com a decisão dela e pede-lhe uma nova oportunidade. Maria Paula recusa e garante que vai contar a verdade a Miguel.

Teresa fala com Manel e Vera. Teresa repreende Vera por ter chegado atrasada. Manel defende-a. Depois Manel fala a sós com Vera. Vera diz que aceita namorar com ele. Vera quer saber porque é que Manel não fala com a mãe, mas Manel não quer falar disso.

Miguel conta o que se passou na reunião no Resort a Helena. Helena está um pouco cansada da conversa. Miguel depois diz que quer abrir o seu negócio e criar uma família com Helena, e ter filhos. Helena fica angustiada.

São ainda está deprimida depois de ter sido expulsa do casting. Jacinto tenta dar-lhe moral mas Bárbara insiste que se calhar é melhor São desistir da música. São fica furiosa por saber a opinião da mãe. Bárbara diz que só quer que ela não tenha outra desilusão.

Francisco celebra com Lou, Vasco e Laura a venda do terreno. Com o dinheiro da venda do terreno, estão ricos. Francisco diz que vai tirar o cadeado do frigorífico. Lou e Vasco começam a pensar no que vão comprar. Mas no fim, Francisco diz que quem está rico é ele e que vai por o dinheiro numa conta.

Júlia conta a Leonor e Luísa que falou com um músico profissional e ele aceitou gravar com ela. Esse músico tem um estúdio em sua casa e Júlia vai trabalhar com ele. Leonor não fica contente, pois Júlia tem dinheiro para contratar um músico a sério. Júlia não gosta do cometário da mãe.

No casino secreto de Zé, Leonel pede a Tomás mais uma oportunidade para jogar no casino. Leonel já está a dever dinheiro a Zé e a Tomás. Tomás dá-lhe mais uma oportunidade. Leonel vai jogar blackjack. Leonel acaba por ganhar dinheiro no jogo. Depois Tomás diz a Zé que Leonel pagou metade da dívida na noite anterior. Zé diz que Leonel é um viciado e que não vale a pena confiar nele. Entretanto, a mando de Zé, Castro persegue Helena, que foge dele.

Duarte bebe bebidas alcoólicas no seu restaurante. Diana vai ter com ele e está desesperada, não consegue passar sem ele. Diana abraça-se a Duarte e eles beijam-se e fazem amor. Na manhã seguinte, Manel vai ao restaurante e diz a Duarte que continua sem falar com a mãe.

Depois de Manel sair, Diana fala com Duarte e falam sobre a noite anterior. Diana acredita que o aconteceu é a prova de que ele ainda gosta dela. Duarte diz que estava alcoolizado e que foi uma fraqueza. Ela tem de compreender que ele ainda está magoado com ela.

Miguel pergunta a Maria Paula onde arranjou o dinheiro e a mãe mente-lhe. Maria Paula diz que hipotecou a casa. Miguel agradece e diz-lhe que vai pagar tudo. Francisco depois vai ter com eles, também está contente com a venda do terreno.

Alice liga a São a perguntar-lhe uma maneira para evitar Gil. Ele depois vai ter com Alice e abraça-se a ela. Alice afasta-se à força e diz que não dá mais, a relação deles acabou. Gil tenta demovê-la, fala de fazerem uma viagem, mas Alice diz que já tomou uma decisão. Alice sai e Gil fica a chorar.