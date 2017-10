Resumo: 32º Episódio - 23 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago ajuda Leonor a comprar um cavalo e depois Leonor seduz Tiago. Leonor insiste com Tiago para se encontrarem em privado.

Mónica engana Manel e diz para ele ir a casa dele buscar as suas coisas. Diana está à espera do filho e depois tenta falar com ele. Diana explica as decisões que tomou no passado mas Manel continua chateado e vai-se embora. Entretanto, Teresa vai falar com Duarte e pede a Duarte para perdoar Diana. Teresa sabe que também não está a ser fácil para ele.

Simão vai a casa de Maria Paula para falar com Miguel. Maria Paula diz que ele não está mas pode deixar o número. Simão anota a morada de Miguel sem ela se aperceber e depois dá um número falso a Maria Paula.

Simão vai a casa de Miguel e faz-lhe uma oferta. Provas que incriminam Zé a troco de dinheiro. Miguel negoceia o preço e Simão diz que participou no assalto à casa dos Marreiros há dez anos atrás.

Miguel quer que Simão não conte a verdade só a ele, mas também a Luísa. Miguel pede a Simão para se encontrar com ele e Luísa. Simão aceita e Miguel tenta falar com Luísa.

Simão negoceia com Miguel e Filipe sobre as provas que tem sobre Zé. Simão diz a verdade que ele foi contratado por Zé para roubar o cofre de Alexandre. Miguel diz que só lhe dá o dinheiro se ele contar à Luísa. Simão diz para ele se encontrar com Luísa primeiro e depois ligar-lhe. Simão dá o contato dele a Miguel e sai. Miguel diz a Filipe que quer contar a verdade a Luísa.

Luísa está reunida com o advogado da família. Eles falam sobre o pedido de indeminização de uma família inglesa, e Luísa não quer pagar por falta de provas. Luísa diz para avançarem com o processo.

João vai a casa de Glória falar com ela. Glória diz que já está farto das promessas dele, e que ele só pensa nele, e é tempo de ele se ir embora. João implora para Glória lhe dar mais uma oportunidade, mas Glória diz para ele se ir embora e fecha-lhe a porta.

Manel e Vera entram no lar de acolhimento e ficam sozinhos durante algum tempo. Eles conversam, e Manel diz que teve um problema com a mãe e agora não fala com ela. Vera diz-se surpreendida, ele adorava a mãe. Depois eles trocam um beijo na boca, mas depois controlam-se. Vera vai-se embora sem ninguém se aperceber.

São e Jacinto vão os dois ao casting. São está convencida que vai passar. Eles os dois acabam por arranjar um problema com outra candidata, e São luta mesmo com ela. Jacinto e as outras candidatas separam-nas. Jacinto avisa São que ela daqui a bocado vai ser chamada, não pode fazer aquilo.

Vicente diz a Teresa que teve uma boa nota a Português. Depois pede para voltar a ajudar no Zoomarine, mas Teresa ainda tem dúvidas. Ela pergunta se ele está arrependido por ter escondido a Catarina. Vicente diz que o que ele fez foi errado. Teresa depois diz-lhe que vai falar com a Sara.

Miguel tem um Flashback de uma discussão que teve com Luísa. Depois Glória vai ter a casa dele. Glória pergunta quem é o Simão. Miguel diz que ele tem informações que incriminam o Zé, e que lhe pediu dinheiro. Miguel quer usar isso para fazer justiça, mas Glória diz a ele para ter cuidado.