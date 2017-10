Resumo: 35º Episódio - 26 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Zé fala com um agente do banco para anular o empréstimo de Miguel. Miguel não consegue o empréstimo e tem de dizer a Francisco que não lhe pode comprar o terreno. Francisco diz que pode esperar até que ele um dia tenha dinheiro.

Laura acaba por desabafar com Augusto e ele diz-lhe que ela está a pensar de forma errada. Ela tem que se valorizar, não pode andar atrás do Lou. Lou há-de acabar por ir atrás dela, porque Laura é uma mulher bonita e inteligente.

Laura fica mais animada. Na receção do Resort, São diz que está muito deprimida e pede a Vasco para a acompanhar ao quarto. Vasco quer ajudá-la e leva-a ao quarto. São finge-se com tonturas a atrai Vasco para a cama. Vasco resiste mas São acaba por seduzir Vasco e os dois fazem amor.

João vai ao lar de acolhimento e pede a Bárbara para o ajudar a falar com Maria Paula, que não quer estar mais com ele. Bárbara diz que o João não pode abusar de Maria Paula e já era tempo de ela tomar uma decisão. E também não o vai ajudar em nada.

Zé pede a Luísa para não duvidar dele e se afastar de Miguel.

Helena está no seu quarto de hotel e decide fazer um teste de gravidez. Ficamos a saber que o resultado dá positivo e Helena fica em choque.

Luísa fala com Francisco e oferece-lhe o dobro do valor do terreno para comprar esse terreno. Francisco fica na dúvida, mas os filhos dele pressionam-o a aceitar a proposta. Entretanto, João sabe do problema de Miguel e oferece um cheque a Maria Paula para ele dar a Miguel. Miguel está preocupado, ele precisa de comprar o terreno e pensa em falar com Jaime, seu amigo na África do Sul, para lhe pedir dinheiro emprestado.

Laura toma uma decisão e muda-se com as suas malas para a casa de Francisco para ir viver com Lou. Laura diz a Lou que não há volta a dar, que entregou a casa ao senhorio e só pode viver ali com Lou. Francisco não quer acreditar.

São diz a Jacinto, Bárbara e Maria Paula que teve uma ideia. Vai fazer o seu próprio disco e vai chamar-lhe Laranjada.

Helena está na África do Sul no seu quarto de hotel. Ela ainda não consegue acreditar que está grávida de Miguel. Ela liga a Miguel, mas não lhe consegue contar que está grávida.

Júlia diz a Leonor que quer voltar a tentar compor, desta vez para o público. Leonor diz que ela vai perder tempo e que talvez não seja o melhor a fazer na vida dela. Júlia diz que vai estar um, dois anos a compor para fazer o disco e que precisa de fazer aquilo. Entretanto, Zé entra e diz que finalmente chegou a ordem do tribunal para se fazer o teste de ADN. Eles estão preocupados com o que Catarina está e vai passar.

Luísa vai a casa de Francisco e oferece-lhe o dobro do valor do terreno que ele tem. Lou ouve e diz que o pai tem de aceitar. Francisco diz que o terreno ainda não está vendido, mas vai pensar no assunto. Lou e Vasco depois comentam com o pai sobre a proposta de Luísa, e Lou diz a brincar que mata o pai se ele não aceitar vender o terreno à Luísa.

Vasco oferece uma flor a São e diz que eles voltaram a ter uma relação. Não vale a pena evitarem o que sentem um pelo o outro. Mas Vasco pede a São para contar a verdade a Jacinto e São diz que não, não vai contar nada. Vasco diz que então não há relação nenhuma.

Na fábrica de Maria Paula, Francisco volta a discutir com Laura. Laura ainda quer casar e fazer família com Lou, mas Francisco diz que ela devia pensar noutra coisa, e que está a ser chata. Depois Miguel vai falar com Francisco, e Francisco diz que recebeu uma proposta para o terreno dele. Miguel pensa que é Zé, mas fica surpreendido quando Francisco lhe diz que foi a Luísa quem lhe fez a proposta.