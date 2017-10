Resumo: 31º Episódio - 21 de outubro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diana está em casa de Mónica Ela está triste com o que se passou. Teresa vai visitá-la. Teresa diz que o Duarte vai perdoá-la e que Manel também precisa de tempo. Diana está deprimida, perdeu tudo e quer ter a vida que tinha.

Simão pede dinheiro a Zé mas este recusa-se. Simão ameaça Zé e diz que se ele não lhe der dinheiro conta a verdade sobre ele à família Marreiros. Zé irrita-se e agride Simão, diz-lhe para se manter afastado da família dele ou então mata-o. Simão vai-se embora chateado. Zé liga a Castro a dizer-lhe que tem um problema.

Miguel e Filipe vão ao tribunal por causa de Catarina. Zé e Luísa aparecem pouco depois. Filipe diz que primeiro vão tentar provar que Miguel é o pai biológico de Catarina. Depois Zé provoca Miguel com a história do chapéu, mas Miguel controla-se. Na sessão, o juiz faz perguntas a Luísa e Zé que admitem que ela estava grávida quando se casou com Zé. O juiz pede um teste de paternidade sobre Catarina.

Lou vai à fábrica de laranjas e fala com Laura. Lou ainda está chateado com Laura por ela ter mentido com a história da casa estar em obras. Depois Lou fala com Francisco. Francisco diz que o relatório da desinfestação diz que não havia nenhuma praga na loja. Ele gastou dinheiro para nada e está chateado com Lou. Depois João vai falar com Maria Paula mas ela diz que a relação deles acabou. João diz que não vai desistir dos dois.