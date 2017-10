Resumo: 36º Episódio - 27 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

João vai falar com Maria Paula, e diz que está preocupado com o Miguel. Ele sabe que o banco lhe recusou um empréstimo e está disposto a oferecer dinheiro a Miguel.

Maria Paula quer recusar mas João dá-lhe o cheque com o valor que Miguel pediu. Maria Paula fala com Bárbara e a amiga diz-lhe para aceitar o cheque de João.

Leonor volta a beijar e a envolver-se com Tiago nos estábulos. Tiago não consegue resistir a Leonor. João entra nos estábulos e Leonor e Tiago disfarçam. João não suspeita de nada.

Miguel vai falar com Luísa ao Resort para lhe perguntar porque é que ela quer comprar o terreno. Luísa diz que tem tanto direito como ele e além disso, aquele terreno era da família dela e não vai desistir da compra. Miguel vai-se embora.

Depois Luísa fala com o advogado de família que lhe diz que a família inglesa retirou a queixar contra o Resort depois de lhe pedirem exames médicos.

Manel vai ao restaurante do Duarte com Vera. Manel tenta seduzir Vera, e depois convida-a para irem ao Zoomarine. Vera aceita ir com ele.

Miguel fala com Filipe porque está preocupado por não ter dinheiro para comprar o terreno. Miguel tem a ideia de pedir a Jaime, o seu amigo da África do Sul. Miguel diz que abdica da sua independência no negócio, mas prefere assim.

Luísa recebe uma chamada de Francisco a confirmar a venda do terreno. Luísa fica contente e comenta com Zé o assunto. Luísa diz que o Francisco vai ter com ela ao Resort para assinarem contrato.

Manel e Vera vão visitar o Zoomarine. Diana surpreende-os e Manel reage muito mal, quer-se ir logo embora. Vera ainda cumprimenta Diana. Manel e Vera vão embora e Diana desabafa com Mónica, não consegue aguentar sem falar com o filho.

Francisco vai ao Resort assinar o contrato do terreno com Luísa. Zé e advogado de família estão presentes. Francisco não está agradado por vender o terreno, mas está a pensar no seu futuro. Quando está para assinar, Miguel entra de rompante na sala de reuniões. Miguel diz que tem uma contraproposta. Zé ri-se, diz que ele não tem dinheiro nenhum. Miguel diz que cobre a oferta, e dá-lhe a oportunidade de vender o terreno a ele. Zé e Luísa ficam surpreendidos.