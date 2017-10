Resumo: 30º Episódio - 20 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na casa de Francisco, Laura está a chorar. Lou entra e fala com Laura. Lou diz que eles não precisam de casar, eles são felizes assim. Laura diz que ao menos eles podiam viver juntos. Lou diz que podiam ir viver juntos para casa dela, quando as obras acabem-se. Laura diz a verdade que a casa dela não está em obras. Lou descobre a verdade e chama-lhe mentirosa. Laura pede a Lou para não contar a Francisco. Lou diz que não vai contar, mas não pode sair daquela casa por causa do pai.

Helena recebe a notícia de que a avô dela morreu. Miguel tenta reconfortá-la. Helena diz que tem de ir à África do Sul tratar do funeral. Miguel diz que vai com ela, mas Helena diz que vai sozinha porque ele tem a conferência de reconhecimento da paternidade da Catarina.

Duarte fala com Manel. Manel não consegue ver ou falar com a mãe. Duarte diz que ele tem de falar com a mãe, mas Manel diz que não consegue.

São está com Jacinto na recepção do Resort e recebe a mensagem que passou no pré casting com o vídeo que enviou. São fica muito contente, e diz que se tem de preparar. Jacinto pergunta onde é que ela vai arranjar dinheiro para se preparar mas São diz para ele não se preocupar.

Castro leva Helena para a adega dos jogos para falar com Zé. Zé diz que ela tem de levar o Miguel com ela para a África do Sul. Helena diz que a avó dela morreu por isso não quer participar mais naquilo. Zé diz que se ela não o ajudar vai contar tudo o que sabe sobre ela à polícia e ao Miguel. Helena acaba por aceitar comprar um bilhete de avião para o Miguel.

Lou convence Francisco a pagar a desinfestação na sua loja. Laura aparece depois e Lou diz a Francisco que eles os dois conversaram e fizeram as pazes.

Helena entra em casa de Miguel mas ele não está. Ela está cansada e irritada, e destrói a escuta de Zé. Depois, sozinha, diz que acabou tudo com o Zé e escreve uma carta a Miguel a explicar o que se passou. Helena começa-se a lembrar dos momentos de amor que passou com Miguel. Helena arruma as suas coisas e vai-se embora para o aeroporto. Miguel entra em casa, e vê o envelope. Miguel prepara-se para abrir o envelope.

Miguel prepara-se para ler a carta que Helena lhe deixou. Mas Helena volta atrás e tira-lhe a carta. Ela mente e diz que estava um pouco perdida com tudo o que se passou. Diz que não é nada e só vai estar uns dias fora. Miguel leva depois Helena ao aeroporto.