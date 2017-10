Resumo: 33º Episódio - 24 de outubro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Laura enfrenta Lou e pergunta-lhe se ele quer estar com ela ou não. Lou foge à pergunta e pede a Laura para não piorar as coisas. Vasco e Francisco estão a assistir. Laura acaba por sair a chorar. Depois Lou tenta acalmar Laura e ela pergunta-lhe se ele quer casar com ela. Lou volta a evitar a pergunta e Laura chateia-se e sai para ir trabalhar.

São vai ao casting para o tour de Michel Shine. São acaba por dançar ao som de uma música dele e o júri parece ficar agradado. Jacinto está à espera dela e São conta-lhe que passou no casting.

São liga a Alice e diz-lhe que passou no casting. Alice e Bárbara sentem-se contentes por São. Alice diz depois que por outro lado sente-se mal com a vida que tem, o marido dela só lhe traz problemas. Bárbara pede-lhe para ter paciência, ele gosta dela e é bom rapaz. Alice diz que gostar não chega.

Miguel tenta ligar a Luísa para combinar um encontro mas é Zé quem atende. Zé diz-lhe para não voltar a ligar a Luísa. Depois é Helena quem liga a Miguel. Helena diz que está muito triste com a morte da avó.e que tem saudades de Miguel.

Mónica fala com Duarte mas este confessaa que não consegue estar com Diana. Depois entram no restauranteHenrique e Augusto, que jantam com Mónica Augusto fica a conhecer a namorada do filho.

Alice desabafa com São sobre Gil. Alice diz que a mãe está sempre a dizer que o marido é bom rapaz. São aconselha a irmã a arranjar uma desculpa para se separar dele como por exemplo, juntar Jéssica a Gil. Alice diz que não quer fazer isso, e além disso não ia resultar.

Miguel envia uma mensagem a Luísa, para lhe contar a verdade sobre o assalto à casa da família dela há dez anos atrás. Luísa fica nervosa mas esconde de Zé. Quando Luísa sai com Catarina, Zé vê a mensagem de Miguel no telemóvel de Luísa, e volta a esconder o telemóvel.

Laura está chateada com Lou, e Lou tenta fazer as pazes com ela. Laura volta a perguntar se ele quer casar com ela, mas Lou não consegue responder. Laura diz que então não fica naquela casa nem mais um segundo. Francisco fica todo contente com isso e diz que vai organizar um jantar especial logo à noite para celebrar.

Mónica e Henrique passaram a noite juntos e falam sobre o jantar de ontem, com o pai de Henrique que correu bem. Depois Diana entra e sente-se mal por estar em casa de Mónica. A amiga garante-lhe que, se ela quiser, pode lhe arranjar um trabalho no Zoomarine. Diana aceita de imediato. Depois Mónica sai para ir trabalhar.