Resumo: 34º Episódio - 25 de outubro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Manel pede a Duarte para assinar um convite para a festa dos cem anos da escola. Duarte diz a Manel para ele falar com a mãe mas Manel diz que não quer, e prefere ir com Duarte. Depois Manel encontra Vera e convida-a para irem sair, o que deixa Vera contente.

Joana fala com Guilhas sobre o pai dele. Ela pergunta-lhe pelo pai e Guilhas diz que já não se falam há algum tempo e ao conversarem chegam à conclusão que Simão está-se a borrifar para o filho. Guilhas diz que não vale a pena ter esperanças em relação ao pai. Também vemos um homem a tirar fotografias a Guilhas, que é Castro.

Miguel espera por Luísa num jardim para lhe dar a prova que foi Zé que roubou o pai dela. Simão está um pouco mais afastado também à espera de Luísa. Luísa vai ter com Miguel, queixando-se que ele lhe esteve a ligar o dia todo. Miguel conta-lhe a história. Entretanto, Simão recebe uma mensagem de Castro com fotos do filho e fica com medo. Quando Miguel finalmente chama Simão para lhe contar a verdade, Simão já se foi embora.

Miguel não quer acreditar que Simão tenha fugido quando planeava contar a verdade a Luísa.

Zé usa os seus contatos para impedir que Miguel consiga um empréstimo do banco.

Miguel não consegue explicar porque Simão desapareceu e Luísa acha que Miguel é um mentiroso. Miguel tenta explicar mas Luísa não acredita nele. Miguel vai-se embora e diz-lhe que espera que quando ela souber a verdade não seja tarde demais.

Luísa está em choque e depois recebe uma chamada de Zé para se encontrarem no Resort. Luísa disfarça e diz que esteve numa reunião até mais tarde. Depois diz que sim, se encontra com ele no resort.

João e Teresa preparam-se para levar Isabel ao psiquiatra. João acha que Isabel nunca vai mudar, ela vai estar sempre deprimida. Teresa diz que ela tem mostrado sinais positivos. Isabel pede tempo a João, Isabel promete que vai melhorar.

Guilhas vai à escola com os amigos. Antes de entrar para as aulas, Guilhas encontra-se com o pai. Simão diz ao filho para não confiar em ninguém e também lhe diz que se vai embora. Simão lança um último olhar a Guilhas e vai-se embora.

No restaurante de Duarte, Duarte fala com Diana sobre a festa do centenário da escola de Manel. Duarte diz que Manel lhe pediu para ele ir com ele. Duarte ainda pediu a Manel para falar com ela mas ele não quis. Diana está triste e devastada por não conseguir falar com o filho.

Duarte pede a Diana para dar tempo ao filho. E depois Duarte diz que em relação a eles os dois, há algo dentro dele que o afasta dela. Depois Manel fala com Duarte e diz que deu um beijo a Vera, da casa de acolhimento, e que a convidou a ir ao cinema. Duarte tenta-lhe dar confiança e diz que ele a pode trazer ao restaurante. No lar de acolhimento, Manel fala com Guilhas sobre a sua relação com Vera. Guilhas dá-lhe confiança. Quando Vera chega, Manel convida-a a irem comer uma pizza ao restaurante do Duarte. Vera aceita o convite.

São vai ao segundo casting. É suposto dançar com as bailarinas enquanto Michel canta, para preparem o tour. Mas quando começa a audição, São põe-se ao lado de Michel e começa a cantar com ele. Michel pede para parar a audição e acha que ela é maluca. Michel pede para ela se ir embora. São, triste, tem de se ir embora.

Maria Paula fala com Miguel sobre a nova vida dele. Miguel quer abrir o seu negócio, viver com a Helena e estar com a Catarina. Maria Paula diz que ele agora pode fazer a sua vida, não tem de andar atrás do Zé. Entretanto, Helena vai ao funeral da sua avó. Nuno aparece para dar as suas condolências, mas Helena fica assustada e pede-lhe para ele ir embora. Helena regressa ao hotel e liga a Miguel, para lhe dizer que já não tem nada a fazer na África do Sul e amanhã regressa a Portugal. Miguel diz que a vai buscar ao aeroporto.

Leonor continua a seduzir Tiago. Leonor pede a Tiago para preparar o seu cavalo para ela cavalgar. Enquanto faz isso, Leonor beija e envolve-se com Tiago. Depois Leonor afasta-se e pede a Tiago para acabar de preparar o cavalo.

Miguel furioso, vai pedir explicações a Zé ao Resort. Luísa tinha acabado de sair, e Miguel encontra Zé sozinho. Miguel pergunta-lhe se foi ele quem pagou ao Simão para desaparecer. Zé nega tudo e diz que não sabe do que ele está a falar. Miguel está furioso, e diz que sabe que foi ele quem o incriminou. Tomás vai ter com eles depois e Miguel vai-se embora.

São regressa ao trabalho, irritada por ter sido corrida do casting. Ele desabafa com Vasco, mas nesse momento chega Michel com Robert. São quase que se atira para bater em Michel, mas Vasco segura-a. Michel e Robert entram no Resort. Depois Laura entra no Resort e diz que saiu de casa de Lou e do Francisco, o Lou nunca mais tomava uma decisão em relação a eles os dois.

Jéssica está a trabalhar na agência. Júlia entra e as duas começam a conversar. Júlia sente-se desanimada em relação à sua carreira musical. Jéssica tenta dar-lhe força, diz para ela gravar um novo disco ou por as músicas dela no You Tube. Jéssica lembra-lhe o exemplo de Gil, que está sempre bem-disposto. Júlia pergunta se Jéssica gosta dele. Jéssica diz que não, que ele é casado com Alice. Mas ela sabe que a Alice já não gosta dele.